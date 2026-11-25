Un accordo tra due mondi che parla di identità più che di tendenze: la nuova collaborazione tra UGG e Aimé Leon Dore mette al centro stile, radici cittadine e relazioni personali. La capsule non sembra nata soltanto per il mercato, ma come racconto visivo e materiale di un incontro tra culture e memorie urbane.

UGG x Aimé Leon Dore: quando il comfort diventa linguaggio urbano

La partnership unisce due marchi con origini diverse, entrambi attenti ai segni distintivi dello stile. Da un lato il comfort trasformato in firma di prodotto. Dall’altro, un’estetica newyorkese che mischia sportswear e riferimenti rétro.

Il progetto non è una semplice co-branding. È una conversazione tra due visioni che mantengono i propri codici.

Harlem come scena e fonte d’ispirazione

La campagna è ambientata sui gradini di un edificio di Harlem. Non è uno sfondo casuale: la scelta richiama storie personali e radici culturali.

La campagna è ambientata sui gradini di un edificio di Harlem, cuore delle memorie urbane.

Luogo emblematico della cultura afroamericana.

Ambientazione che parla di vita quotidiana, non di passerella.

Scenografia che valorizza autenticità e memoria di quartiere.

I protagonisti: Method Man e Redman come ponte culturale

Per documentare l’incontro, i brand hanno scelto due figure che hanno contribuito a definire la storia dell’hip-hop. Method Man e Redman compaiono non come stelle patinate, ma come amici che dialogano.

Il tono delle immagini è intimo. I due rapper conversano, ricordano e mostrano momenti di quotidianità.

UGG ALD Slipper: progettare una slipper che vive oltre casa

Il fulcro della collezione è la UGG ALD Slipper. Si tratta di una reinterpretazione della calzatura da casa, rivista con riferimenti al mocassino.

La UGG ALD Slipper fonde estetica del mocassino e comfort da casa.

Materiali, silhouette e dettagli riconoscibili

Pelle pieno fiore per la tomaia.

Silhouette ispirata al mocassino, pulita e strutturata.

Logo UGG impresso sulla tomaia.

impresso sulla tomaia. Queens Crest di Aimé Leon Dore come elemento distintivo.

Colori e versatilità d’uso

Il modello è disponibile in due colorazioni: Dark Brown e Goldenrod. L’intento è chiaro: superare la distinzione tra indoor e outdoor.

Un dialogo tra heritage e linguaggio cittadino

Teddy Santis, fondatore di Aimé Leon Dore, ha costruito il brand su riferimenti classici reinterpretati in chiave urbana. UGG, invece, parte dal comfort come marchio di fabbrica.

La collaborazione conserva i tratti di entrambi. Nessuno dei due partner annulla l’altro. Il risultato è un prodotto che porta dentro storie diverse.

Come la campagna racconta relazioni e quotidianità

Le immagini non puntano soltanto al prodotto. Cercano di mostrare legami umani e un tempo condiviso.

Scene di amicizia e conversazione più che performance.

Il quartiere come co-protagonista della narrazione.

Uno storytelling che mette al centro le persone, non solo il logo.

A chi si rivolge la collaborazione

La proposta interessa chi cerca capi confortevoli ma riconoscibili. È pensata per chi vive la città e apprezza riferimenti culturali concreti.

La slipper, con la sua estetica, diventa scelta per chi desidera versatilità tra casa, strada e incontri informali.

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