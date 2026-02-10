Chip europei: in Belgio parte NanoIC per produrre sotto i 2 nm

NanoIC ha avviato in Belgio una nuova iniziativa per produrre chip avanzati in Europa, una mossa che punta a ridurre la dipendenza dai giganti asiatici e statunitensi. Il progetto richiama attenzione politica e industriale, perché dichiara l’ambizione di lavorare su processi inferiori ai 2 nm, una frontiera tecnologica che apre opportunità e sfide.

Perché l’Europa vuole riconquistare la produzione di semiconduttori

L’industria europea cerca autonomia nella catena dei semiconduttori. Le crisi degli ultimi anni hanno mostrato quanto sia fragile la dipendenza da poche fab del mondo. Il Chips Act europeo e finanziamenti pubblici spingono verso investimenti locali. L’obiettivo non è solo produrre quantità, ma competere nei nodi avanzati.

NanoIC in Belgio: ambizioni e strategia

NanoIC ha scelto il Belgio per la sua vicinanza a centri di ricerca e fornitori. L’azienda parla di sviluppo di tecnologie sub-2 nm, con focus su ricerca, prototipazione e piccoli volumi iniziali. La strategia include:

partnership con università e istituti europei;

sfruttare competenze locali in nanotecnologie;

avviare linee pilota prima di scala produttiva;

collaborare con fornitori di attrezzature avanzate.

Tecnologie su cui si concentrerà NanoIC

Si parla di approcci alternativi ai transistor tradizionali e di nuovi materiali. Le piste possibili sono:

architetture Gate-All-Around o nanosheet;

materiali bidimensionali e compositi per interconnessioni;

tecniche di packaging avanzato per integrare chip eterogenei.

Queste soluzioni richiedono intensa ricerca e prototipazione.

Sfide tecniche: cosa serve per lavorare sotto i 2 nm

Raggiungere nodi sub-2 nm non è solo questione di volontà. Occorrono strumenti estremamente costosi e competenze rare.

Strumenti e infrastrutture

litografia EUV avanzata e possibili upgrade futuri;

camere bianche di alto livello e processi di contaminazione controllata;

metrologia e sistemi di controllo qualità di ultima generazione.

Capitale umano

Serve personale qualificato in fisica dei semiconduttori, ingegneria dei materiali e produzione avanzata. La formazione rimane un collo di bottiglia.

Questioni logistiche e di supply chain

Anche se la fab è in Europa, molti componenti fondamentali vengono da fornitori esterni. Per funzionare a pieno regime occorrono:

canali affidabili per le attrezzature;

materie prime critiche;

ecosistema locale di packaging e test.

Settori che trarranno vantaggio

I chip sub-2 nm sono rilevanti per più segmenti:

Intelligenza artificiale : modelli più grandi e consumi ridotti;

: modelli più grandi e consumi ridotti; High Performance Computing: densità e velocità aumentate;

Automotive: efficienza e sicurezza per guida autonoma;

Edge e IoT: chip a basso consumo per dispositivi connessi.

Finanziamenti, tempistiche e partnership strategiche

Il progetto richiederà investimenti pubblici e privati. NanoIC dovrà stringere accordi con:

grandi fornitori di equipment;

centri di ricerca europei;

aziende clienti disposte a testare prototipi.

I tempi possono essere lunghi: anni di ricerca prima di produzione su larga scala.

Rischi da considerare

Gli ostacoli principali includono:

altissimi costi iniziali e ritorni non immediati;

dipendenza da poche aziende per strumenti critici;

concorrenti già consolidati a Taiwan, Corea e USA;

problemi di resa produttiva sui processi più avanzati.

Nonostante ciò, l’iniziativa può stimolare l’intero ecosistema europeo e attrarre talenti.

Cosa significa per il panorama tecnologico europeo

L’avvio di NanoIC segnala una volontà politica e industriale di cambiare passo. Se l’Europa riuscirà a sostenere progetti simili, potrà:

ridurre la vulnerabilità della catena globale;

creare posti di lavoro qualificati;

favorire innovazione nei settori strategici.

Il percorso è incerto, ma la mossa in Belgio rappresenta un essere o non essere per la sovranità tecnologica europea.

