Volkswagen Golf elettrica: slitta al 2030, lancio rinviato

Volkswagen ha annunciato che la versione completamente elettrica della Golf non arriverà prima della fine del decennio. La decisione riflette scelte tecniche e di mercato: il gruppo preferisce consolidare la sua attuale famiglia di EV e attendere la nuova piattaforma che rivoluzionerà l’architettura dei veicoli del gruppo.

Perché il debutto della Golf elettrica è stato posticipato

Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Thomas Schäfer, la casa tedesca non vede urgenza nel lanciare subito una Golf a batteria. La strategia punta a non sovrapporre il lancio della compatta ai nuovi modelli ID in arrivo.

Tra i motivi principali del rinvio:

la necessità di completare lo sviluppo della nuova piattaforma tecnica;

il rischio di cannibalizzazione della gamma EV già pianificata;

la volontà di ridurre i problemi legati al software di bordo.

La scelta è anche commerciale: un lancio troppo anticipato potrebbe oscurare altri modelli con cui Volkswagen punta a presidiare il mercato elettrico.

Modelli ID in primo piano: quali arriveranno nel breve termine

Volkswagen non resta ferma mentre la Golf elettrica si prepara. Nel breve periodo il gruppo lancerà più modelli sotto il marchio ID.

ID. Polo: compatta elettrica pensata per il segmento urbano;

Nuova ID.3: evoluzione del modello attuale con aggiornamenti tecnici;

ID. Cross: SUV compatto pensato per ampliare l’offerta in segmenti molto richiesti.

Questi modelli servono a mantenere la presenza sul mercato EV europeo. La strategia è diluire i lanci per evitare sovrapposizioni.

SSP: la piattaforma che deciderà i tempi di Volkswagen

Il vero nodo è la piattaforma SSP, destinata a sostituire l’attuale MEB. SSP promette un salto tecnologico importante, ma ha subito ritardi significativi.

Caratteristiche tecniche attese

Sistema elettrico a 800 V per ricariche più rapide;

Migliore integrazione software per funzioni di connettività e guida;

Batterie di nuova generazione e costi produttivi ottimizzati.

Queste innovazioni dovrebbero rendere i modelli più competitivi sia dal punto di vista delle prestazioni sia dei costi.

Perché lo sviluppo sta rallentando

I ritardi sono legati in gran parte alla complessità del software e all’elettronica di bordo. Lo sforzo per armonizzare hardware e software su scala di gruppo si è rivelato più impegnativo del previsto.

Per affrontare questa sfida Volkswagen ha stretto accordi con partner esterni, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e ridurre i problemi emersi nei progetti recenti.

Collaborazione tecnologica: il ruolo di Rivian e il software

Per migliorare il livello software, Volkswagen ha avviato una collaborazione con Rivian. L’intesa mira a importare competenze e metodologie che possano velocizzare l’integrazione digitale sulla SSP.

Il software è oggi il fattore critico per la competitività nel settore EV. La collaborazione serve a ridurre tempi e rischi di lancio.

Priorità al premium: Audi e Porsche apriranno la strada

Non saranno i modelli Volkswagen a inaugurare la SSP. Il gruppo ha deciso di dare priorità ai suoi marchi premium. I primi veicoli basati sulla nuova architettura arriveranno da Audi e Porsche.

Questa scelta permette di testare la piattaforma sui modelli ad alto valore aggiunto, prima di estenderla alla gamma più ampia di Volkswagen.

Concorrenza e costi: la pressione del mercato cinese

La crescente competitività delle case cinesi ha impattato i piani del gruppo tedesco. I prezzi aggressivi e la capacità produttiva dei concorrenti hanno costretto Volkswagen a rivedere i propri conti.

Schäfer ha sottolineato che bisogna ricalcolare investimenti e costi delle piattaforme per raggiungere una vera parità economica con i modelli tradizionali.

Il futuro della Golf a combustione e dell’elettrica: produzione e strategie

La Golf a motore tradizionale non verrà abbandonata. La prossima generazione continuerà a offrire versioni benzina e ibride con aggiornamenti tecnologici.

Versioni termiche e ibride: produzione prevista in Messico;

Golf elettrica: produzione confermata a Wolfsburg, in Germania.

La separazione degli impianti produttivi riflette la scelta di ottimizzare costi e flussi logistici, oltre a preservare la capacità produttiva dello stabilimento storico.

Implicazioni per gli acquirenti e il mercato

Per i clienti la decisione di posticipare la Golf elettrica significa più tempo per valutare alternative. Allo stesso tempo, l’arrivo dei nuovi ID offrirà opzioni immediate nel segmento EV.

Chi cerca una compatta elettrica ha ora più modelli tra cui scegliere;

Gli appassionati del marchio dovranno aspettare per vedere la Golf in versione completamente elettrica;

La roadmap tecnologica di Volkswagen subirà aggiustamenti, ma rimane orientata alla transizione EV.

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