Centomilacarie Acqua Santa: nuovo singolo tra realismo e inquietudine

Il nuovo singolo di centomilacarie arriva come un pugno e una carezza insieme, mescolando immagini di strada e frammenti intimi. La canzone, che esce il 12 settembre per Maciste Dischi, racconta vite precarie e desideri incandescenti. Leggere questo pezzo significa entrare in un universo dove la periferia diventa il set di una continua lotta per essere visti.

Uscita, etichetta e appuntamenti live

Il brano Acqua Santa sarà pubblicato il 12 settembre sotto il marchio Maciste Dischi. Dopo un’estate di concerti, l’artista è atteso il 10 dicembre ai Magazzini Generali di Milano.

Di cosa parla il brano: immagini e temi principali

Acqua Santa scava nella quotidianità di chi vive ai margini. Tra simboli religiosi e scene di strada, il testo mette a fuoco la convivenza tra fragilità e resistenza.

Tensioni sociali descritte con concretezza.

Contrasti sacro-profano che illuminano scorci di periferia.

Ritratto di persone che sopportano più che trionfare.

La canzone dipinge uno scenario senza vincitori, dove rimangono solo i sopravvissuti. Al centro c’è la voglia di essere riconosciuti e di creare legami, nonostante il rumore e la durezza del contesto.

Le parole dell’artista: motivazioni e prospettiva

centomilacarie racconta di aver scritto la traccia quasi con naturalezza. Per lui è importante dare voce a chi non ha il privilegio della narrazione ufficiale. La sua visione mette in luce le contraddizioni del territorio e chi lo abita.

Una voce dalla periferia

Secondo l’artista, molte persone sono intrappolate in abitudini autodistruttive o in una mancanza di opportunità. Lui stesso riconosce la buona sorte e cerca di portare con sé amici e compagni di viaggio. “Insieme si può fare tanto”, è l’idea che guida il suo sguardo verso il futuro.

Immagini musicali e atmosfera sonora

Il brano alterna passaggi viscerali a momenti di malinconia. Si percepisce una fisicità cruda: coltelli nelle tasche, conti in rosso, notti spese sotto casse che pompano bassi. Eppure sotto questa superficie ruvida emerge una tensione verso la connessione umana.

Ritmo che somiglia a battiti urbani. Testo fatto di fotogrammi rapidi e intensi. Tensione tra ribellione e desiderio di normalità.

Estratto rielaborato del testo

Di seguito un adattamento libero dei versi, pensato per restituire il tono e le immagini del brano senza riprodurne parola per parola.

Il sangue brucia come carburante, sa di metallo.

Ti stringo e senti il sapore, mi afferri con la lingua.

Vogliamo tutto, ma restano oggetti vuoti.

Un bracciale che luccica, quasi sacro come acqua benedetta.

Le notti finiscono in corsia, occhiali scuri tra chi ha perso.

Si trafficano cose, volano urla sotto una gonna: scoppia una lite e io non resto fuori.

Voglio sentire la vita come un salto sulle giostre.

Forse andrà male, come altre volte, ma non mi piegherò.

Voglio ridere fino a stravolgermi, vivere il giorno di notte.

Fino a perdermi e fino a quando non mi cercherai.

Ci sono chi paga col bancomat e chi tiene una pistola.

Occhi rossi, conto in rosso, l’urgenza di soldi.

Gli amici ballano sotto l’amplificatore, coltelli nascosti in tasca.

Dispute per una ragazza, desideri incrociati: tu vuoi la nostra vita, io la tua barca.

Non cerco scuse né saluti facili.

Se sbaglio, è così: sparirò lasciando tutti a bocca aperta.

Prendo una stella dal cielo per provare a cambiare destino.

Perché questo brano interessa

Acqua Santa non è solo un pezzo musicale. È un ritratto umano che può parlare a un pubblico ampio. La fusione di realismo e poesia lo rende adatto sia alle playlist urbane sia ai palchi più intimi.

Periferia come protagonista emotiva.

come protagonista emotiva. Voce autentica e diretta.

Potenziale per discussioni sociali e culturali.

