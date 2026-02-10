RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raddoppia: inaugurazione al Foro Italico

Il conto alla rovescia per la stagione musicale estiva è cominciato. Per il decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate cambia ritmo e amplia la sua offerta con una serata d’apertura che promette di accendere la Capitale.

Debutto romano: quando e dove si terrà il Grand Opening

La prima data ufficiale è fissata per 31 maggio 2026. La manifestazione prenderà il via al Centrale del Foro Italico di Roma, una location tra le più iconiche per eventi all’aperto.

Questa serata segna l’avvio di un format esteso. Non si tratta di un’unica tappa isolata. È il momento che segnerà l’inizio della corsa al prossimo tormentone.

Cosa cambia per il decimo anniversario

Per celebrare i dieci anni, l’organizzazione ha aumentato gli appuntamenti e rinnovato il concept. L’intento è offrire un’esperienza live più ampia e coinvolgente.

Lineup ampliata : artisti nazionali e internazionali in rotazione.

: artisti nazionali e internazionali in rotazione. Performance live con produzioni scenografiche rinnovate.

con produzioni scenografiche rinnovate. Integrazione radio-TV per copertura multiplatform.

Il ruolo del Gruppo RTL e le emittenti coinvolte

Dietro l’evento c’è il Gruppo RTL 102.5, che coordina anche Radio Zeta e Radiofreccia. Le tre realtà lavorano in sinergia.

La strategia punta alla massima visibilità su radio, tv e canali digitali. Questo significa più contenuti live e format pensati per i social.

Il percorso verso la finale all’Arena di Verona

Il Grand Opening è solo l’inizio di una competizione estiva. La manifestazione culminerà con la finale a settembre.

La chiusura si terrà nella storica cornice dell’Arena di Verona. Qui verrà proclamato il brano vincente della stagione.

Artisti, format e novità per il pubblico

Cosa aspettarsi sul palco

Set live degli artisti più ascoltati dell’estate.

Dj set e sorprese in scaletta.

Momenti esclusivi pensati per i fan in presenza.

Interazione e contenuti digitali

Streaming, clip social e dirette radiofoniche accompagneranno le tappe principali. Il pubblico potrà seguire gli highlight in tempo reale.

Biglietti, hashtag ufficiale e come seguire l’evento

I tagliandi per il RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening sono già in vendita. Chi vuole partecipare può prenotare i biglietti online.

L’hashtag per seguire discussioni e contenuti è #RTL1025PHE26. È il riferimento per post, foto e video su tutte le piattaforme.

Acquisto biglietti: canali ufficiali e rivenditori autorizzati.

Streaming e repliche: sui canali digitali del gruppo.

Interazione live: commenti e votazioni sui social.

Consigli pratici per chi vuole partecipare

Arrivare con anticipo per evitare code.

Controllare i dettagli di accesso e sicurezza sul sito ufficiale.

Seguire gli aggiornamenti via social per eventuali modifiche.

