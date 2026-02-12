Capodanno in musica 2026: scaletta e cantanti stasera su Canale 5

Piazza della Libertà a Bari si prepara ad accogliere l’appuntamento musicale di fine anno: sul palco di Canale 5 si alternano star affermate e nuove promesse. Da Annalisa a Tananai, la serata promette colpi di scena, duetti e momenti live pensati per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Chi conduce la festa di Capodanno in Musica 2025/2026

Per l’ottava edizione lo show è affidato a Federica Panicucci. Al suo fianco torna, per il terzo anno consecutivo, Fabio Rovazzi.

Federica porta esperienza televisiva e ritmo alla conduzione.

Rovazzi aggiunge ironia e una connessione più giovane con il pubblico.

Il duo promette collegamenti live, interviste e siparietti tra i brani.

Artisti in scaletta: cosa aspettarsi dal cast musicale

La line-up mescola nomi consolidati e interpreti emergenti della scena pop e urban italiana. Lo spirito della serata è festoso e orientato ai grandi successi live.

Annalisa e Tananai tra i protagonisti annunciati.

Performance soliste, possibili duetti e medley dei brani più conosciuti.

Spazio ai giovani talenti che stanno segnando le classifiche.

Come seguire la diretta: TV, streaming e radio

Trasmissione televisiva

La serata va in onda in diretta su Canale 5. Il collegamento parte dopo i tradizionali appuntamenti serali.

Streaming ufficiale

Lo show è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire l’evento online.

Copertura radiofonica

La manifestazione sarà trasmessa simultaneamente anche sulle principali emittenti del gruppo:

Radio 105

R101

Radio Monte Carlo

Radio Subasio

Radio Norba

Radio Bruno

Orari e sequenza della serata: i momenti più importanti

La scaletta prende il via dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica e la consueta puntata de La Ruota della Fortuna.

21:50: accensione ufficiale del palco e apertura con i primi artisti.

Momenti clou: performance dei nomi principali e possibili ospiti speciali.

Countdown di mezzanotte con il saluto al nuovo anno e fuochi o effetti scenici.

Backstage, interviste e contenuti esclusivi

Oltre alla diretta televisiva, sono previsti collegamenti dal backstage. Le interviste agli artisti e i contenuti dietro le quinte arricchiscono la copertura mediatica.

Backstage live con ospiti e commenti.

Interviste esclusive durante la serata.

Materiale aggiuntivo per le piattaforme social e radiofone.

Logistica e atmosfera in piazza a Bari

Piazza della Libertà diventa il cuore della festa. L’allestimento punta su un palco scenografico e aree per il pubblico in presenza.

Accessi e sicurezza coordinati con le autorità locali.

Servizi per il pubblico e punti di raccolta nelle vicinanze.

Clima festoso e partecipazione delle realtà locali.

Perché seguire Scaletta Capodanno in Musica 2025/2026

Lo show unisce musica dal vivo, conduzione televisiva e un’ampia copertura mediatica. È pensato per chi cerca un evento collettivo e televisivo per salutare l’anno che finisce.

Elemento televisivo: conduzione collaudata e produzione televisiva di prima fascia.

Elemento musicale: mix di grandi nomi e nuovi talenti.

mix di grandi nomi e nuovi talenti. Disponibilità: visione su Canale 5, streaming e radio in contemporanea.

