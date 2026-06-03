Concerto del Primo Maggio: 12 finalisti del contest 1MNEXT2026

Il percorso verso il palco del Concerto del Primo Maggio entra nella fase calda: tra talenti solisti, band e duo provenienti da tutta Italia, 12 progetti sono riusciti a conquistare la finale del contest dedicato agli emergenti. L’appuntamento decisivo è fissato per metà aprile e promette di selezionare i nomi che saliranno sul celebre Concertone romano.

Chi sono i 12 finalisti di 1MNEXT2026

BAMBINA — cantautrice, Calabria

— cantautrice, Calabria BIANCAMARE — cantautrice, Erice (TP)

— cantautrice, Erice (TP) CAINERO — cantautrice, Terracina (LT)

— cantautrice, Terracina (LT) CRISTIANA VERARDO — cantautrice, Puglia

— cantautrice, Puglia DAIANA LOU — duo, Roma

— duo, Roma GIOVAMI — cantautore, Santeramo in Colle (BA)

— cantautore, Santeramo in Colle (BA) GIOVEDÌ — band, Roma

— band, Roma ILARIA KAPPLER — cantautrice, Napoli

— cantautrice, Napoli MACADAMIA — band, Roma

— band, Roma MONTEGRO — cantautore, Lanciano (CH)

— cantautore, Lanciano (CH) TUFO — cantautore, Verbicaro (CS)

— cantautore, Verbicaro (CS) VAEVA — band, Brianza

Numeri e metodo: come è nata la selezione

Il concorso organizzato da iCompany ha ricevuto una partecipazione massiccia. Più di 1.700 iscrizioni hanno dato il via a una scrematura severa.

Dati chiave della votazione

120 progetti scelti per le semifinali.

12 progetti ammessi alla finale live.

Il voto definitivo deriva da una combinazione: Giuria di Qualità 75% e giuria popolare web 25% .

e . Voti sospetti sono stati esclusi tramite controlli su VPN e generatori di IP.

La finale in diretta e la giuria che deciderà i vincitori

La finale si svolgerà in una sessione a porte chiuse il 15 aprile. Davanti alla commissione tecnica, i finalisti eseguiranno i loro brani per contendersi tre posti sul palco del Concertone.

Chi sono i membri della Giuria di Qualità

Massimo Bonelli — presidente della giuria e Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio.

— presidente della giuria e Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio. Marta Venturini — produttrice artistica e autrice.

— produttrice artistica e autrice. Lucia Stacchiotti — rappresentante iCompany .

— rappresentante . Julian Borghesan — speaker radiofonico.

— speaker radiofonico. Giorgiana Cristalli — giornalista.

I tre progetti vincitori saranno resi noti il 16 aprile. Il premio finale è l’esibizione sul palco romano, dove uno dei partecipanti potrà anche ricevere il riconoscimento assoluto dell’edizione 2026. Lo scorso anno ha trionfato Dinìche con il brano FUOCHI AMMARE, lasciando il testimone ai nuovi protagonisti che emergeranno da questa tornata.

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