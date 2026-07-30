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Domenico Modugno 100: svelato il logo ufficiale delle celebrazioni

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Di : Enrico Valiani

Domenico Modugno 100: ecco il logo ufficiale delle celebrazioni
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Si accendono i riflettori sulla celebrazione del centenario di Domenico Modugno. L’Official Team Modugno 100 ha svelato il primo segno distintivo della ricorrenza: il logo che anticipa il percorso verso il 9 gennaio 2028. Dietro quel simbolo c’è la storia di un artista che ha fatto respirare l’Italia oltre i confini.

Il logo che racconta un’identità: mare, chitarra e il gesto di Volare

Il nuovo marchio unisce tre immagini-chiave della carriera di Modugno. Il richiamo al mare rimanda alla sua Polignano a Mare. La chitarra ricorda l’artista-autore. Le braccia aperte evocano il celebre gesto sul palco di Sanremo.

Il logo nasce come elemento visivo e simbolico. Dovrà accompagnare mostre, concerti e iniziative culturali. È il primo annuncio ufficiale presente alle celebrazioni.

Un doppio anniversario che rilancia Volare nel mondo

Il 2028 segna due traguardi. Il centenario della nascita di Modugno e i settant’anni di “Nel blu, dipinto di blu”. Il brano del 1958 ha trasformato il modo in cui la musica italiana è vista all’estero.

Quella canzone rimane un caso raro: è arrivata in vetta alle classifiche statunitensi e ha raccolto premi internazionali. Ancora oggi è l’icona che più di tutte ha proiettato l’Italia sulla scena globale.

Come saranno organizzate le celebrazioni e come informarsi

L’Official Team Modugno 100 ha annunciato che il calendario comprenderà tappe nei luoghi della vita dell’artista. Mostre, concerti e incontri racconteranno la sua attività musicale e il ruolo pubblico.

  • Percorsi espositivi nelle città legate a Modugno.

  • Eventi musicali con interpreti contemporanei.

  • Iniziative didattiche e digitali per nuove generazioni.

Al momento il programma completo non è stato reso pubblico. Per aggiornamenti e richieste è disponibile la mail: modugno100official@gmail.com.

Gli omaggi recenti e la memoria in musica

Negli ultimi anni la figura di Modugno non è mai stata lontana dalle scene. Tante uscite discografiche e manifestazioni hanno mantenuto viva l’eredità artistica.

Pubblicazioni e riedizioni

  • 2018: pubblicazioni commemorative e un 45 giri in tiratura limitata.

  • Album con reinterpretazioni di artisti contemporanei, dalla scena pop al cantautorato.

  • 2024: un doppio album con registrazioni in spagnolo e materiale inedito.

Eventi a Polignano e oltre

  • Dal 2011 la rassegna Meraviglioso Modugno porta artisti sul palco della sua città.

  • Partecipazioni di nomi come Ornella Vanoni, Niccolò Fabi e altri interpreti italiani.

  • Progetti live e tributi che rinnovano l’interesse per il repertorio di Modugno.

Perché il centenario interessa ancora oggi

Modugno resta un ponte tra tradizione e modernità. La sua musica ha saputo parlare a più generazioni. Ripensare la sua opera nel 2028 significa anche rimettere al centro la storia culturale italiana.

Il logo e le iniziative annunciate sono il primo passo di un percorso che si svilupperà nei prossimi mesi. Seguire gli aggiornamenti permetterà di partecipare alle celebrazioni.

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