Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming

Piazza San Giovanni torna a vibrare per il Concertone del Primo Maggio 2026, una giornata di musica e riflessione dedicata al lavoro e ai diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento romano promette una lunga maratona di generi e immagini, con conduttori noti, ospiti di richiamo e una scaletta pensata per raccontare le trasformazioni del mondo del lavoro attraverso la musica.

Scaletta completa: chi sale sul palco e in quale ordine

Di seguito l’elenco degli artisti previsto, nell’ordine di esibizione. La lineup spazia dal pop al rap, dal rock alla nuova scena italiana.

Paolo Belli

Rob

Santamarea

Francamente

Casadilego

Primogenito

Birthh

Nico Arezzo

Sissi

Roshelle

Dutch Nazari

Silvia Salemi

Okgiorgio

Senza Cri

Lea Gavino

Emma Nolde

Ministri

Angelica Bove

Eddie Brock

Bambole Di Pezza

Chiello

Maria Antonietta e Colombre

Dolcenera

Mobrici

Delia (canterà “Bella ciao”)

Niccolò Fabi

La Nina

Ermal Meta

Sayf

Fulminacci

Riccardo Cocciante

Serena Brancale con Levante e Delia

Levante

Litfiba

Ditonellapiaga

Emma

Pinguini Tattici Nucleari

Madame

Geolier

Dardust con Davide Rossi

Irama

Francesca Michielin

Frah Quintale

Rocco Hunt

Arisa

BigMama

Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Opening, grandi nomi e momenti topici: come si sviluppa la giornata

La manifestazione si apre intorno alle 13:00 con i progetti emergenti. Tra gli opening ci sono nomi della nuova scena e i vincitori del contest 1MNEXT.

Opening (ore 13:00 circa) : Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro.

: Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro. Vincitrici 1MNEXT: Bambina, Cainero, Cristiana Verardo.

Nel corso del pomeriggio entrano i “Big”. La programmazione è studiata per alternare debutti e artisti affermati.

Artisti in prima serata e appuntamenti da non perdere

Gli show dopo le 21:00 includono nomi di grande richiamo.

includono nomi di grande richiamo. Tra gli artisti segnalati in fascia serale: Geolier, Emma Marrone, Litfiba, Riccardo Cocciante e Pinguini Tattici Nucleari.

Orari ufficiali: inizio, fasce e orario di chiusura

L’evento è pensato come una maratona continua nel corso del giorno. Ecco i riferimenti temporali utili per i partecipanti e chi segue in diretta.

Inizio della sezione Opening: ore 13:00 (circa).

(circa). Ingresso dei Big: previsto a partire dalle 15:15 .

. Termine stimato dello show: 00:15, salvo variazioni di palinsesto.

La durata complessiva può subire lievi cambiamenti. Il palco rimane accessibile gratuitamente per il pubblico in piazza.

Dove e come seguire il Concertone: tv, radio e streaming

Per chi non è a Roma, il Concertone è disponibile su più canali. La copertura mediatica punta a raggiungere il pubblico nazionale e internazionale.

Televisione : diretta su Rai 3.

: diretta su Rai 3. Radio : trasmissione su Rai Radio 2.

: trasmissione su Rai Radio 2. Streaming: disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Organizzazione, tema centrale e alcune note di valore sociale

L’appuntamento è promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il filo conduttore è il rapporto tra lavoro e tecnologia.

La manifestazione mette in evidenza i nuovi diritti e le sfide poste dall’intelligenza artificiale al mondo occupazionale.

Debutti e momenti simbolici: inclusione e prime volte

Tra gli appuntamenti più significativi c’è l’esibizione dei Santamarea. La cantante Stella rappresenta una prima storica per il Concertone.

Stella dei Santamarea: prima artista transgender ad esibirsi nel Concertone del Primo Maggio.

Questi passaggi sottolineano l’attenzione dell’evento alle questioni sociali, oltre che musicali.

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