Newsletter

Connettersi

Rose Byrne sull’orlo di una crisi di nervi: cosa è successo

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Non potete perdervi per nulla al mondo Rose Byrne sull’orlo di una crisi di nervi
WhatsApp

Rose Byrne dà vita a una madre esausta e sull’orlo del collasso in un film che mescola commedia nera e incubo visivo. La regista Mary Bronstein crea un racconto sulla maternità che punge, diverte e inquieta allo stesso tempo.

Di cosa parla il film: trama essenziale e scenari estremi

Se solo potessi ti prenderei a calci racconta la discesa nel caos quotidiano di Linda, psicologa e madre che si trova a gestire problemi impossibili.

La figlia necessita di cure mediche continue e si alimenta tramite un sondino. Il marito è praticamente assente. Il lavoro amplifica lo stress.

Un crollo improvviso del soffitto trasforma la casa in un luogo pericolante. Da lì, gli eventi precipitano in una serie di episodi surreali e grotteschi.

Personaggi principali e interpretazioni che restano impresse

Rose Byrne interpreta Linda con una forza nervosa che mette a nudo la fragilità di una madre sotto pressione. La sua recitazione è urgente e a tratti sconvolgente.

  • Delany Quinn è la figlia: ansiosa, instabile e bisognosa di assistenza costante.

  • Christian Slater viene percepito più come presenza telefonica che come partner reale.

  • Conan O’Brien interpreta il collega, distante e sarcastico.

  • A$AP Rocky è un tuttofare che alterna gentilezza e ambiguità.

  • Danielle Macdonald è tra i pazienti più fragili, con un rapporto tormentato con la maternità.

Bronstein compare in un ruolo che sfiora l’acido, aggiungendo un tocco personale alla messa in scena.

Stile, ritmo e influenza di autori come Lynch

La regia di Mary Bronstein unisce il realismo crudo a sequenze oniriche. La tensione non cala mai.

È facile percepire ombre lynchiane: atmosfere claustrofobiche, elementi disturbanti e un’ironia nera che taglia come una lama.

La produzione, con l’orizzonte estetico di A24, privilegia un linguaggio visivo che alterna grottesco e intimismo.

Elementi visivi e sonori

  • Immagini che confondono il quotidiano con il simbolico.

  • Suono e silenzio usati per aumentare il disagio.

  • Sequenze che sembrano uscite da un sogno ad occhi aperti.

Scene e momenti che segnano lo spettatore

Il film è costruito su episodi che colpiscono per la loro stramberia e verità emozionale.

  • Il crollo del soffitto, simbolo fisico e metaforico del cedimento familiare.

  • Il trasferimento in motel e l’incontro con la receptionist scontrosa.

  • La presenza del tuttofare che offre aiuto di notte, con conseguenze imprevedibili.

  • Una paziente che abbandona il proprio bambino in ufficio.

  • Un criceto che si rivela aggressivo, esemplificazione grottesca delle piccole catastrofi domestiche.

Tema centrale: la maternità tra fatica, colpa e comicità amara

Il cuore del film è la rappresentazione della pressione che grava sulle madri oggi. Bronstein esplora colpe, ansie e sacrifici.

Non è solo denuncia, ma anche analisi del sentimento di isolamento che può accompagnare la genitorialità.

La comicità qui è aspra. Serve a stemperare il dolore e a mostrare quanto il quotidiano possa essere assurdo.

Accoglienza critica e percorso festivaliero

Il film ha ricevuto attenzione ai festival internazionali, tra cui Sundance e Berlinale.

I critici hanno elogiato la capacità della regista di fondere genere e introspezione. Molti hanno sottolineato la performance di Byrne come elemento centrale.

Dettagli pratici per il pubblico

Se solo potessi ti prenderei a calci arriverà nelle sale italiane il 5 marzo, distribuito da I Wonder Pictures.

È stato anticipato da un trailer che ha messo in evidenza il tono unico del film e la sua mescolanza di emozioni estreme.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Avatar: Fuoco e cenere guida la classifica dei 30 film con i maggiori incassi mondiali

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly