Giordana Angi vuole tornare a Sanremo: messaggio pubblico al Festival

Giordana Angi ha pubblicato un messaggio diretto su Instagram e ha lasciato intendere di voler tornare a provare fortuna al Festival di Sanremo. Il post parla di una canzone appena finita che le ha «mosso l’anima» e della voglia di presentarsi di nuovo, con una nota di ironia e incertezza che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Il post che ha riacceso le speranze per Sanremo 2027

Il contatto pubblico è arrivato scrivendo direttamente all’account ufficiale del Festival. Nella missiva social l’artista ha ricordato gli incontri passati con l’Ariston e ha confidato di aver terminato un brano che la emoziona.

Il messaggio si chiude con una battuta autoironica che mette in luce l’incertezza del gesto. Questo tipo di candidatura informale ha scatenato commenti e condivisioni nelle ore successive.

Il percorso sanremese di Giordana: due passaggi all’Ariston

Giordana Angi conosce bene il palco di Sanremo. Le sue esperienze in gara sono due e segnano tappe diverse della carriera.

2012 – Debutto tra le Nuove Proposte con Incognita poesia , a soli diciotto anni. Era l’inizio di un percorso artistico lungo.

– Debutto tra le Nuove Proposte con , a soli diciotto anni. Era l’inizio di un percorso artistico lungo. 2020 – Ritorno tra i Campioni con Come mia madre, un brano scritto insieme a Manuel Finotti e dedicato alla figura materna. La canzone si è piazzata al ventesimo posto.

Da allora non ha partecipato di nuovo al Festival, ma il suo nome è rimasto sotto i riflettori per altri motivi professionali.

Una carriera doppia: interprete e autrice per grandi nomi

Negli anni Giordana ha costruito una carriera che unisce l’attività da cantante a quella di autrice per colleghi noti.

Ha scritto per artisti come Tiziano Ferro , Fiorella Mannoia , Alessandra Amoroso e Nina Zilli .

, , e . Ha pubblicato diversi album e ha accumulato collaborazioni internazionali.

Tra gli impegni più rilevanti, l’apertura di ventuno date del tour europeo di Sting e una successiva collaborazione in studio sul brano Il nostro amore.

Cosa sta pubblicando oggi: etichetta, singoli e palcoscenico

Dal 2024 Giordana è tornata sotto l’egida della Warner Music Italy, la stessa casa discografica del suo esordio.

Novembre 2024: pubblicazione dell’album Piano piano .

. Singoli successivi: Strade e Dammi un bacio .

e . 8 maggio: pubblicato il singolo Quando poi ci lasceremo.

Sul fronte live il Piano Piano Tour nei teatri ha registrato numeri importanti. Le prime date hanno avuto ottima risposta dal pubblico.

Il calendario per il 2027 nei teatri è già stato annunciato e testimonia la continuità dell’attività dal vivo.

Perché la candidatura è ancora informale e cosa manca

Va chiarito che il post su Instagram non equivale a un’iscrizione ufficiale al Festival. La cantante ha scritto pubblicamente di aver finito una canzone e di voler provare. Non è arrivata alcuna conferma formale dagli organizzatori.

Il regolamento di Sanremo 2027 non è ancora stato pubblicato nella sua versione definitiva. Per ora resta una volontà resa pubblica, non una pratica amministrativa conclusa.

Dettagli logistici sul Festival 2027

La prossima edizione del Festival della Canzone Italiana è in calendario da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Per la prima volta la direzione artistica è affidata a Stefano De Martino.

Nei prossimi mesi si attendono ulteriori annunci sul regolamento e sulle modalità di selezione degli artisti in gara.

Come seguirla e partecipare alla discussione

I fan hanno già reagito in massa al post. Chi vuole seguire l’evoluzione può trovare aggiornamenti sui profili social ufficiali dell’artista e del Festival.

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