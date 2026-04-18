Cupra Raval: compatta sportiva da 4 m con autonomia fino a 450 km

La nuova Cupra Raval entra in scena come una compatta elettrica pensata per chi cerca spazio, prestazioni e tecnologia in poco più di quattro metri di lunghezza. Progettata e costruita a Barcellona sulla piattaforma MEB+, promette un equilibrio tra guida dinamica e soluzioni pratiche per l’uso quotidiano.

Dimensioni intelligenti e spazio interno ottimizzato

La carrozzeria misura 4.046 mm, ma lo spazio a bordo è calibrato per risultare più generoso del formato esterno. Il passo di 2,6 m contribuisce a un’abitabilità funzionale. Il vano bagagli raggiunge i 441 litri, utile per chi viaggia con frequenza.

lunghezza: 4.046 mm

passo: 2.600 mm

bagagliaio: 441 L

cerchi disponibili: da 17″ a 19″

Pacchetti batteria, potenze e numeri sull’autonomia

Variante base e soluzioni intermedie

Cupra offre più configurazioni di batteria e motore. Le versioni di ingresso montano una batteria LFP da 37 kWh, con motori da 85 o 99 kW. Questa combinazione assicura un raggio operativo vicino ai 300 km.

Versioni maggiori e performance

La versione Endurance utilizza una batteria NMC da 52 kWh e un motore da 155 kW. Qui l’autonomia sale fino a circa 450 km. In cima alla gamma trova posto la Raval VZ da 166 kW, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e mantenere comunque una percorrenza reale nell’ordine dei 400 km.

LFP 37 kWh: 85 / 99 kW ≈ 300 km

NMC 52 kWh: 155 kW ≈ 450 km

VZ 166 kW: 0-100 km/h in 6,8 s ≈ 400 km

Ricarica veloce e funzionalità energetiche

Le batterie maggiori raggiungono il 10-80% in circa 24 minuti con colonnine DC. La batteria da 37 kWh impiega all’incirca 23 minuti nello stesso intervallo. La Raval propone anche la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni direttamente dall’auto.

Assetto, trazione e comportamento su strada

Sotto la carrozzeria la Raval adotta trazione anteriore e uno schema con pianale ribassato per migliorare il baricentro. Le sospensioni adottano controllo elettronico per affinare comfort e risposta. Le versioni top integrano un differenziale elettronico e sistemi per gestire l’assetto, elementi pensati per accentuare precisione e stabilità in curva.

Abitacolo digitale e connettività avanzata

Per la prima volta in un modello Cupra è adottato Android Automotive come piattaforma principale. Il sistema abbina un display centrale da 12,9″ a un quadro strumenti digitale da 10,25″. L’ecosistema permette accesso diretto ad app e servizi online.

infotainment: 12,9″ + quadro 10,25″

Android Automotive integrato

porte USB-C con ricarica fino a 90 W

ricarica wireless a 15 W

L’interazione privilegia il software, con pochi pulsanti fisici. Sono comunque previste palette per regolare la frenata rigenerativa e tasti sul volante e satellitari per gestire modalità di guida e multimedia.

Illuminazione, assistenza alla guida e parcheggio

Il pacchetto luce, denominato Smart Light Next Generation, fornisce feedback visivi collegati ai sistemi di assistenza. Tra le funzioni disponibili ci sono il rilevamento dell’angolo cieco e diverse modalità di aiuto al parcheggio, compresa l’assistenza da remoto tramite smartphone per manovre in spazi stretti.

Allestimenti, sportività e prezzo d’ingresso

La gamma offre livelli che bilanciano efficienza e performance, con ruote da 17″ a 19″ a seconda della versione. Il listino parte da 26.000 euro per la versione con motore da 85 kW.

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