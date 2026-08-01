Concerti gratis a Livorno: The Kolors e Ditonellapiaga in cinque sere nel quartiere Venezia

Livorno si prepara a vivere cinque serate di musica e incontri nel cuore del quartiere Venezia. Dal 29 luglio al 2 agosto torna la 41ª edizione di Effetto Venezia, con concerti gratuiti ogni sera alle 22:30 e appuntamenti dedicati alle nuove generazioni.
Programma serale in Piazza del Luogo Pio: il calendario dei concerti
La piazza principale ospita cinque show a ingresso libero. Ogni evento inizia alle 22:30.
- 29 luglio 2026 – The Kolors (Live 2026)
- 30 luglio 2026 – Tosca in una ConversaConcerto con Grazia Di Michele
- 31 luglio 2026 – Frankie hi-nrg mc (Voce e batteria tour)
- 1 agosto 2026 – Ditonellapiaga (Live 2026)
- 2 agosto 2026 – Ginevra Di Marco (Kaleidoscope Tour). Apre Giulia Mei.
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e iniziano alle 22:30.
L’incontro del 1 agosto: voce e memoria su Andrea Spezzacatena
La serata del primo agosto accenderà un focus particolare sulla storia che ha segnato famiglie e comunità. Sul palco centrale arriverà Teresa Manes, autrice e madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo vittima di cyberbullismo.
Con lei sarà presente Samuele Carrino, interprete che ha dato volto e voce ad Andrea nel film e nel musical tratti dal libro scritto da Teresa Manes.
Da libro a cinema e teatro
- Il racconto è diventato un film con colonna sonora che include “Canta ancora” di Arisa.
- Nel 2025 la storia è approdata come musical al Teatro Sistina.
- All’incontro saranno esplorati temi di prevenzione, memoria e resilienza.
Futuro Prossimo: il filo rosso della manifestazione
La direzione artistica guidata da Grazia Di Michele ha scelto Futuro Prossimo, idee e storie delle nuove generazioni come tema. L’obiettivo è dare spazio alla voce dei giovani.
Proposte e iniziative collaterali
- Confronti su intelligenza artificiale, ambiente e impegno civile.
- Arena cinematografica con corti realizzati da under 18.
- KomBo Lab, progetto per artisti emergenti.
- Le Fortezze trasformate in una discoteca all’aperto, pensata per i giovani del centro.
La serata di apertura prevede un omaggio alla poesia di Lucio Dalla, affidato a quattro giovani interpreti. Verrà presentato il volume Lucio c’è di Marcello Balestra.
Informazioni pratiche: luogo, date e accesso
Effetto Venezia si svolge nel quartiere Venezia di Livorno, dal 29 luglio al 2 agosto 2026. I concerti principali sono in Piazza del Luogo Pio dalle 22:30.
L’evento è organizzato dalla Fondazione LEM con il Comune di Livorno e il patrocinio della Regione Toscana.
- Ingresso: libero e gratuito per tutte le iniziative principali.
- Il programma completo e gli eventi diffusi nel quartiere sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.