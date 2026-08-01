Concerti gratis a Livorno: The Kolors e Ditonellapiaga in cinque sere nel quartiere Venezia

Livorno si prepara a vivere cinque serate di musica e incontri nel cuore del quartiere Venezia. Dal 29 luglio al 2 agosto torna la 41ª edizione di Effetto Venezia, con concerti gratuiti ogni sera alle 22:30 e appuntamenti dedicati alle nuove generazioni.

Programma serale in Piazza del Luogo Pio: il calendario dei concerti

La piazza principale ospita cinque show a ingresso libero. Ogni evento inizia alle 22:30.

29 luglio 2026 – The Kolors (Live 2026) 30 luglio 2026 – Tosca in una ConversaConcerto con Grazia Di Michele 31 luglio 2026 – Frankie hi-nrg mc (Voce e batteria tour) 1 agosto 2026 – Ditonellapiaga (Live 2026) 2 agosto 2026 – Ginevra Di Marco (Kaleidoscope Tour). Apre Giulia Mei.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e iniziano alle 22:30.

L’incontro del 1 agosto: voce e memoria su Andrea Spezzacatena

La serata del primo agosto accenderà un focus particolare sulla storia che ha segnato famiglie e comunità. Sul palco centrale arriverà Teresa Manes, autrice e madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo vittima di cyberbullismo.

Con lei sarà presente Samuele Carrino, interprete che ha dato volto e voce ad Andrea nel film e nel musical tratti dal libro scritto da Teresa Manes.

Da libro a cinema e teatro

Il racconto è diventato un film con colonna sonora che include “Canta ancora” di Arisa .

di . Nel 2025 la storia è approdata come musical al Teatro Sistina.

All’incontro saranno esplorati temi di prevenzione, memoria e resilienza.

Futuro Prossimo: il filo rosso della manifestazione

La direzione artistica guidata da Grazia Di Michele ha scelto Futuro Prossimo, idee e storie delle nuove generazioni come tema. L’obiettivo è dare spazio alla voce dei giovani.

Proposte e iniziative collaterali

Confronti su intelligenza artificiale , ambiente e impegno civile.

, ambiente e impegno civile. Arena cinematografica con corti realizzati da under 18.

KomBo Lab , progetto per artisti emergenti.

, progetto per artisti emergenti. Le Fortezze trasformate in una discoteca all’aperto, pensata per i giovani del centro.

La serata di apertura prevede un omaggio alla poesia di Lucio Dalla, affidato a quattro giovani interpreti. Verrà presentato il volume Lucio c’è di Marcello Balestra.

Informazioni pratiche: luogo, date e accesso

Effetto Venezia si svolge nel quartiere Venezia di Livorno, dal 29 luglio al 2 agosto 2026. I concerti principali sono in Piazza del Luogo Pio dalle 22:30.

L’evento è organizzato dalla Fondazione LEM con il Comune di Livorno e il patrocinio della Regione Toscana.

Ingresso: libero e gratuito per tutte le iniziative principali.

libero e gratuito per tutte le iniziative principali. Il programma completo e gli eventi diffusi nel quartiere sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

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