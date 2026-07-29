G. Mineiro: O G. arriva con 13 tracce, esce il singolo Individualista visionario

G.Mineiro torna a far parlare di sé con una nuova traccia che amplia il suo primo progetto ufficiale. Il singolo è disponibile da oggi e arriva in un momento di grande visibilità per l’artista italo-brasiliano.

Nuova release: come cambia l’album e dove uscita

Oggi è uscito Individualista visionario, pubblicato su tutte le piattaforme per EMI Records Italy e Universal Music Italia. La canzone è stata inserita nel progetto È o G., che ora conta tredici brani.

Il rilascio rafforza la presenza dell’artista nelle classifiche. L’album è al nono posto nella classifica generale FIMI e occupa il quinto posto nella classifica dei dischi fisici.

I numeri dietro il successo di Splinter Cell

La traccia che ha dato slancio alla carriera è Splinter Cell, prodotta con Flatpearl, Jiz e Succo. Il brano ha superato i 10 milioni di stream su Spotify. Inoltre ha generato oltre 1.300.000 video su TikTok.

Nella settimana 30 la canzone si è piazzata al numero 42 nella classifica singoli FIMI.

Riconoscimenti editoriali

Spotify ha inserito Splinter Cell in vetta alla playlist editoriale Editors’ Picks: Canzoni migliori dell’anno finora. La piattaforma ha scelto il brano per la copertina della playlist.

Ad aprile la producer ANNA ha invitato G.Mineiro a partecipare a Scontrosa, traccia inclusa in Million Dollar Babe, attualmente in prima posizione. Il brano di ANNA è entrato nella Top 100 singoli al numero 55.

La tracklist aggiornata di È o G. e gli ospiti

Con l’aggiunta della nuova traccia, il progetto è così composto. La lista è pensata per facilitare la lettura.

Individualista Visionario Splinter Cell E allora Devo andare con le mie Winx (feat. Rhove) Scendo e cerco un’altra Loco in discoteca (feat. Yuri Redicopa) Malpensa Impunità (feat. Scaccia) Pique Mecanico Favelà (feat. Soubra, Kaio) Salta Salta Patrocinio Bimbo Crudele

Le collaborazioni presenti nel disco sono quattro e includono Rhove, Yuri Redicopa, Scaccia e la coppia Soubra e Kaio. L’etichetta definisce Individualista visionario come la traccia più sperimentale del progetto.

Che cos’è il Funk BH e come lo interpreta G.Mineiro

G.Mineiro, nome all’anagrafe Edoardo Sobrero, attinge al Funk BH. Questo genere nasce a Belo Horizonte e deriva dal funk brasiliano.

Struttura minimale

Bassi in primo piano

Testi basati su temi ricorrenti

Il movimento è ancora poco esplorato in Italia. Proprio questa originalità contribuisce all’attenzione mediatica che riceve.

La musica dell’artista combina slang in italiano e portoghese. Nei suoi brani emergono riferimenti alla fede e alla spiritualità. G.Mineiro definisce il suo approccio come una rielaborazione personale dei suoni brasiliani, portati qui per raccontare esperienze di vita e realtà quotidiane.

Profilo e tappa della carriera

Edoardo Sobrero è nato nel 2001. Ha vissuto in Brasile, tra Ipatinga e Belo Horizonte, fino ai sette anni. In seguito è cresciuto tra Torino, Milano, Piemonte e Liguria. A sedici anni è stato rimandato in Brasile, a Salvador de Bahia, dove è nato il progetto artistico G.Mineiro.

La discografia breve e selezionata:

2023 – Maldita

2024 – Favela da Italia , Pique Bandido , Especialista

, , 2025 – Animalista , Automaticamente , Parlo con Dio , Eldorado

, , , 2026 – singoli come Scendo e cerco un’altra e Splinter Cell

Ad aprile 2026 Scendo e cerco un’altra ha superato i 762.000 stream su Spotify. In generale l’artista totalizza circa 1,7 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma.

Dove seguire G.Mineiro e aggiornamenti social

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