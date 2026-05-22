Nevermind Music Fest 2026 a Bellinzona: Elisa e Kid Yugi, date e concerti

Dal 4 giugno al 19 luglio 2026 il Parco Urbano di Bellinzona si trasforma in un vero e proprio villaggio estivo. Musica dal vivo, eventi sportivi e spazi per socializzare si alternano per oltre sei settimane, con concerti internazionali e proposte locali pensate per ogni età.
Artisti confermati: generi e nomi che saranno sul palco
La line up mescola stili diversi, dal rap al reggae, dal rock al pop. Gli organizzatori hanno già annunciato alcuni nomi di spicco.
- Kid Yugi — rappresentante della scena rap.
- Nitro — atteso per le sue performance energiche.
- Ele A — nuovo volto del pop urbano.
- Elisa — voce internazionale del pop italiano.
- Gente de Zona — ritmi latini in programma.
- Alpha Blondy e Julian Marley — reggae di alto profilo.
- Gotthard e Modena City Ramblers — rock e folk per il grande pubblico.
La programmazione sarà aggiornata con nuovi ingressi nelle prossime settimane.
Calendario completo: date, serate aperte e ingressi gratuiti
Di seguito le date principali già confermate per il mainstage. Alcuni eventi avranno ingresso libero.
- 4 giugno — Opening Night, ingresso gratuito.
- 5 giugno — Kid Yugi, Nitro, Ele A.
- 6 giugno — Gotthard, Hardcore Superstar, Dreamshade.
- 21 giugno — Gente de Zona.
- 25 giugno — Elisa.
- 8 luglio — Alpha Blondy & The Solar System, Julian Marley & The Uprising.
- 17 luglio — Modena City Ramblers, The Rumjacks, Palko Muski (ingresso gratuito).
Il calendario è dinamico. Nuove serate e ospiti saranno comunicati dagli organizzatori.
Biglietti e come acquistare in modo semplice
Per gli eventi a pagamento è possibile comprare i tagliandi online. Sono previste diverse opzioni per assistere ai concerti.
- Biglietti singoli per serata.
- Pass giornalieri con accesso alle aree relax e food.
- Pacchetti per più eventi, soggetti a disponibilità.
Nota pratica: acquistando tramite i canali ufficiali si evitano frodi. Potremmo ricevere una piccola commissione dalle vendite online, senza variazioni del prezzo per l’acquirente.
Il villaggio estivo: sport, cibo e aree per seguire i Mondiali
Il Nevermind Music Fest non è solo concerti. All’interno del parco sarà allestita un’area dedicata alla visione delle partite dei Mondiali 2026, con maxi schermi e punti di ritrovo.
Spazi e servizi pensati per il pubblico
- Aree food con proposte locali e internazionali.
- Zone relax per famiglie e gruppi.
- Un secondo palco dedicato alla scena svizzera e ticinese.
- Attività collaterali e intrattenimento quotidiano.
La formula vuole trasformare Bellinzona in un polo estivo vivo e partecipato, capace di unire musica dal vivo e appuntamenti sportivi in un unico grande evento.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.