Tony Colombo, predestinato tra orchestra e il mito di Califano

Con un mix di atmosfere sinfoniche e collaborazioni internazionali, Tony Colombo torna con un progetto ambizioso. Il nuovo album Predestinato, pubblicato il 9 gennaio 2026 sotto licenza esclusiva Altafonte Italia, punta a raccontare la sua musica in modo più personale e cinematografico.

Uscita e cifra artistica del nuovo album

Predestinato nasce da sessioni di lavoro intense e notturne. Il disco unisce la sensibilità del cantautore a una produzione con respiro internazionale. L’obiettivo è offrire canzoni sincere, costruite attorno a arrangiamenti orchestrali e sonorità moderne.

Dalla prima incisione alle grandi platee: il percorso di Tony Colombo

La storia artistica di Tony Colombo è lunga e variegata. Esordisce giovanissimo nel 1993, a sette anni, ottenendo importanti numeri con l’album di debutto. Da lì parte una carriera fatta di tappe significative: esibizioni in grandi teatri, contratti con major e contributi a colonne sonore per cinema e tv.

Debutto discografico da bambino e vendite rilevanti.

Prime esibizioni su palchi importanti già in età tenera.

Contratto con Warner Music nel 2009.

nel 2009. Partecipazioni a colonne sonore, tra cui Tatanka e Gomorra – La serie.

Hit recenti che hanno consolidato il suo seguito: milioni di streaming e visualizzazioni.

Un impianto sinfonico con orchestra est europea

La produzione di Predestinato si affida alla forza di un’orchestra sinfonica. La registrazione coinvolge la Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, guidata dal maestro Konstantin Dobroykov. Questo conferisce ai brani una dimensione spesso epica e cinematografica.

Collaborazioni strumentali di rilievo

Accanto alla sezione d’archi, il disco beneficia di musicisti di fama internazionale. Le sessioni includono nomi riconosciuti dalla scena pop e rock mondiale.

Batteria: Steve Ferrone e BDOG .

e . Chitarre: Phil Palmer e Maurizio Fiordiliso .

e . Sax: Marco Zurzolo .

. Produzione e scrittura: il consolidato sodalizio con Luca Barbato.

Il tributo a Franco Califano e i brani che emergono

Tra le sorprese del progetto c’è un omaggio al mondo della canzone italiana. In Che bella stronza appare un featuring con l’immagine vocale di Franco Califano. Il brano mescola materiale nuovo con un estratto tratto da Me ‘Nnammoro de te, creando un ponte tra epoche e sensibilità diverse.

Altri pezzi chiave del disco raccontano amore, riconoscenza e dolore. Canzoni come Grazie per tutta la vita e T’amo pure si nun staje cu mme mostrano la versatilità dell’artista. Il singolo anticipatore T’aspetto fore ‘o core ha già ottenuto notevoli ascolti sulle piattaforme streaming.

Tracklist ufficiale di Predestinato

Nel bene e nel male L’importante Che bella stronza feat. Franco Califano T’amo pure si nun staje cu mme Fammee parlà Si perdo a te Scusa amore mio Tu non ce staje Il cuore degli innamorati È cosa ‘e niente Pe sempr Se devo trarti lo faccio con te T’aspetto fore ‘o core Ti prometto Grazie per tutta la vita

Incontri con il pubblico: instore e prime date

Per presentare il progetto dal vivo, sono stati programmati eventi speciali e incontri con i fan. Di seguito le prime date confermate per le presentazioni e gli instore:

9 gennaio: Roma – Discoteca Laziale (ore 16.30)

10 gennaio: Napoli – Mondadori Bookstore Galleria Umberto I (ore 16.00)

11 gennaio: Busto Arsizio – Teatro Sociale (ore 18.30)

13 gennaio: Bologna – Teatro Dehon (ore 18.30)

14 gennaio: Venezia – Teatro Corso (ore 18.30)

15 gennaio: Torino – Teatro Superga (ore 18.30)

