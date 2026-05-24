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Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming

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Di : Martina Fabbri

Concerto Primo Maggio 2026 in TV e streaming: scaletta in ordine di uscita, cantanti e orari
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Piazza San Giovanni torna a vibrare per il Concertone del Primo Maggio 2026, una giornata di musica e riflessione dedicata al lavoro e ai diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento romano promette una lunga maratona di generi e immagini, con conduttori noti, ospiti di richiamo e una scaletta pensata per raccontare le trasformazioni del mondo del lavoro attraverso la musica.

Scaletta completa: chi sale sul palco e in quale ordine

Di seguito l’elenco degli artisti previsto, nell’ordine di esibizione. La lineup spazia dal pop al rap, dal rock alla nuova scena italiana.

  • Paolo Belli

  • Rob

  • Santamarea

  • Francamente

  • Casadilego

  • Primogenito

  • Birthh

  • Nico Arezzo

  • Sissi

  • Roshelle

  • Dutch Nazari

  • Silvia Salemi

  • Okgiorgio

  • Senza Cri

  • Lea Gavino

  • Emma Nolde

  • Ministri

  • Angelica Bove

  • Eddie Brock

  • Bambole Di Pezza

  • Chiello

  • Maria Antonietta e Colombre

  • Dolcenera

  • Mobrici

  • Delia (canterà “Bella ciao”)

  • Niccolò Fabi

  • La Nina

  • Ermal Meta

  • Sayf

  • Fulminacci

  • Riccardo Cocciante

  • Serena Brancale con Levante e Delia

  • Levante

  • Litfiba

  • Ditonellapiaga

  • Emma

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Madame

  • Geolier

  • Dardust con Davide Rossi

  • Irama

  • Francesca Michielin

  • Frah Quintale

  • Rocco Hunt

  • Arisa

  • BigMama

  • Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Opening, grandi nomi e momenti topici: come si sviluppa la giornata

La manifestazione si apre intorno alle 13:00 con i progetti emergenti. Tra gli opening ci sono nomi della nuova scena e i vincitori del contest 1MNEXT.

  • Opening (ore 13:00 circa): Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro.

  • Vincitrici 1MNEXT: Bambina, Cainero, Cristiana Verardo.

Nel corso del pomeriggio entrano i “Big”. La programmazione è studiata per alternare debutti e artisti affermati.

Artisti in prima serata e appuntamenti da non perdere

  • Gli show dopo le 21:00 includono nomi di grande richiamo.

  • Tra gli artisti segnalati in fascia serale: Geolier, Emma Marrone, Litfiba, Riccardo Cocciante e Pinguini Tattici Nucleari.

Orari ufficiali: inizio, fasce e orario di chiusura

L’evento è pensato come una maratona continua nel corso del giorno. Ecco i riferimenti temporali utili per i partecipanti e chi segue in diretta.

  • Inizio della sezione Opening: ore 13:00 (circa).

  • Ingresso dei Big: previsto a partire dalle 15:15.

  • Termine stimato dello show: 00:15, salvo variazioni di palinsesto.

La durata complessiva può subire lievi cambiamenti. Il palco rimane accessibile gratuitamente per il pubblico in piazza.

Dove e come seguire il Concertone: tv, radio e streaming

Per chi non è a Roma, il Concertone è disponibile su più canali. La copertura mediatica punta a raggiungere il pubblico nazionale e internazionale.

  • Televisione: diretta su Rai 3.

  • Radio: trasmissione su Rai Radio 2.

  • Streaming: disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Organizzazione, tema centrale e alcune note di valore sociale

L’appuntamento è promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il filo conduttore è il rapporto tra lavoro e tecnologia.

La manifestazione mette in evidenza i nuovi diritti e le sfide poste dall’intelligenza artificiale al mondo occupazionale.

Debutti e momenti simbolici: inclusione e prime volte

Tra gli appuntamenti più significativi c’è l’esibizione dei Santamarea. La cantante Stella rappresenta una prima storica per il Concertone.

  • Stella dei Santamarea: prima artista transgender ad esibirsi nel Concertone del Primo Maggio.

Questi passaggi sottolineano l’attenzione dell’evento alle questioni sociali, oltre che musicali.

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