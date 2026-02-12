Capodanno in musica 2026: scaletta e cantanti stasera su Canale 5

Piazza della Libertà a Bari si prepara ad accogliere l’appuntamento musicale di fine anno: sul palco di Canale 5 si alternano star affermate e nuove promesse. Da Annalisa a Tananai, la serata promette colpi di scena, duetti e momenti live pensati per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.
Chi conduce la festa di Capodanno in Musica 2025/2026
Per l’ottava edizione lo show è affidato a Federica Panicucci. Al suo fianco torna, per il terzo anno consecutivo, Fabio Rovazzi.
- Federica porta esperienza televisiva e ritmo alla conduzione.
- Rovazzi aggiunge ironia e una connessione più giovane con il pubblico.
- Il duo promette collegamenti live, interviste e siparietti tra i brani.
Artisti in scaletta: cosa aspettarsi dal cast musicale
La line-up mescola nomi consolidati e interpreti emergenti della scena pop e urban italiana. Lo spirito della serata è festoso e orientato ai grandi successi live.
- Annalisa e Tananai tra i protagonisti annunciati.
- Performance soliste, possibili duetti e medley dei brani più conosciuti.
- Spazio ai giovani talenti che stanno segnando le classifiche.
Come seguire la diretta: TV, streaming e radio
Trasmissione televisiva
La serata va in onda in diretta su Canale 5. Il collegamento parte dopo i tradizionali appuntamenti serali.
Streaming ufficiale
Lo show è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire l’evento online.
Copertura radiofonica
La manifestazione sarà trasmessa simultaneamente anche sulle principali emittenti del gruppo:
- Radio 105
- R101
- Radio Monte Carlo
- Radio Subasio
- Radio Norba
- Radio Bruno
Orari e sequenza della serata: i momenti più importanti
La scaletta prende il via dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica e la consueta puntata de La Ruota della Fortuna.
- 21:50: accensione ufficiale del palco e apertura con i primi artisti.
- Momenti clou: performance dei nomi principali e possibili ospiti speciali.
- Countdown di mezzanotte con il saluto al nuovo anno e fuochi o effetti scenici.
Backstage, interviste e contenuti esclusivi
Oltre alla diretta televisiva, sono previsti collegamenti dal backstage. Le interviste agli artisti e i contenuti dietro le quinte arricchiscono la copertura mediatica.
- Backstage live con ospiti e commenti.
- Interviste esclusive durante la serata.
- Materiale aggiuntivo per le piattaforme social e radiofone.
Logistica e atmosfera in piazza a Bari
Piazza della Libertà diventa il cuore della festa. L’allestimento punta su un palco scenografico e aree per il pubblico in presenza.
- Accessi e sicurezza coordinati con le autorità locali.
- Servizi per il pubblico e punti di raccolta nelle vicinanze.
- Clima festoso e partecipazione delle realtà locali.
Perché seguire Scaletta Capodanno in Musica 2025/2026
Lo show unisce musica dal vivo, conduzione televisiva e un’ampia copertura mediatica. È pensato per chi cerca un evento collettivo e televisivo per salutare l’anno che finisce.
- Elemento televisivo: conduzione collaudata e produzione televisiva di prima fascia.
- Elemento musicale: mix di grandi nomi e nuovi talenti.
- Disponibilità: visione su Canale 5, streaming e radio in contemporanea.
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.