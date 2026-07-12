Musica underground: Carrier e gli outsider contro il mainstream

Guy Brewer arriva in Val d’Ossola con la stessa riservatezza con cui ha costruito la sua carriera: lontano dai riflettori e concentrato sul suono. Al Nextones 2026 presenterà Carrier, il progetto che porta in palco il nuovo album Rhythm Immortal, in una performance audiovisiva condivisa con la videomaker giapponese Riyo Nemeth. La scelta del luogo — una cava di granito trasformata in teatro — non è casuale. Per Brewer, il confine tra periferia musicale e spazio fisico diventa terreno di sperimentazione.

Dal drum & bass alle sperimentazioni: il cammino di Guy Brewer

Brewer è nato artisticamente nelle pieghe della scena UK. Nei primi anni 2000 ha guadagnato attenzione come metà del duo Commix. Poi ha cambiato pelle, esplorando territori più duri e scuri con l’alias Shifted e la sua etichetta Avian.

Il suo sviluppo non è stato frutto di strategie commerciali. Ha sempre privilegiato nicchie e circuiti indipendenti. Questo approccio lo ha portato a collaborare con etichette come Modern Love e a pubblicare lavori che parlano più a chi cerca profondità che a chi cerca mode passeggere.

Carrier: performance audiovisiva e nuova estetica ritmica

Carrier non è solo un nome sul palco. È un progetto performativo che unisce musica e immagini. Sul palco con Brewer ci sarà Riyo Nemeth, che cura la parte visiva in sincronia con i suoni.

Set live basato su elementi ritmici profondi.

Immagini progettate per amplificare la sensazione di estraneità.

Un’esperienza pensata per l’ascolto concentrato.

Il disco che guida lo spettacolo, Rhythm Immortal, esplora la persistenza del ritmo nella cultura umana. Brewer lo interpreta come un legame tra generazioni e come una bussola emotiva per il pubblico.

Nextones 2026 e Val d’Ossola: il festival che sceglie la periferia

Nextones si definisce più un “ecosistema d’ascolto” che un semplice festival. L’evento accende spazi lasciati ai margini: una cava, un borgo medievale abbandonato, una gola naturale. Luoghi con storia che diventano palcoscenico.

Per Brewer questa geografia è affine. Lontano dai circuiti urbani, il contesto favorisce la riflessione e la disponibilità all’ascolto profondo. La performance di Carrier è pensata per ambienti che impongono il proprio carattere acustico e visivo.

Acustica, adattamento e il soundcheck come rituale

Brewer affronta ogni luogo come una sfida tecnica. La resa sonora dipende dall’acustica naturale e dalla storia dell’edificio. Ha imparato a calibrare i suoi set in base allo spazio:

valutazione delle risonanze;

accentuazione o attenuazione di frequenze;

coordinazione con le immagini per evitare sovraccarichi sensoriali.

Un precedente significativo è la sua esibizione all’Atonal di Berlino, in una vecchia centrale. Lì il riverbero dettato da una turbina elettrica ha imposto scelte precise. Al Nextones, l’esperienza sarà modellata dalla cava e dal suo riverbero naturale.

Una comunità che torna: il pubblico come parte dell’esperienza

Il pubblico di Nextones è spesso una comunità che torna ogni anno. Sono persone che hanno scelto la marginalità come esperienza. Questo crea un clima diverso rispetto a una serata in un club urbano.

maggiore conoscenza preventiva degli artisti;

attenzione alle sfumature e disponibilità al rischio;

interazione più profonda tra palco e platea.

Brewer considera questo tipo di pubblico ideale per sperimentazioni: permette di spingersi oltre senza dover semplificare il linguaggio sonoro.

La scena e gli affini: collegamenti con altri artisti in lineup

La lineup del festival mescola voci diverse. Artisti come Daniel Blumberg, DJ Hell e Helena Hauff rappresentano percorsi lontani tra loro. Ciò che li unisce è uno spirito da outsider.

Carrier dialoga con questo ambiente grazie a un vocabolario condiviso: suoni che guardano al futuro e che rifuggono il mainstream. L’insieme crea una narrativa di resistenza culturale.

Estetica della marginalità: pratica oltre la retorica

Per Brewer la marginalità non è una posa. È un’esigenza pratica. Le sue strutture ritmiche lasciano spazio all’interpretazione individuale. Non cercano l’immediata comprensione.

Questo approccio genera ascolti personalizzati. Ogni ascoltatore può trovare una propria pulsazione dentro la complessità del pezzo.

Cosa può succedere dentro il Tones Teatro di Natura

Il Tones Teatro di Natura nasce in una cava di granito. È uno spazio che conserva tracce della sua storia. L’interazione tra suono e pietra può trasformare la percezione della musica.

Cosa potrebbe emergere durante la performance:

sensazioni di profondità sonora amplificate dal riverbero; immagini che rimodellano la percezione temporale; momenti in cui gli ascoltatori si perdono volontariamente nella musica.

Brewer spera che lo spettatore trovi una versione personale dell’esperienza. Un’ora di musica che invita a concentrarsi e a riscoprire il rapporto con il ritmo.

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