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Scaletta TIM Summer Hits prima puntata 17 luglio: tutti i brani cantati

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Di : Enrico Valiani

Folla anonima in piazza durante un concerto estivo con palco illuminato al tramonto
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La prima puntata di TIM Summer Hits 2026 ha trasformato Piazza del Popolo in una grande festa estiva. Tra duetti inattesi e medley di successi, la serata del 17 luglio su Rai 1 ha offerto momenti virali e performance live perfette per le playlist estive.

Dove e quando rivedere la puntata del 17 luglio

  • Data: venerdì 17 luglio 2026.

  • Orario: prima serata, dalle 21:30 circa.

  • Trasmissione: in diretta su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2.

  • Replay: disponibile on demand su RaiPlay.

  • Location: Piazza del Popolo, Roma.

  • Conduttori: Carlo Conti e Andrea Delogu.

Artisti in scena: il cast completo della serata

Sul palco si sono alternati nomi del pop, del rap e del cantautorato. Tra i protagonisti trovi:

Artisti esibirsi su un palco durante un concerto estivo in piazza
Il cast completo della prima puntata TIM Summer Hits si è alternato sul palco di Piazza del Popolo

  • Angelina Mango e Marco Mengoni

  • Annalisa

  • Arisa

  • Ditonellapiaga

  • Emma

  • Fabri Fibra

  • Fred De Palma (anche in duo con Emis Killa)

  • Fulminacci

  • Gaia

  • Irama

  • Noemi

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Sal Da Vinci

  • Samurai Jay

  • Sayf

  • Serena Brancale

  • The Bausa

  • The Kolors

  • Tommaso Paradiso

Scaletta dettagliata: ordine delle esibizioni e brani cantati

Di seguito l’ordine delle performance e i brani eseguiti durante la prima puntata.

  1. Angelina Mango & Marco MengoniCanto d’amore

  2. Annalisa – brano estivo in rotazione

  3. Emma & Fabri FibraAntidroga

  4. EmmaL’amore non mi basta

  5. Pinguini Tattici NucleariSorry scusa lo siento

  6. AnnaTutte le girlz e White girl Wasted

  7. Tommaso ParadisoAgitare coca cola

  8. Samurai JayFlamenco paranoia e Ossessione

  9. The Kolors – medley: Rolling Stones, Un ragazzo una ragazza, Tu con chi fai l’amore, Italodisco

  10. Merk & Kremont, Serena Brancale e The KolorsPartenope

  11. Serena Brancale, Levante e DeliaAl mio paese

  12. Sal Da VinciPoesia e Per sempre sì

  13. GaiaBossa Nostra

  14. IramaCabana

  15. DitonellapiagaBusiness man e Che fastidio!

  16. FulminacciMaledetto me e Stupida fortuna

  17. NoemiTu cosa fai questa sera

  18. ArisaRugiada e Magica favola

  19. SayfBuona domenica

  20. Fred De Palma & Emis KillaLa testa gira

  21. The BausaMagnetic

Momenti che hanno acceso il pubblico e contenuti virali

  • Il duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Canto d’amore è stato tra i più commentati.

  • La collaborazione rap di Fred De Palma con Emis Killa ha raccolto consensi per energia e sintonia.

  • Emma ha diviso la performance in due momenti: un duetto rap e un brano pop solista.

  • The Kolors hanno proposto un medley che ha ripercorso i loro successi più noti.

  • I collegamenti radiofonici e i contenuti backstage sono stati curati con contributi in diretta da Rai Radio2.

Pubblico entusiasta che applaude e canta durante una performance live
I momenti più virali della serata hanno coinvolto il pubblico in duetti e medley memorabili

Prossime puntate, repliche e dove seguire tutte le scalette

  • La seconda puntata è stata trasmessa il 21 luglio e la scaletta è aggiornata in tempo reale.

  • TIM Summer Hits torna in prima serata su Rai 1 il 24 e il 31 luglio.

  • Lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits andrà in onda il 7 agosto.

  • Tutte le puntate sono ascoltabili anche su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.

  • Per aggiornamenti su cast e scalette, consultare la pagina dedicata all’evento.

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