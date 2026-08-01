Svizzera-Canada Mondiali 2026: dove vederla, orario e probabili formazioni

Mercoledì 24 giugno la sfida tra Svizzera e Canada deciderà chi chiude primo il Gruppo B ai Mondiali 2026. Le due squadre sono appaiate in classifica e arrivano a Vancouver con l’obiettivo di evitare un sorteggio difficile. Il match promette tensione, pubblico caldo e ricadute importanti sul tabellone a eliminazione diretta.
Orario, stadio e dove seguire la partita in diretta
La partita si giocherà al BC Place di Vancouver. L’inizio è fissato per le 21:00 ora italiana, corrispondenti alle 12:00 locali. Si prevede un impianto pieno e un’atmosfera molto calorosa per la nazionale di casa.
Per chi è in Italia, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre l’incontro sarà disponibile anche su DAZN, tramite app su smart TV e dispositivi connessi.
Cosa si decide: il valore del primo posto nel Girone B
Il successo vale più di tre punti. Chi termina primo nel girone può trovare avversari teoricamente più abbordabili al prossimo turno.
- Canada entra in campo con il vantaggio della miglior differenza reti.
- Svizzera ha la chance di agganciare e sorpassare i co‑padroni di casa.
Andamento recente: forma e protagonisti chiave
La Svizzera arriva da un pareggio 1-1 con il Qatar e da una vittoria netta contro la Bosnia. La squadra elvetica ha mostrato capacità offensive e qualche riflessione a centrocampo.
Il Canada ha festeggiato una goleada contro il Qatar, dopo il pareggio inaugurale con la Bosnia. I padroni di casa puntano sul calore del pubblico e sulla concretezza degli attaccanti.
I giocatori da tenere d’occhio:
- Johan Manzambi (Svizzera): subentrato e autore di una doppietta nell’ultimo match.
- Granit Xhaka (Svizzera): regista e leader a centrocampo.
- Jonathan David (Canada): terminale offensivo e riferimento del reparto avanti.
Moduli e probabili scelte dei CT
Gli allenatori dovrebbero puntare su soluzioni bilanciate, cercando di mantenere ordine in mezzo al campo e pericolosità in attacco.
Ipotesi tattiche Svizzera
- Modulo atteso: 4-2-3-1 o variante offensiva.
- Allenatore: Murat Yakin.
- Riferimenti: solidità difensiva e impulso creativo del centrocampo.
Ipotesi tattiche Canada
- Modulo atteso: 4-4-2, per sfruttare le due punte.
- Allenatore: Jesse Marsch.
- Riferimenti: pressing alto e sfruttamento delle fasce.
Probabili formazioni: chi potrebbe partire dal primo minuto
Di seguito le formazioni più plausibili, basate sulle scelte viste nelle prime gare e sulle condizioni dei giocatori.
- Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.
- Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch.
La classifica del Gruppo B e gli scenari possibili
Al termine della seconda giornata la situazione è serrata. La differenza reti può fare la differenza.
- Canada — 4 punti (+6)
- Svizzera — 4 punti (+3)
- Bosnia-Erzegovina — 1 punto (-3)
- Qatar — 1 punto (-6)
In caso di pareggio, altri parametri potranno decidere la classifica. Una vittoria, invece, garantirebbe il primo posto.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.