Volkswagen Golf elettrica: slitta al 2030, lancio rinviato

Volkswagen ha annunciato che la versione completamente elettrica della Golf non arriverà prima della fine del decennio. La decisione riflette scelte tecniche e di mercato: il gruppo preferisce consolidare la sua attuale famiglia di EV e attendere la nuova piattaforma che rivoluzionerà l’architettura dei veicoli del gruppo.
Perché il debutto della Golf elettrica è stato posticipato
Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Thomas Schäfer, la casa tedesca non vede urgenza nel lanciare subito una Golf a batteria. La strategia punta a non sovrapporre il lancio della compatta ai nuovi modelli ID in arrivo.
Tra i motivi principali del rinvio:
- la necessità di completare lo sviluppo della nuova piattaforma tecnica;
- il rischio di cannibalizzazione della gamma EV già pianificata;
- la volontà di ridurre i problemi legati al software di bordo.
La scelta è anche commerciale: un lancio troppo anticipato potrebbe oscurare altri modelli con cui Volkswagen punta a presidiare il mercato elettrico.
Modelli ID in primo piano: quali arriveranno nel breve termine
Volkswagen non resta ferma mentre la Golf elettrica si prepara. Nel breve periodo il gruppo lancerà più modelli sotto il marchio ID.
- ID. Polo: compatta elettrica pensata per il segmento urbano;
- Nuova ID.3: evoluzione del modello attuale con aggiornamenti tecnici;
- ID. Cross: SUV compatto pensato per ampliare l’offerta in segmenti molto richiesti.
Questi modelli servono a mantenere la presenza sul mercato EV europeo. La strategia è diluire i lanci per evitare sovrapposizioni.
SSP: la piattaforma che deciderà i tempi di Volkswagen
Il vero nodo è la piattaforma SSP, destinata a sostituire l’attuale MEB. SSP promette un salto tecnologico importante, ma ha subito ritardi significativi.
Caratteristiche tecniche attese
- Sistema elettrico a 800 V per ricariche più rapide;
- Migliore integrazione software per funzioni di connettività e guida;
- Batterie di nuova generazione e costi produttivi ottimizzati.
Queste innovazioni dovrebbero rendere i modelli più competitivi sia dal punto di vista delle prestazioni sia dei costi.
Perché lo sviluppo sta rallentando
I ritardi sono legati in gran parte alla complessità del software e all’elettronica di bordo. Lo sforzo per armonizzare hardware e software su scala di gruppo si è rivelato più impegnativo del previsto.
Per affrontare questa sfida Volkswagen ha stretto accordi con partner esterni, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e ridurre i problemi emersi nei progetti recenti.
Collaborazione tecnologica: il ruolo di Rivian e il software
Per migliorare il livello software, Volkswagen ha avviato una collaborazione con Rivian. L’intesa mira a importare competenze e metodologie che possano velocizzare l’integrazione digitale sulla SSP.
Il software è oggi il fattore critico per la competitività nel settore EV. La collaborazione serve a ridurre tempi e rischi di lancio.
Priorità al premium: Audi e Porsche apriranno la strada
Non saranno i modelli Volkswagen a inaugurare la SSP. Il gruppo ha deciso di dare priorità ai suoi marchi premium. I primi veicoli basati sulla nuova architettura arriveranno da Audi e Porsche.
Questa scelta permette di testare la piattaforma sui modelli ad alto valore aggiunto, prima di estenderla alla gamma più ampia di Volkswagen.
Concorrenza e costi: la pressione del mercato cinese
La crescente competitività delle case cinesi ha impattato i piani del gruppo tedesco. I prezzi aggressivi e la capacità produttiva dei concorrenti hanno costretto Volkswagen a rivedere i propri conti.
Schäfer ha sottolineato che bisogna ricalcolare investimenti e costi delle piattaforme per raggiungere una vera parità economica con i modelli tradizionali.
Il futuro della Golf a combustione e dell’elettrica: produzione e strategie
La Golf a motore tradizionale non verrà abbandonata. La prossima generazione continuerà a offrire versioni benzina e ibride con aggiornamenti tecnologici.
- Versioni termiche e ibride: produzione prevista in Messico;
- Golf elettrica: produzione confermata a Wolfsburg, in Germania.
La separazione degli impianti produttivi riflette la scelta di ottimizzare costi e flussi logistici, oltre a preservare la capacità produttiva dello stabilimento storico.
Implicazioni per gli acquirenti e il mercato
Per i clienti la decisione di posticipare la Golf elettrica significa più tempo per valutare alternative. Allo stesso tempo, l’arrivo dei nuovi ID offrirà opzioni immediate nel segmento EV.
- Chi cerca una compatta elettrica ha ora più modelli tra cui scegliere;
- Gli appassionati del marchio dovranno aspettare per vedere la Golf in versione completamente elettrica;
- La roadmap tecnologica di Volkswagen subirà aggiustamenti, ma rimane orientata alla transizione EV.
Articoli simili
- Volkswagen ID.3 Neo: come cambia la nuova elettrica e cosa sapere
- Volkswagen: le future piccole auto saranno solo elettriche
- Volkswagen ID. Polo GTI: prima GTI totalmente elettrica
- Kia 2030: 14 auto elettriche e primi veicoli software-defined
- Renault pronta a chiudere Ampere: sarà integrata nel gruppo
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.