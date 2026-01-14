Spin-off di Shrek: KPop Demon Hunters potrebbe farlo diventare realtà

Due sceneggiatrici acclamate stanno attirando di nuovo l’attenzione sul mondo di Shrek: Danya Jimenez e Hannah McMechan avrebbero scritto un film incentrato su Lord Farquaad, e la notizia ha subito scatenato entusiasmo e speculazioni tra i fan della saga animata.

Le autrici dietro il progetto e il loro curriculum

Danya Jimenez e Hannah McMechan si sono affermate dopo il successo internazionale di KPop Demon Hunters. La loro firma ora compare su una sceneggiatura dedicata a uno dei personaggi più iconici e controversi dell’universo DreamWorks.

KPop Demon Hunters : titolo che ha rilanciato il duo nel mercato globale.

: titolo che ha rilanciato il duo nel mercato globale. Un biopic su Cheech & Chong per Hidden Pictures, già in fase di sviluppo.

per Hidden Pictures, già in fase di sviluppo. Partecipazione come sceneggiatrici al remake di Attack of the Fifty-Foot Woman per Tim Burton.

Cosa sappiamo sul film su Lord Farquaad

L’informazione è stata riportata dall’Hollywood Reporter e conferma che le due autrici hanno messo mano a una storia dedicata a Lord Farquaad. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su trama, cast o data di uscita.

Lo studio non ha rilasciato comunicati, e la produzione resta avvolta nel riserbo. Non è chiaro se si tratti di un prequel, di uno spin-off o di un approccio completamente originale al personaggio.

Reazioni del pubblico e aspettative online

I fan non hanno tardato a commentare, mescolando entusiasmo e curiosità. Su X e altri social sono apparsi reazioni immediate.

Molti esprimono speranza e divertimento per la scelta del protagonista.

Alcuni immaginano un ritorno clamoroso nelle trame ufficiali di Shrek .

. Non mancano ipotesi su toni comici o satirici, coerenti con il personaggio.

Perché un film su Farquaad interessa i fan

Lord Farquaad è uno dei cattivi più memorabili per la sua combinazione di megalomania e comicità. Un lungometraggio su di lui può esplorare origini, motivazioni e ironie del personaggio.

Elementi che attraggono il pubblico

Nostalgia per la trilogia originale.

Curiosità su retroscena poco noti del regno di Duloc.

Potenziale per tono adulto o satirico, capace di coinvolgere anche un pubblico maturo.

Il quadro più ampio: Shrek 5 e le mosse dello studio

La DreamWorks aveva già indicato una finestra per il franchise: la data ipotizzata di rilascio per Shrek 5 è il 23 dicembre 2026. Questo mantiene alta l’attenzione verso i personaggi e le possibili espansioni narrative.

Se il film su Farquaad venisse approvato, potrebbe coesistere con altri progetti legati al brand o fungere da complemento al prossimo capitolo principale.

Il successo di KPop Demon Hunters e le conseguenze commerciali

Il fenomeno Netflix ha consolidato la popolarità delle autrici e aperto nuove opportunità industriali. Netflix e Sony hanno un accordo per il sequel, che potrebbe arrivare nei prossimi anni.

Possibile uscita di KPop Demon Hunters 2 entro il 2029 , secondo alcune fonti.

entro il , secondo alcune fonti. Versioni cinematografiche del primo film in modalità karaoke hanno portato incassi significativi: circa 18 milioni in estate e altri 6 milioni nel weekend di Halloween.

Implicazioni strategiche per DreamWorks e Universal

Un film su Lord Farquaad potrebbe offrire diverse opportunità commerciali e creative. Lo studio dovrebbe valutare rischi e benefici prima di un eventuale lancio.

Scenari possibili

Un prequel che spieghi l’ascesa e la caduta del personaggio. Uno spin-off comico pensato per un pubblico adulto. Un progetto ibrido, con riferimenti al franchise ma indipendente nella narrazione.

La scelta tra questi percorsi influenzerà immagine, merchandising e tempistiche di produzione.

Articoli simili

Vota questo articolo