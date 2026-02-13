Newsletter

Capodanno Rai 1 2026: scaletta, cantanti e ospiti di l’anno che verrà

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

L’Anno che Verrà 2026: scaletta, cantanti e ospiti del Capodanno Rai 1
Il Capodanno di Rai 1 torna sul lungomare di Catanzaro Lido con uno spettacolo pensato per accompagnare l’Italia verso il 2026. Luci, musica e ospiti famosi animeranno la serata, mentre la città calabrese si prepara ad accogliere il pubblico in piazza e davanti ai televisori.

Scaletta L’Anno che Verrà 2025/2026: cosa aspettarsi

Lo show musicale per il passaggio all’anno nuovo porta sul palco nomi di primo piano. L’evento punta a mescolare storici protagonisti e talenti emergenti.

  • Momento ufficiale: alle 21 va in onda il Messaggio del Presidente della Repubblica.

  • Subito dopo la serata prende ritmo con esibizioni live e interventi degli artisti.

  • In programma una Big Band dal vivo che accompagna i cantanti e gli ospiti.

Conduttori, testimonial e orchestra

Per il secondo anno consecutivo la conduzione è affidata a Marco Liorni. Accanto a lui, presenza territoriale e voce della serata: Nina Zilli.

La colonna sonora dal vivo

Le performances saranno sostenute dalla Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi. L’orchestra offre arrangiamenti pensati per valorizzare i diversi stili in scaletta.

Ospiti attesi e situazione partecipazioni

Tra i nomi che accompagnano la festa ci sono artisti iconici e interpreti contemporanei. Il cartellone include, tra gli altri, Massimo Ranieri e Anna Oxa, citati come ospiti di punta.

  • Alcune partecipazioni sono confermate ufficialmente dall’organizzazione.

  • Altri ingressi restano in aggiornamento: la presenza di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band è incerta per una lieve indisposizione.

  • Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo reale dagli organizzatori.

Dove vedere e ascoltare la diretta

La serata è trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Chi preferisce l’audio può seguire tutto su Rai Radio 1.

  • Rai 1: copertura integrale dell’evento in tv.

  • RaiPlay: streaming per dispositivi mobili e smart TV.

  • Rai Radio 1: collegamenti, interviste e incursioni dal backstage di Catanzaro.

Come si svolge la serata: tempi e momenti chiave

La scaletta bilancerà momenti musicali, interventi e spazi per il pubblico. Ecco gli elementi ricorrenti di una diretta di Capodanno ben strutturata.

  1. 21:00 — Messaggio istituzionale trasmesso all’inizio della serata.

  2. Apertura musicale immediatamente dopo, con brani inaugurali della Big Band.

  3. Passeggiata di esibizioni alternata a brevi interviste e contributi dal backstage.

  4. Spazi riservati ai protagonisti più attesi nel corso della notte.

Aggiornamenti sulla scaletta e dove trovarli

La scaletta ufficiale può subire modifiche fino al momento della diretta. Gli aggiornamenti vengono pubblicati sui canali Rai e sui comunicati stampa dell’evento.

  • Controllare RaiPlay per eventuali cambi dell’ultimo minuto.

  • I social ufficiali della trasmissione rilasciano informazioni in tempo reale.

  • Le radio forniscono aggiornamenti continui durante la serata.

