Elena D’Elia non è mica fantasia: singolo in radio dal 5 giugno, esce l’EP

Elena D’Elia, tra le protagoniste di Amici 25, esce oggi con il suo primo EP. Il progetto arriva sotto l’ala di Oyà, l’etichetta di Fiorella Mannoia, in partnership con Warner Records. I fan possono ascoltarlo nei digital store dal 29 maggio; il formato fisico sarà disponibile dal 12 giugno.

Date di pubblicazione e canali di distribuzione

Il debutto discografico di Elena è stato pianificato su più fronti. Il lancio digitale è avvenuto il 29 maggio.

La versione fisica dell’EP esce il 12 giugno. Il singolo omonimo arriverà in radio e sulle piattaforme streaming il 5 giugno.

Dietro alla promozione ci sono Oyà e Warner Records, con il supporto di importanti network radiofonici.

Il singolo “Non è mica fantasia”: un brano di identità e rivendicazione

Non è mica fantasia è una traccia pop dal ritmo deciso. Suona come un appello generazionale.

La canzone mischia arrangiamenti estivi con un messaggio netto: il desiderio di costruire il proprio futuro non è ingenuità.

Sotto la leggerezza sonora si nasconde una rivendicazione di voce. Il pezzo vuole restituire dignità alle aspirazioni dei giovani.

La rotazione radiofonica del singolo gode già di una spinta significativa da parte del gruppo RTL.

I brani dell’EP: tracce nuove e riletture

L’EP raccoglie sette tracce che raccontano il percorso di Elena D’Elia dentro e fuori la scuola di Amici. Il disco mette insieme il nuovo inedito e pezzi che hanno segnato il suo cammino.

Temi principali delle canzoni

Wanda : un viaggio introspettivo sulla perdita e la presa di coscienza degli errori.

: un viaggio introspettivo sulla perdita e la presa di coscienza degli errori. Ossigeno : parla di una relazione che soffoca, dei silenzi e della voglia di ritrovarsi.

: parla di una relazione che soffoca, dei silenzi e della voglia di ritrovarsi. Lolita : affronta la fatica di restare autentici in un ambiente competitivo.

: affronta la fatica di restare autentici in un ambiente competitivo. Je veux (cover di Zaz): una rivisitazione che celebra semplicità e libertà contro il materialismo.

Tracklist ufficiale

Non è mica fantasia A parte me – Radio Edit Wanda Ossigeno Lolita A parte me Je veux (cover di Zaz)

Il singolo “A parte me” e le collaborazioni dietro il progetto

Tra i pezzi inclusi c’è la versione radio edit di A parte me, già in onda dal 22 maggio.

Il testo è firmato da Amara. La produzione della nuova versione porta la firma di Michele Canova.

La traccia mette in luce un lato più fragile e intimo dell’artista. In radio ha ricevuto grande attenzione e diverse rotazioni.

Come proseguirà la promozione: live e appuntamenti

Nei prossimi giorni saranno comunicati gli instore e gli eventi promozionali di Elena.

La strategia di lancio prevede passaggi radiofonici mirati e presenze live per consolidare l’identità artistica oltre la televisione.

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