Jack Savoretti: nuovo disco della maturità we will always be the way we were

Jack Savoretti torna con un nuovo lavoro che celebra vent’anni di carriera e rilancia il suo stile più intimo. L’artista inglese di origine italiana porta in tour i brani inediti del suo ultimo disco, con tappe anche nel nostro Paese.

Uscita, titolo e messaggio centrale dell’album

Il disco si chiama We Will Always Be The Way We Were ed è entrato in commercio il 10 aprile 2026. Pubblicato dall’etichetta Lanza Music/The Orchard, rappresenta il nono album in studio di Jack Savoretti. Il progetto è un bilancio di vita, raccontato con voce adulta e consapevole.

Come è nato il suono: produzione e ritorno alle radici

Per questo lavoro Jack ha scelto una registrazione dal vivo, realizzata in otto giorni presso gli Eastcote Studios in Inghilterra. La produzione è curata da Tommaso Colliva, che ha aiutato l’artista a fondere passato e presente sonoro.

Una prospettiva più personale

Negli ultimi anni Savoretti aveva esplorato progetti concettuali come Europiana e Miss Italia. Con il nuovo album decide di tornare a una scrittura più confessionale. Questo passaggio è frutto di esperienza e di una nuova sicurezza creativa.

Collaborazioni e versioni in italiano

Tra i pezzi ce n’è uno interpretato anche in italiano. I Hear You Calling (Echi Di Sirene) vede la collaborazione con la cantautrice Mille nella versione italiana.

Steph Fraser è ospite in Only Gonna Cry For You .

è ospite in . KT Tunstall duetta in Tempting Fate.

La lista completa dei brani

The Making Of You Can Hurt Sometimes We Will Always Be The Way We Were Tick Tock Only Gonna Cry For You (feat. Steph Fraser) Time Will Tell Do It For Love Anything But A Fool Tempting Fate (feat. KT Tunstall) I Hear You Calling (versione italiana con Mille) Step By Step The One If I Get The Chance

I temi affrontati nei testi

I brani raccontano il tempo della mezza età, i ruoli privati e il mestiere del musicista. È un album che parla di famiglia, identità e scelte creative.

Do It For Love riflette sul perché Jack continui a fare musica.

riflette sul perché Jack continui a fare musica. La title track è una dichiarazione d’affetto rivolta alla vita condivisa con la moglie.

Time Will Tell e Tick Tock esplorano dubbi e incertezze personali.

Stile musicale e presenza vocale

Il timbro di Savoretti emerge caldo e diretto. Le scelte sonore oscillano tra arrangiamenti acustici e soluzioni più ampie. La produzione punta a valorizzare l’interpretazione dal vivo.

Il tour europeo: sette, date e tappa italiana

Per festeggiare i vent’anni di carriera l’artista ha programmato un tour europeo. Il calendario prevede anche concerti in Italia, dove proporrà i nuovi brani dal vivo.

Le date coprono città europee chiave. I fan italiani avranno l’occasione di ascoltare i pezzi in anteprima dal palco.

Note tecniche e curiosità di registrazione

La registrazione dal vivo ha richiesto pochi take e molta sintonia tra musicisti. Il processo è stato pensato per catturare l’energia dell’esecuzione reale.

La scelta di tornare a lavorare vicino a Notting Hill richiama l’inizio della carriera del cantante. Questo elemento racconta un percorso che si chiude e riapre allo stesso tempo.

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