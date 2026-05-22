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Nevermind Music Fest 2026 a Bellinzona: Elisa e Kid Yugi, date e concerti

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Di : Enrico Valiani

Nevermind Music Fest 2026, da Elisa a Kid Yugi: concerti e date a Bellinzona
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Dal 4 giugno al 19 luglio 2026 il Parco Urbano di Bellinzona si trasforma in un vero e proprio villaggio estivo. Musica dal vivo, eventi sportivi e spazi per socializzare si alternano per oltre sei settimane, con concerti internazionali e proposte locali pensate per ogni età.

Artisti confermati: generi e nomi che saranno sul palco

La line up mescola stili diversi, dal rap al reggae, dal rock al pop. Gli organizzatori hanno già annunciato alcuni nomi di spicco.

  • Kid Yugi — rappresentante della scena rap.

  • Nitro — atteso per le sue performance energiche.

  • Ele A — nuovo volto del pop urbano.

  • Elisa — voce internazionale del pop italiano.

  • Gente de Zona — ritmi latini in programma.

  • Alpha Blondy e Julian Marley — reggae di alto profilo.

  • Gotthard e Modena City Ramblers — rock e folk per il grande pubblico.

La programmazione sarà aggiornata con nuovi ingressi nelle prossime settimane.

Calendario completo: date, serate aperte e ingressi gratuiti

Di seguito le date principali già confermate per il mainstage. Alcuni eventi avranno ingresso libero.

  • 4 giugno — Opening Night, ingresso gratuito.

  • 5 giugnoKid Yugi, Nitro, Ele A.

  • 6 giugnoGotthard, Hardcore Superstar, Dreamshade.

  • 21 giugnoGente de Zona.

  • 25 giugnoElisa.

  • 8 luglioAlpha Blondy & The Solar System, Julian Marley & The Uprising.

  • 17 luglioModena City Ramblers, The Rumjacks, Palko Muski (ingresso gratuito).

Il calendario è dinamico. Nuove serate e ospiti saranno comunicati dagli organizzatori.

Biglietti e come acquistare in modo semplice

Per gli eventi a pagamento è possibile comprare i tagliandi online. Sono previste diverse opzioni per assistere ai concerti.

  • Biglietti singoli per serata.

  • Pass giornalieri con accesso alle aree relax e food.

  • Pacchetti per più eventi, soggetti a disponibilità.

Nota pratica: acquistando tramite i canali ufficiali si evitano frodi. Potremmo ricevere una piccola commissione dalle vendite online, senza variazioni del prezzo per l’acquirente.

Il villaggio estivo: sport, cibo e aree per seguire i Mondiali

Il Nevermind Music Fest non è solo concerti. All’interno del parco sarà allestita un’area dedicata alla visione delle partite dei Mondiali 2026, con maxi schermi e punti di ritrovo.

Spazi e servizi pensati per il pubblico

  • Aree food con proposte locali e internazionali.

  • Zone relax per famiglie e gruppi.

  • Un secondo palco dedicato alla scena svizzera e ticinese.

  • Attività collaterali e intrattenimento quotidiano.

La formula vuole trasformare Bellinzona in un polo estivo vivo e partecipato, capace di unire musica dal vivo e appuntamenti sportivi in un unico grande evento.

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