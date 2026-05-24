Jack Savoretti: nuovo disco della maturità we will always be the way we were

Jack Savoretti torna con un nuovo lavoro che celebra vent’anni di carriera e rilancia il suo stile più intimo. L’artista inglese di origine italiana porta in tour i brani inediti del suo ultimo disco, con tappe anche nel nostro Paese.
Uscita, titolo e messaggio centrale dell’album
Il disco si chiama We Will Always Be The Way We Were ed è entrato in commercio il 10 aprile 2026. Pubblicato dall’etichetta Lanza Music/The Orchard, rappresenta il nono album in studio di Jack Savoretti. Il progetto è un bilancio di vita, raccontato con voce adulta e consapevole.
Come è nato il suono: produzione e ritorno alle radici
Per questo lavoro Jack ha scelto una registrazione dal vivo, realizzata in otto giorni presso gli Eastcote Studios in Inghilterra. La produzione è curata da Tommaso Colliva, che ha aiutato l’artista a fondere passato e presente sonoro.
Una prospettiva più personale
Negli ultimi anni Savoretti aveva esplorato progetti concettuali come Europiana e Miss Italia. Con il nuovo album decide di tornare a una scrittura più confessionale. Questo passaggio è frutto di esperienza e di una nuova sicurezza creativa.
Collaborazioni e versioni in italiano
Tra i pezzi ce n’è uno interpretato anche in italiano. I Hear You Calling (Echi Di Sirene) vede la collaborazione con la cantautrice Mille nella versione italiana.
- Steph Fraser è ospite in Only Gonna Cry For You.
- KT Tunstall duetta in Tempting Fate.
La lista completa dei brani
- The Making Of You
- Can Hurt Sometimes
- We Will Always Be The Way We Were
- Tick Tock
- Only Gonna Cry For You (feat. Steph Fraser)
- Time Will Tell
- Do It For Love
- Anything But A Fool
- Tempting Fate (feat. KT Tunstall)
- I Hear You Calling (versione italiana con Mille)
- Step By Step
- The One
- If I Get The Chance
I temi affrontati nei testi
I brani raccontano il tempo della mezza età, i ruoli privati e il mestiere del musicista. È un album che parla di famiglia, identità e scelte creative.
- Do It For Love riflette sul perché Jack continui a fare musica.
- La title track è una dichiarazione d’affetto rivolta alla vita condivisa con la moglie.
- Time Will Tell e Tick Tock esplorano dubbi e incertezze personali.
Stile musicale e presenza vocale
Il timbro di Savoretti emerge caldo e diretto. Le scelte sonore oscillano tra arrangiamenti acustici e soluzioni più ampie. La produzione punta a valorizzare l’interpretazione dal vivo.
Il tour europeo: sette, date e tappa italiana
Per festeggiare i vent’anni di carriera l’artista ha programmato un tour europeo. Il calendario prevede anche concerti in Italia, dove proporrà i nuovi brani dal vivo.
Le date coprono città europee chiave. I fan italiani avranno l’occasione di ascoltare i pezzi in anteprima dal palco.
Note tecniche e curiosità di registrazione
La registrazione dal vivo ha richiesto pochi take e molta sintonia tra musicisti. Il processo è stato pensato per catturare l’energia dell’esecuzione reale.
La scelta di tornare a lavorare vicino a Notting Hill richiama l’inizio della carriera del cantante. Questo elemento racconta un percorso che si chiude e riapre allo stesso tempo.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.