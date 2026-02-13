Capodanno Rai 1 2026: scaletta, cantanti e ospiti di l’anno che verrà

Il Capodanno di Rai 1 torna sul lungomare di Catanzaro Lido con uno spettacolo pensato per accompagnare l’Italia verso il 2026. Luci, musica e ospiti famosi animeranno la serata, mentre la città calabrese si prepara ad accogliere il pubblico in piazza e davanti ai televisori.
Scaletta L’Anno che Verrà 2025/2026: cosa aspettarsi
Lo show musicale per il passaggio all’anno nuovo porta sul palco nomi di primo piano. L’evento punta a mescolare storici protagonisti e talenti emergenti.
- Momento ufficiale: alle 21 va in onda il Messaggio del Presidente della Repubblica.
- Subito dopo la serata prende ritmo con esibizioni live e interventi degli artisti.
- In programma una Big Band dal vivo che accompagna i cantanti e gli ospiti.
Conduttori, testimonial e orchestra
Per il secondo anno consecutivo la conduzione è affidata a Marco Liorni. Accanto a lui, presenza territoriale e voce della serata: Nina Zilli.
La colonna sonora dal vivo
Le performances saranno sostenute dalla Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi. L’orchestra offre arrangiamenti pensati per valorizzare i diversi stili in scaletta.
Ospiti attesi e situazione partecipazioni
Tra i nomi che accompagnano la festa ci sono artisti iconici e interpreti contemporanei. Il cartellone include, tra gli altri, Massimo Ranieri e Anna Oxa, citati come ospiti di punta.
- Alcune partecipazioni sono confermate ufficialmente dall’organizzazione.
- Altri ingressi restano in aggiornamento: la presenza di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band è incerta per una lieve indisposizione.
- Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo reale dagli organizzatori.
Dove vedere e ascoltare la diretta
La serata è trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Chi preferisce l’audio può seguire tutto su Rai Radio 1.
- Rai 1: copertura integrale dell’evento in tv.
- RaiPlay: streaming per dispositivi mobili e smart TV.
- Rai Radio 1: collegamenti, interviste e incursioni dal backstage di Catanzaro.
Come si svolge la serata: tempi e momenti chiave
La scaletta bilancerà momenti musicali, interventi e spazi per il pubblico. Ecco gli elementi ricorrenti di una diretta di Capodanno ben strutturata.
- 21:00 — Messaggio istituzionale trasmesso all’inizio della serata.
- Apertura musicale immediatamente dopo, con brani inaugurali della Big Band.
- Passeggiata di esibizioni alternata a brevi interviste e contributi dal backstage.
- Spazi riservati ai protagonisti più attesi nel corso della notte.
Aggiornamenti sulla scaletta e dove trovarli
La scaletta ufficiale può subire modifiche fino al momento della diretta. Gli aggiornamenti vengono pubblicati sui canali Rai e sui comunicati stampa dell’evento.
- Controllare RaiPlay per eventuali cambi dell’ultimo minuto.
- I social ufficiali della trasmissione rilasciano informazioni in tempo reale.
- Le radio forniscono aggiornamenti continui durante la serata.
