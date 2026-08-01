Svizzera-Canada Mondiali 2026: dove vederla, orario e probabili formazioni

Mercoledì 24 giugno la sfida tra Svizzera e Canada deciderà chi chiude primo il Gruppo B ai Mondiali 2026. Le due squadre sono appaiate in classifica e arrivano a Vancouver con l’obiettivo di evitare un sorteggio difficile. Il match promette tensione, pubblico caldo e ricadute importanti sul tabellone a eliminazione diretta.

Orario, stadio e dove seguire la partita in diretta

La partita si giocherà al BC Place di Vancouver. L’inizio è fissato per le 21:00 ora italiana, corrispondenti alle 12:00 locali. Si prevede un impianto pieno e un’atmosfera molto calorosa per la nazionale di casa.

Per chi è in Italia, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre l’incontro sarà disponibile anche su DAZN, tramite app su smart TV e dispositivi connessi.

Cosa si decide: il valore del primo posto nel Girone B

Il successo vale più di tre punti. Chi termina primo nel girone può trovare avversari teoricamente più abbordabili al prossimo turno.

Canada entra in campo con il vantaggio della miglior differenza reti.

entra in campo con il vantaggio della miglior differenza reti. Svizzera ha la chance di agganciare e sorpassare i co‑padroni di casa.

Andamento recente: forma e protagonisti chiave

La Svizzera arriva da un pareggio 1-1 con il Qatar e da una vittoria netta contro la Bosnia. La squadra elvetica ha mostrato capacità offensive e qualche riflessione a centrocampo.

Il Canada ha festeggiato una goleada contro il Qatar, dopo il pareggio inaugurale con la Bosnia. I padroni di casa puntano sul calore del pubblico e sulla concretezza degli attaccanti.

I giocatori da tenere d’occhio:

Johan Manzambi (Svizzera): subentrato e autore di una doppietta nell’ultimo match.

(Svizzera): subentrato e autore di una doppietta nell’ultimo match. Granit Xhaka (Svizzera): regista e leader a centrocampo.

(Svizzera): regista e leader a centrocampo. Jonathan David (Canada): terminale offensivo e riferimento del reparto avanti.

Moduli e probabili scelte dei CT

Gli allenatori dovrebbero puntare su soluzioni bilanciate, cercando di mantenere ordine in mezzo al campo e pericolosità in attacco.

Ipotesi tattiche Svizzera

Modulo atteso: 4-2-3-1 o variante offensiva.

o variante offensiva. Allenatore: Murat Yakin .

. Riferimenti: solidità difensiva e impulso creativo del centrocampo.

Ipotesi tattiche Canada

Modulo atteso: 4-4-2 , per sfruttare le due punte.

, per sfruttare le due punte. Allenatore: Jesse Marsch .

. Riferimenti: pressing alto e sfruttamento delle fasce.

Probabili formazioni: chi potrebbe partire dal primo minuto

Di seguito le formazioni più plausibili, basate sulle scelte viste nelle prime gare e sulle condizioni dei giocatori.

Svizzera (4-2-3-1) : Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin. Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch.

La classifica del Gruppo B e gli scenari possibili

Al termine della seconda giornata la situazione è serrata. La differenza reti può fare la differenza.

Canada — 4 punti (+6)

— 4 punti (+6) Svizzera — 4 punti (+3)

— 4 punti (+3) Bosnia-Erzegovina — 1 punto (-3)

Qatar — 1 punto (-6)

In caso di pareggio, altri parametri potranno decidere la classifica. Una vittoria, invece, garantirebbe il primo posto.

Luc-de-Fougerolles, difensore canadese

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