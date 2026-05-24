Nike polaroid anticipano l’estate: novità, colori e sorprese

Quest’estate Nike trasforma il racconto del calcio con una serie di immagini e iniziative pensate per raggiungere chi vive il gioco quotidianamente, dai cortili agli stadi, passando per le playlist che accompagnano le partite.

La campagna estiva di Nike che punta sulle immagini analogiche

Nike lancia una strategia diversa. Al centro ci sono Polaroid esclusive. Le foto sono il punto di partenza per contenuti e progetti culturali distribuiti nei prossimi tre mesi.

Lo scopo è semplice: raccontare il calcio fuori dai riflettori, dove lo praticano e lo sentono le persone.

Chi parteciperà: nomi noti e figure fuori dal campo

Il cast mescola big dello sport, volti della musica e personalità del lifestyle. La scelta mostra la molteplicità del fenomeno calcio.

Cristiano Ronaldo — presenza da sempre centrale nel mondo del calcio.

— presenza da sempre centrale nel mondo del calcio. Kylian Mbappé — simbolo della nuova generazione di campioni.

— simbolo della nuova generazione di campioni. Erling Haaland — icona fisica del gioco moderno.

— icona fisica del gioco moderno. Young Miko — punto di contatto con la scena musicale.

— punto di contatto con la scena musicale. Kim Kardashian — inserita come figura che rappresenta la dimensione familiare e pop del calcio.

Formato e tempistica: come saranno distribuiti i contenuti

Le Polaroid saranno solo l’inizio. A seguire arriveranno collaborazioni, video e progetti editoriali. L’uscita dei materiali sarà scalata nel tempo.

Rilascio delle immagini esclusive. Collaborazioni con artisti e talent. Progetti culturali legati alle comunità e ai luoghi di gioco.

Dove il calcio prende forma: luoghi e simboli della campagna

Il racconto si sposta dai grandi palcoscenici ai contesti più familiari. L’obiettivo è valorizzare tutte le forme del calcio.

Campi di quartiere e cortili.

Strade e spazi urbani dove si gioca per passione.

Stadi e grandi competizioni, viste anche come eventi culturali.

Playlist e colonne sonore che accompagnano la stagione sportiva.

Il valore culturale: musica, moda e partecipazione

Nike non punta solo alla comunicazione sportiva. L’idea è intrecciare moda, musica e cultura pop.

Partecipazioni come quella di Young Miko e di figure del lifestyle trasformano la campagna in un progetto trasversale.

Cosa significa per i fan: aspettative e coinvolgimento

I tifosi troveranno contenuti pensati per stimolare il coinvolgimento. Non si tratta solo di guardare, ma di partecipare.

Accesso anticipato a immagini e dietro le quinte.

Eventi e attivazioni nei luoghi di gioco reale.

Playlist curate per accompagnare partite ed eventi sociali.

Prossime mosse e tempistiche degli annunci

Nei prossimi giorni e settimane Nike svelerà nuove collaborazioni e iniziative. Le Polaroid continueranno a essere il filo conduttore.

Seguiranno dettagli su uscite digitali, campagne locali e progetti live pensati per coinvolgere le comunità.

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