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Svizzera-Canada Mondiali 2026: dove vederla, orario e probabili formazioni

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Di : Martina Fabbri

Mondiali 2026, Svizzera-Canada: dove vederla, orario e probabili formazioni
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Mercoledì 24 giugno la sfida tra Svizzera e Canada deciderà chi chiude primo il Gruppo B ai Mondiali 2026. Le due squadre sono appaiate in classifica e arrivano a Vancouver con l’obiettivo di evitare un sorteggio difficile. Il match promette tensione, pubblico caldo e ricadute importanti sul tabellone a eliminazione diretta.

Orario, stadio e dove seguire la partita in diretta

La partita si giocherà al BC Place di Vancouver. L’inizio è fissato per le 21:00 ora italiana, corrispondenti alle 12:00 locali. Si prevede un impianto pieno e un’atmosfera molto calorosa per la nazionale di casa.

Per chi è in Italia, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre l’incontro sarà disponibile anche su DAZN, tramite app su smart TV e dispositivi connessi.

Cosa si decide: il valore del primo posto nel Girone B

Il successo vale più di tre punti. Chi termina primo nel girone può trovare avversari teoricamente più abbordabili al prossimo turno.

  • Canada entra in campo con il vantaggio della miglior differenza reti.

  • Svizzera ha la chance di agganciare e sorpassare i co‑padroni di casa.

Andamento recente: forma e protagonisti chiave

La Svizzera arriva da un pareggio 1-1 con il Qatar e da una vittoria netta contro la Bosnia. La squadra elvetica ha mostrato capacità offensive e qualche riflessione a centrocampo.

Il Canada ha festeggiato una goleada contro il Qatar, dopo il pareggio inaugurale con la Bosnia. I padroni di casa puntano sul calore del pubblico e sulla concretezza degli attaccanti.

I giocatori da tenere d’occhio:

  • Johan Manzambi (Svizzera): subentrato e autore di una doppietta nell’ultimo match.

  • Granit Xhaka (Svizzera): regista e leader a centrocampo.

  • Jonathan David (Canada): terminale offensivo e riferimento del reparto avanti.

Moduli e probabili scelte dei CT

Gli allenatori dovrebbero puntare su soluzioni bilanciate, cercando di mantenere ordine in mezzo al campo e pericolosità in attacco.

Ipotesi tattiche Svizzera

  • Modulo atteso: 4-2-3-1 o variante offensiva.

  • Allenatore: Murat Yakin.

  • Riferimenti: solidità difensiva e impulso creativo del centrocampo.

Ipotesi tattiche Canada

  • Modulo atteso: 4-4-2, per sfruttare le due punte.

  • Allenatore: Jesse Marsch.

  • Riferimenti: pressing alto e sfruttamento delle fasce.

Probabili formazioni: chi potrebbe partire dal primo minuto

Di seguito le formazioni più plausibili, basate sulle scelte viste nelle prime gare e sulle condizioni dei giocatori.

  • Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

  • Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch.

La classifica del Gruppo B e gli scenari possibili

Al termine della seconda giornata la situazione è serrata. La differenza reti può fare la differenza.

  • Canada — 4 punti (+6)

  • Svizzera — 4 punti (+3)

  • Bosnia-Erzegovina — 1 punto (-3)

  • Qatar — 1 punto (-6)

In caso di pareggio, altri parametri potranno decidere la classifica. Una vittoria, invece, garantirebbe il primo posto.

Luc-de-Fougerolles, difensore canadese

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