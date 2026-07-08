Pietro Pacciani: al via le riprese della miniserie Netflix di Stefano Sollima

Netflix riapre il dossier sul Mostro di Firenze con una nuova miniserie in tre episodi che mette al centro Pietro Pacciani e la controversa pista dei “Compagni di merende”. Le riprese sono già partite e il progetto promette di tornare su uno dei capitoli giudiziari più discussi della cronaca italiana.

Netflix rilancia il caso: i dettagli della nuova miniserie

La produzione, pensata come prosecuzione dell’universo narrativo già avviato, è diretta da Stefano Sollima. Il titolo provvisorio è Il Mostro: Pietro Pacciani. Il fine è esplorare la fase dell’inchiesta che più ha diviso l’opinione pubblica.

Formato: tre episodi.

tre episodi. Regia: Stefano Sollima.

Stefano Sollima. Creatori: Leonardo Fasoli e Stefano Sollima.

Leonardo Fasoli e Stefano Sollima. Case di produzione: Wildside e AlterEgo.

Wildside e AlterEgo. Piattaforma: distribuzione in esclusiva su Netflix.

Secondo le note ufficiali, il nuovo capitolo nasce come episodio autonomo dentro un progetto antologico. L’intento è raccontare ogni fase dell’inchiesta con occhi diversi.

Pacciani e la pista dei “Compagni di merende”: il cuore della controversia

La scelta di concentrarsi su Pietro Pacciani segna uno spostamento netto rispetto alla stagione precedente. Qui non si parla più della cosiddetta pista sarda, ma di accuse, processi e sospetti che hanno segnato l’immaginario collettivo.

Tra il 1968 e il 1985 la Toscana fu teatro di otto duplici omicidi. Quel ciclo di delitti generò indagini lunghe e spesso contraddittorie. La figura di Pacciani è rimasta centrale proprio perché rappresenta, per molti, il nodo irrisolto della vicenda.

Presunto coinvolgimento di una cerchia di complici.

Accuse, condanne in primo grado e assoluzioni in appello.

Un mix di prove, testimonianze contraddittorie e interpretazioni mediatiche.

Un impatto duraturo sulla memoria collettiva italiana.

Dietro la macchina da presa: Sollima, Fasoli e le scelte creative

La riconferma di Stefano Sollima non sorprende, dopo l’accoglienza della prima stagione. Quel debutto aveva attirato attenzione internazionale e riconoscimenti.

Presentazione alla 82ª Mostra di Venezia, fuori concorso.

Premio Nastro d’Argento per le Grandi Serie.

Posizionamento in vetta alle visualizzazioni Netflix nella settimana di lancio.

Con Leonardo Fasoli al fianco, Sollima ha immaginato un approccio che alterni ricostruzione investigativa e dramma umano. L’obiettivo dichiarato è mostrare molteplici prospettive senza semplificare.

I nodi etici e narrativi: evitare il sensazionalismo

Raccontare Pacciani significa muoversi su un terreno delicato. La serie deve confrontarsi con questioni etiche importanti.

Rispetto per le vittime: rappresentare i fatti senza spettacolarizzare il dolore.

rappresentare i fatti senza spettacolarizzare il dolore. Accuratezza storica: distinguere tra ipotesi investigative e certezze giudiziarie.

distinguere tra ipotesi investigative e certezze giudiziarie. Equilibrio narrativo: evitare di trasformare il caso in mito televisivo.

Gli autori affronteranno la sfida di restituire complessità, esaminando come stampa, processi e opinione pubblica abbiano plasmato la percezione del Mostro di Firenze.

Produzione e tempistiche: che cosa sappiamo finora

Il primo ciak è ufficiale e segna l’ingresso in produzione. Non è ancora stata comunicata una data di uscita.

Riprese attualmente in corso.

Distribuzione prevista in esclusiva su Netflix.

Serie concepita come parte di un arco narrativo più ampio sul caso.

La nuova miniserie punta a esplorare la vicenda da un’angolazione diversa, concentrandosi su una fase che ha lasciato ferite aperte nella storia giudiziaria italiana.

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