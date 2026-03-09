Rose Byrne sull’orlo di una crisi di nervi: cosa è successo

Rose Byrne dà vita a una madre esausta e sull’orlo del collasso in un film che mescola commedia nera e incubo visivo. La regista Mary Bronstein crea un racconto sulla maternità che punge, diverte e inquieta allo stesso tempo.

Di cosa parla il film: trama essenziale e scenari estremi

Se solo potessi ti prenderei a calci racconta la discesa nel caos quotidiano di Linda, psicologa e madre che si trova a gestire problemi impossibili.

La figlia necessita di cure mediche continue e si alimenta tramite un sondino. Il marito è praticamente assente. Il lavoro amplifica lo stress.

Un crollo improvviso del soffitto trasforma la casa in un luogo pericolante. Da lì, gli eventi precipitano in una serie di episodi surreali e grotteschi.

Personaggi principali e interpretazioni che restano impresse

Rose Byrne interpreta Linda con una forza nervosa che mette a nudo la fragilità di una madre sotto pressione. La sua recitazione è urgente e a tratti sconvolgente.

Delany Quinn è la figlia: ansiosa, instabile e bisognosa di assistenza costante.

Christian Slater viene percepito più come presenza telefonica che come partner reale.

Conan O'Brien interpreta il collega, distante e sarcastico.

A$AP Rocky è un tuttofare che alterna gentilezza e ambiguità.

Danielle Macdonald è tra i pazienti più fragili, con un rapporto tormentato con la maternità.

Bronstein compare in un ruolo che sfiora l’acido, aggiungendo un tocco personale alla messa in scena.

Stile, ritmo e influenza di autori come Lynch

La regia di Mary Bronstein unisce il realismo crudo a sequenze oniriche. La tensione non cala mai.

È facile percepire ombre lynchiane: atmosfere claustrofobiche, elementi disturbanti e un’ironia nera che taglia come una lama.

La produzione, con l’orizzonte estetico di A24, privilegia un linguaggio visivo che alterna grottesco e intimismo.

Elementi visivi e sonori

Immagini che confondono il quotidiano con il simbolico.

Suono e silenzio usati per aumentare il disagio.

Sequenze che sembrano uscite da un sogno ad occhi aperti.

Scene e momenti che segnano lo spettatore

Il film è costruito su episodi che colpiscono per la loro stramberia e verità emozionale.

Il crollo del soffitto, simbolo fisico e metaforico del cedimento familiare.

Il trasferimento in motel e l’incontro con la receptionist scontrosa.

La presenza del tuttofare che offre aiuto di notte, con conseguenze imprevedibili.

Una paziente che abbandona il proprio bambino in ufficio.

Un criceto che si rivela aggressivo, esemplificazione grottesca delle piccole catastrofi domestiche.

Tema centrale: la maternità tra fatica, colpa e comicità amara

Il cuore del film è la rappresentazione della pressione che grava sulle madri oggi. Bronstein esplora colpe, ansie e sacrifici.

Non è solo denuncia, ma anche analisi del sentimento di isolamento che può accompagnare la genitorialità.

La comicità qui è aspra. Serve a stemperare il dolore e a mostrare quanto il quotidiano possa essere assurdo.

Accoglienza critica e percorso festivaliero

Il film ha ricevuto attenzione ai festival internazionali, tra cui Sundance e Berlinale.

I critici hanno elogiato la capacità della regista di fondere genere e introspezione. Molti hanno sottolineato la performance di Byrne come elemento centrale.

Dettagli pratici per il pubblico

Se solo potessi ti prenderei a calci arriverà nelle sale italiane il 5 marzo, distribuito da I Wonder Pictures.

È stato anticipato da un trailer che ha messo in evidenza il tono unico del film e la sua mescolanza di emozioni estreme.

