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G. Mineiro: O G. arriva con 13 tracce, esce il singolo Individualista visionario

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Di : Enrico Valiani

È o G. di G.Mineiro arriva a 13 tracce: fuori Individualista visionario
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G.Mineiro torna a far parlare di sé con una nuova traccia che amplia il suo primo progetto ufficiale. Il singolo è disponibile da oggi e arriva in un momento di grande visibilità per l’artista italo-brasiliano.

Nuova release: come cambia l’album e dove uscita

Oggi è uscito Individualista visionario, pubblicato su tutte le piattaforme per EMI Records Italy e Universal Music Italia. La canzone è stata inserita nel progetto È o G., che ora conta tredici brani.

Il rilascio rafforza la presenza dell’artista nelle classifiche. L’album è al nono posto nella classifica generale FIMI e occupa il quinto posto nella classifica dei dischi fisici.

I numeri dietro il successo di Splinter Cell

La traccia che ha dato slancio alla carriera è Splinter Cell, prodotta con Flatpearl, Jiz e Succo. Il brano ha superato i 10 milioni di stream su Spotify. Inoltre ha generato oltre 1.300.000 video su TikTok.

Nella settimana 30 la canzone si è piazzata al numero 42 nella classifica singoli FIMI.

Riconoscimenti editoriali

Spotify ha inserito Splinter Cell in vetta alla playlist editoriale Editors’ Picks: Canzoni migliori dell’anno finora. La piattaforma ha scelto il brano per la copertina della playlist.

Ad aprile la producer ANNA ha invitato G.Mineiro a partecipare a Scontrosa, traccia inclusa in Million Dollar Babe, attualmente in prima posizione. Il brano di ANNA è entrato nella Top 100 singoli al numero 55.

La tracklist aggiornata di È o G. e gli ospiti

Con l’aggiunta della nuova traccia, il progetto è così composto. La lista è pensata per facilitare la lettura.

  1. Individualista Visionario

  2. Splinter Cell

  3. E allora

  4. Devo andare con le mie Winx (feat. Rhove)

  5. Scendo e cerco un’altra

  6. Loco in discoteca (feat. Yuri Redicopa)

  7. Malpensa

  8. Impunità (feat. Scaccia)

  9. Pique Mecanico

  10. Favelà (feat. Soubra, Kaio)

  11. Salta Salta

  12. Patrocinio

  13. Bimbo Crudele

Le collaborazioni presenti nel disco sono quattro e includono Rhove, Yuri Redicopa, Scaccia e la coppia Soubra e Kaio. L’etichetta definisce Individualista visionario come la traccia più sperimentale del progetto.

Che cos’è il Funk BH e come lo interpreta G.Mineiro

G.Mineiro, nome all’anagrafe Edoardo Sobrero, attinge al Funk BH. Questo genere nasce a Belo Horizonte e deriva dal funk brasiliano.

  • Struttura minimale

  • Bassi in primo piano

  • Testi basati su temi ricorrenti

Il movimento è ancora poco esplorato in Italia. Proprio questa originalità contribuisce all’attenzione mediatica che riceve.

La musica dell’artista combina slang in italiano e portoghese. Nei suoi brani emergono riferimenti alla fede e alla spiritualità. G.Mineiro definisce il suo approccio come una rielaborazione personale dei suoni brasiliani, portati qui per raccontare esperienze di vita e realtà quotidiane.

Profilo e tappa della carriera

Edoardo Sobrero è nato nel 2001. Ha vissuto in Brasile, tra Ipatinga e Belo Horizonte, fino ai sette anni. In seguito è cresciuto tra Torino, Milano, Piemonte e Liguria. A sedici anni è stato rimandato in Brasile, a Salvador de Bahia, dove è nato il progetto artistico G.Mineiro.

La discografia breve e selezionata:

  • 2023 – Maldita

  • 2024 – Favela da Italia, Pique Bandido, Especialista

  • 2025 – Animalista, Automaticamente, Parlo con Dio, Eldorado

  • 2026 – singoli come Scendo e cerco un’altra e Splinter Cell

Ad aprile 2026 Scendo e cerco un’altra ha superato i 762.000 stream su Spotify. In generale l’artista totalizza circa 1,7 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma.

Dove seguire G.Mineiro e aggiornamenti social

Segui gli aggiornamenti

  • Spotify · Profilo ufficiale

  • Account social per commenti e novità su uscite e performance

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