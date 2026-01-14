Spin-off di Shrek: KPop Demon Hunters potrebbe farlo diventare realtà

Due sceneggiatrici acclamate stanno attirando di nuovo l’attenzione sul mondo di Shrek: Danya Jimenez e Hannah McMechan avrebbero scritto un film incentrato su Lord Farquaad, e la notizia ha subito scatenato entusiasmo e speculazioni tra i fan della saga animata.
Le autrici dietro il progetto e il loro curriculum
Danya Jimenez e Hannah McMechan si sono affermate dopo il successo internazionale di KPop Demon Hunters. La loro firma ora compare su una sceneggiatura dedicata a uno dei personaggi più iconici e controversi dell’universo DreamWorks.
- KPop Demon Hunters: titolo che ha rilanciato il duo nel mercato globale.
- Un biopic su Cheech & Chong per Hidden Pictures, già in fase di sviluppo.
- Partecipazione come sceneggiatrici al remake di Attack of the Fifty-Foot Woman per Tim Burton.
Cosa sappiamo sul film su Lord Farquaad
L’informazione è stata riportata dall’Hollywood Reporter e conferma che le due autrici hanno messo mano a una storia dedicata a Lord Farquaad. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su trama, cast o data di uscita.
Lo studio non ha rilasciato comunicati, e la produzione resta avvolta nel riserbo. Non è chiaro se si tratti di un prequel, di uno spin-off o di un approccio completamente originale al personaggio.
Reazioni del pubblico e aspettative online
I fan non hanno tardato a commentare, mescolando entusiasmo e curiosità. Su X e altri social sono apparsi reazioni immediate.
- Molti esprimono speranza e divertimento per la scelta del protagonista.
- Alcuni immaginano un ritorno clamoroso nelle trame ufficiali di Shrek.
- Non mancano ipotesi su toni comici o satirici, coerenti con il personaggio.
Perché un film su Farquaad interessa i fan
Lord Farquaad è uno dei cattivi più memorabili per la sua combinazione di megalomania e comicità. Un lungometraggio su di lui può esplorare origini, motivazioni e ironie del personaggio.
Elementi che attraggono il pubblico
- Nostalgia per la trilogia originale.
- Curiosità su retroscena poco noti del regno di Duloc.
- Potenziale per tono adulto o satirico, capace di coinvolgere anche un pubblico maturo.
Il quadro più ampio: Shrek 5 e le mosse dello studio
La DreamWorks aveva già indicato una finestra per il franchise: la data ipotizzata di rilascio per Shrek 5 è il 23 dicembre 2026. Questo mantiene alta l’attenzione verso i personaggi e le possibili espansioni narrative.
Se il film su Farquaad venisse approvato, potrebbe coesistere con altri progetti legati al brand o fungere da complemento al prossimo capitolo principale.
Il successo di KPop Demon Hunters e le conseguenze commerciali
Il fenomeno Netflix ha consolidato la popolarità delle autrici e aperto nuove opportunità industriali. Netflix e Sony hanno un accordo per il sequel, che potrebbe arrivare nei prossimi anni.
- Possibile uscita di KPop Demon Hunters 2 entro il 2029, secondo alcune fonti.
- Versioni cinematografiche del primo film in modalità karaoke hanno portato incassi significativi: circa 18 milioni in estate e altri 6 milioni nel weekend di Halloween.
Implicazioni strategiche per DreamWorks e Universal
Un film su Lord Farquaad potrebbe offrire diverse opportunità commerciali e creative. Lo studio dovrebbe valutare rischi e benefici prima di un eventuale lancio.
Scenari possibili
- Un prequel che spieghi l’ascesa e la caduta del personaggio.
- Uno spin-off comico pensato per un pubblico adulto.
- Un progetto ibrido, con riferimenti al franchise ma indipendente nella narrazione.
La scelta tra questi percorsi influenzerà immagine, merchandising e tempistiche di produzione.
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.