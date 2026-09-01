La prima puntata di TIM Summer Hits 2026 ha trasformato Piazza del Popolo in una grande festa estiva. Tra duetti inattesi e medley di successi, la serata del 17 luglio su Rai 1 ha offerto momenti virali e performance live perfette per le playlist estive.
Dove e quando rivedere la puntata del 17 luglio
- Data: venerdì 17 luglio 2026.
- Orario: prima serata, dalle 21:30 circa.
- Trasmissione: in diretta su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2.
- Replay: disponibile on demand su RaiPlay.
- Location: Piazza del Popolo, Roma.
- Conduttori: Carlo Conti e Andrea Delogu.
Artisti in scena: il cast completo della serata
Sul palco si sono alternati nomi del pop, del rap e del cantautorato. Tra i protagonisti trovi:
- Angelina Mango e Marco Mengoni
- Annalisa
- Arisa
- Ditonellapiaga
- Emma
- Fabri Fibra
- Fred De Palma (anche in duo con Emis Killa)
- Fulminacci
- Gaia
- Irama
- Noemi
- Pinguini Tattici Nucleari
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sayf
- Serena Brancale
- The Bausa
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
Scaletta dettagliata: ordine delle esibizioni e brani cantati
Di seguito l’ordine delle performance e i brani eseguiti durante la prima puntata.
- Angelina Mango & Marco Mengoni – Canto d’amore
- Annalisa – brano estivo in rotazione
- Emma & Fabri Fibra – Antidroga
- Emma – L’amore non mi basta
- Pinguini Tattici Nucleari – Sorry scusa lo siento
- Anna – Tutte le girlz e White girl Wasted
- Tommaso Paradiso – Agitare coca cola
- Samurai Jay – Flamenco paranoia e Ossessione
- The Kolors – medley: Rolling Stones, Un ragazzo una ragazza, Tu con chi fai l’amore, Italodisco
- Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors – Partenope
- Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese
- Sal Da Vinci – Poesia e Per sempre sì
- Gaia – Bossa Nostra
- Irama – Cabana
- Ditonellapiaga – Business man e Che fastidio!
- Fulminacci – Maledetto me e Stupida fortuna
- Noemi – Tu cosa fai questa sera
- Arisa – Rugiada e Magica favola
- Sayf – Buona domenica
- Fred De Palma & Emis Killa – La testa gira
- The Bausa – Magnetic
Momenti che hanno acceso il pubblico e contenuti virali
- Il duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Canto d’amore è stato tra i più commentati.
- La collaborazione rap di Fred De Palma con Emis Killa ha raccolto consensi per energia e sintonia.
- Emma ha diviso la performance in due momenti: un duetto rap e un brano pop solista.
- The Kolors hanno proposto un medley che ha ripercorso i loro successi più noti.
- I collegamenti radiofonici e i contenuti backstage sono stati curati con contributi in diretta da Rai Radio2.
Prossime puntate, repliche e dove seguire tutte le scalette
- La seconda puntata è stata trasmessa il 21 luglio e la scaletta è aggiornata in tempo reale.
- TIM Summer Hits torna in prima serata su Rai 1 il 24 e il 31 luglio.
- Lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits andrà in onda il 7 agosto.
- Tutte le puntate sono ascoltabili anche su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.
- Per aggiornamenti su cast e scalette, consultare la pagina dedicata all’evento.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.