Glen Powell non può salvare da solo ‘Ricchi… da morire’

Glen Powell conferma il suo status di attore attrattivo e versatile, ma il film che lo mette al centro non riesce a trasformare il carisma in vera sostanza. Nonostante un cast di richiamo e l’ambizione di aggiornare una vecchia satira sull’eredità, la pellicola resta più divertente che incisiva.
Glen Powell: il volto giusto per ogni genere
Powell è ormai una presenza familiare sul grande schermo. Sa gestire l’azione, la commedia romantica e la satira con naturalezza.
- Fascino da protagonista: la sua energia tiene viva la scena.
- Ruoli recenti lo hanno mostrato in contesti diversi, dalla commedia d’autore al blockbuster.
- Qui il suo carisma è il collante che prova a tenere insieme tono e trama.
Trama riscritta: eredità, complotti e omicidi
Al centro della storia c’è Becket Redfellow, cresciuto ai margini dopo che la madre fu esclusa dalla ricca famiglia Redfellow. Un vincolo legale lascia aperta la possibilità dell’eredità, ma sette parenti sono in lista per intascare la fortuna prima di lui.
Becket decide di reclamare ciò che ritiene suo con mezzi estremi. Gli omicidi e le alleanze ambigue guidano la narrazione, mentre il protagonista alterna ambizione e rimorsi.
I personaggi chiave
- Becket Redfellow: protagonista oscuro, pronto a tutto per salire nella scala sociale.
- Julia Steinway: vecchia fiamma che ritorna e complica i piani di Becket.
- Whitelaw Redfellow: patriarca la cui presenza pesa sulla famiglia.
- Varie figure secondarie: cugini, mentori e investigatori che muovono la vicenda.
Cast e interpretazioni: chi regge la baracca
Il film poggia sul talento degli interpreti. Glen Powell emerge come motore principale, ma non è l’unico elemento notevole sullo schermo.
- Margaret Qualley dà al suo personaggio una durezza che sorprende.
- Ed Harris fornisce la carica autoritaria necessaria nel ruolo del capofamiglia.
- I caratteristi come Bill Camp, Topher Grace e Zach Woods aggiungono colore e punte di ironia.
Tono e ritmo: quando la dark comedy non trova il giusto equilibrio
L’idea di aggiornare una commedia nera classica all’epoca del capitalismo avanzato è valida. Tuttavia, la sceneggiatura non sempre sfrutta la potenzialità satirica del materiale.
- La satira sociale resta spesso in superficie.
- Il ritmo alterna sequenze brillanti ad altre troppo diluite.
- Il finale gioca con l’oscurità morale, ma non convince del tutto.
Riferimenti cinematografici e ispirazioni
Il regista, John Patton Ford, ha dichiarato influenze evidenti da una commedia britannica del 1949. Il paragone è naturale: tema dell’eredità e protagonista che elimina ostacoli familiari.
Non manca la tentazione di inserire omaggi e trovate geniali, ma la mancanza di un contrappunto comico davvero pungente riduce l’effetto complessivo.
Cosa funziona e cosa no: punti salienti
- Funziona: la performance di Powell e alcuni colpi di scena calibrati.
- Non funziona: la satira non raggiunge la profondità necessaria.
- La regia prova a bilanciare noir e commedia, con risultati alterni.
Scelte registiche e opportunità mancate
Il materiale originale avrebbe potuto offrire una critica più tagliente sull’era dell’1% e sulle disuguaglianze economiche. Il film sceglie invece la via dell’intrattenimento, rinunciando in parte alla mordente satirica.
Il peso del protagonista: una star che salva la visione
Al netto dei limiti, la vera attrazione rimane Glen Powell. La sua abilità a conquistare lo spettatore mantiene alto l’interesse, anche quando lo script presenta falle.
L’equazione che il film propone è semplice: se il pubblico accetta di seguire un protagonista disposto a oltrepassare ogni limite, la pellicola intrattiene. Se invece si cerca una satira sociale più tagliente, il film delude.
Perché guardarlo (o evitarlo)
- Da vedere se cercate una performance centrale carismatica.
- Da evitare se preferite satire politiche profonde e un ritmo serrato.
- Interessante per chi segue le carriere di Margaret Qualley ed Ed Harris.
Domande aperte
Il film lascia aperti interrogativi sul confine tra intrattenimento e critica sociale. Sta allo spettatore decidere quanto gli basti la sola presenza di una star per rimanere coinvolto.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.