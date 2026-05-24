Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming

Piazza San Giovanni torna a vibrare per il Concertone del Primo Maggio 2026, una giornata di musica e riflessione dedicata al lavoro e ai diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento romano promette una lunga maratona di generi e immagini, con conduttori noti, ospiti di richiamo e una scaletta pensata per raccontare le trasformazioni del mondo del lavoro attraverso la musica.
Scaletta completa: chi sale sul palco e in quale ordine
Di seguito l’elenco degli artisti previsto, nell’ordine di esibizione. La lineup spazia dal pop al rap, dal rock alla nuova scena italiana.
- Paolo Belli
- Rob
- Santamarea
- Francamente
- Casadilego
- Primogenito
- Birthh
- Nico Arezzo
- Sissi
- Roshelle
- Dutch Nazari
- Silvia Salemi
- Okgiorgio
- Senza Cri
- Lea Gavino
- Emma Nolde
- Ministri
- Angelica Bove
- Eddie Brock
- Bambole Di Pezza
- Chiello
- Maria Antonietta e Colombre
- Dolcenera
- Mobrici
- Delia (canterà “Bella ciao”)
- Niccolò Fabi
- La Nina
- Ermal Meta
- Sayf
- Fulminacci
- Riccardo Cocciante
- Serena Brancale con Levante e Delia
- Levante
- Litfiba
- Ditonellapiaga
- Emma
- Pinguini Tattici Nucleari
- Madame
- Geolier
- Dardust con Davide Rossi
- Irama
- Francesca Michielin
- Frah Quintale
- Rocco Hunt
- Arisa
- BigMama
- Orchestra Popolare La Notte della Taranta
Opening, grandi nomi e momenti topici: come si sviluppa la giornata
La manifestazione si apre intorno alle 13:00 con i progetti emergenti. Tra gli opening ci sono nomi della nuova scena e i vincitori del contest 1MNEXT.
- Opening (ore 13:00 circa): Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro.
- Vincitrici 1MNEXT: Bambina, Cainero, Cristiana Verardo.
Nel corso del pomeriggio entrano i “Big”. La programmazione è studiata per alternare debutti e artisti affermati.
Artisti in prima serata e appuntamenti da non perdere
- Gli show dopo le 21:00 includono nomi di grande richiamo.
- Tra gli artisti segnalati in fascia serale: Geolier, Emma Marrone, Litfiba, Riccardo Cocciante e Pinguini Tattici Nucleari.
Orari ufficiali: inizio, fasce e orario di chiusura
L’evento è pensato come una maratona continua nel corso del giorno. Ecco i riferimenti temporali utili per i partecipanti e chi segue in diretta.
- Inizio della sezione Opening: ore 13:00 (circa).
- Ingresso dei Big: previsto a partire dalle 15:15.
- Termine stimato dello show: 00:15, salvo variazioni di palinsesto.
La durata complessiva può subire lievi cambiamenti. Il palco rimane accessibile gratuitamente per il pubblico in piazza.
Dove e come seguire il Concertone: tv, radio e streaming
Per chi non è a Roma, il Concertone è disponibile su più canali. La copertura mediatica punta a raggiungere il pubblico nazionale e internazionale.
- Televisione: diretta su Rai 3.
- Radio: trasmissione su Rai Radio 2.
- Streaming: disponibile su RaiPlay e Rai Italia.
Organizzazione, tema centrale e alcune note di valore sociale
L’appuntamento è promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il filo conduttore è il rapporto tra lavoro e tecnologia.
La manifestazione mette in evidenza i nuovi diritti e le sfide poste dall’intelligenza artificiale al mondo occupazionale.
Debutti e momenti simbolici: inclusione e prime volte
Tra gli appuntamenti più significativi c’è l’esibizione dei Santamarea. La cantante Stella rappresenta una prima storica per il Concertone.
- Stella dei Santamarea: prima artista transgender ad esibirsi nel Concertone del Primo Maggio.
Questi passaggi sottolineano l’attenzione dell’evento alle questioni sociali, oltre che musicali.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.