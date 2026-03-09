Rose Byrne sull’orlo di una crisi di nervi: cosa è successo

Rose Byrne dà vita a una madre esausta e sull’orlo del collasso in un film che mescola commedia nera e incubo visivo. La regista Mary Bronstein crea un racconto sulla maternità che punge, diverte e inquieta allo stesso tempo.
Di cosa parla il film: trama essenziale e scenari estremi
Se solo potessi ti prenderei a calci racconta la discesa nel caos quotidiano di Linda, psicologa e madre che si trova a gestire problemi impossibili.
La figlia necessita di cure mediche continue e si alimenta tramite un sondino. Il marito è praticamente assente. Il lavoro amplifica lo stress.
Un crollo improvviso del soffitto trasforma la casa in un luogo pericolante. Da lì, gli eventi precipitano in una serie di episodi surreali e grotteschi.
Personaggi principali e interpretazioni che restano impresse
Rose Byrne interpreta Linda con una forza nervosa che mette a nudo la fragilità di una madre sotto pressione. La sua recitazione è urgente e a tratti sconvolgente.
- Delany Quinn è la figlia: ansiosa, instabile e bisognosa di assistenza costante.
- Christian Slater viene percepito più come presenza telefonica che come partner reale.
- Conan O’Brien interpreta il collega, distante e sarcastico.
- A$AP Rocky è un tuttofare che alterna gentilezza e ambiguità.
- Danielle Macdonald è tra i pazienti più fragili, con un rapporto tormentato con la maternità.
Bronstein compare in un ruolo che sfiora l’acido, aggiungendo un tocco personale alla messa in scena.
Stile, ritmo e influenza di autori come Lynch
La regia di Mary Bronstein unisce il realismo crudo a sequenze oniriche. La tensione non cala mai.
È facile percepire ombre lynchiane: atmosfere claustrofobiche, elementi disturbanti e un’ironia nera che taglia come una lama.
La produzione, con l’orizzonte estetico di A24, privilegia un linguaggio visivo che alterna grottesco e intimismo.
Elementi visivi e sonori
- Immagini che confondono il quotidiano con il simbolico.
- Suono e silenzio usati per aumentare il disagio.
- Sequenze che sembrano uscite da un sogno ad occhi aperti.
Scene e momenti che segnano lo spettatore
Il film è costruito su episodi che colpiscono per la loro stramberia e verità emozionale.
- Il crollo del soffitto, simbolo fisico e metaforico del cedimento familiare.
- Il trasferimento in motel e l’incontro con la receptionist scontrosa.
- La presenza del tuttofare che offre aiuto di notte, con conseguenze imprevedibili.
- Una paziente che abbandona il proprio bambino in ufficio.
- Un criceto che si rivela aggressivo, esemplificazione grottesca delle piccole catastrofi domestiche.
Tema centrale: la maternità tra fatica, colpa e comicità amara
Il cuore del film è la rappresentazione della pressione che grava sulle madri oggi. Bronstein esplora colpe, ansie e sacrifici.
Non è solo denuncia, ma anche analisi del sentimento di isolamento che può accompagnare la genitorialità.
La comicità qui è aspra. Serve a stemperare il dolore e a mostrare quanto il quotidiano possa essere assurdo.
Accoglienza critica e percorso festivaliero
Il film ha ricevuto attenzione ai festival internazionali, tra cui Sundance e Berlinale.
I critici hanno elogiato la capacità della regista di fondere genere e introspezione. Molti hanno sottolineato la performance di Byrne come elemento centrale.
Dettagli pratici per il pubblico
Se solo potessi ti prenderei a calci arriverà nelle sale italiane il 5 marzo, distribuito da I Wonder Pictures.
È stato anticipato da un trailer che ha messo in evidenza il tono unico del film e la sua mescolanza di emozioni estreme.
