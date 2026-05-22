Nevermind Music Fest 2026 a Bellinzona: Elisa e Kid Yugi, date e concerti

Dal 4 giugno al 19 luglio 2026 il Parco Urbano di Bellinzona si trasforma in un vero e proprio villaggio estivo. Musica dal vivo, eventi sportivi e spazi per socializzare si alternano per oltre sei settimane, con concerti internazionali e proposte locali pensate per ogni età.

Artisti confermati: generi e nomi che saranno sul palco

La line up mescola stili diversi, dal rap al reggae, dal rock al pop. Gli organizzatori hanno già annunciato alcuni nomi di spicco.

Kid Yugi — rappresentante della scena rap.

— rappresentante della scena rap. Nitro — atteso per le sue performance energiche.

— atteso per le sue performance energiche. Ele A — nuovo volto del pop urbano.

— nuovo volto del pop urbano. Elisa — voce internazionale del pop italiano.

— voce internazionale del pop italiano. Gente de Zona — ritmi latini in programma.

— ritmi latini in programma. Alpha Blondy e Julian Marley — reggae di alto profilo.

e — reggae di alto profilo. Gotthard e Modena City Ramblers — rock e folk per il grande pubblico.

La programmazione sarà aggiornata con nuovi ingressi nelle prossime settimane.

Calendario completo: date, serate aperte e ingressi gratuiti

Di seguito le date principali già confermate per il mainstage. Alcuni eventi avranno ingresso libero.

4 giugno — Opening Night, ingresso gratuito.

— Opening Night, ingresso gratuito. 5 giugno — Kid Yugi , Nitro , Ele A .

— , , . 6 giugno — Gotthard , Hardcore Superstar , Dreamshade .

— , , . 21 giugno — Gente de Zona .

— . 25 giugno — Elisa .

— . 8 luglio — Alpha Blondy & The Solar System , Julian Marley & The Uprising .

— , . 17 luglio — Modena City Ramblers, The Rumjacks, Palko Muski (ingresso gratuito).

Il calendario è dinamico. Nuove serate e ospiti saranno comunicati dagli organizzatori.

Biglietti e come acquistare in modo semplice

Per gli eventi a pagamento è possibile comprare i tagliandi online. Sono previste diverse opzioni per assistere ai concerti.

Biglietti singoli per serata.

Pass giornalieri con accesso alle aree relax e food.

Pacchetti per più eventi, soggetti a disponibilità.

Nota pratica: acquistando tramite i canali ufficiali si evitano frodi. Potremmo ricevere una piccola commissione dalle vendite online, senza variazioni del prezzo per l’acquirente.

Il villaggio estivo: sport, cibo e aree per seguire i Mondiali

Il Nevermind Music Fest non è solo concerti. All’interno del parco sarà allestita un’area dedicata alla visione delle partite dei Mondiali 2026, con maxi schermi e punti di ritrovo.

Spazi e servizi pensati per il pubblico

Aree food con proposte locali e internazionali.

Zone relax per famiglie e gruppi.

Un secondo palco dedicato alla scena svizzera e ticinese.

Attività collaterali e intrattenimento quotidiano.

La formula vuole trasformare Bellinzona in un polo estivo vivo e partecipato, capace di unire musica dal vivo e appuntamenti sportivi in un unico grande evento.

Articoli simili

Vota questo articolo