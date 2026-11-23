Per celebrare il centenario, la Fiorentina ha scelto una terza divisa che sorprende: lontana dal tradizionale viola, propone un blu profondo punteggiato di bianco e rosso. Il progetto gioca con l’arte e la matematica di Firenze, creando una maglia da osservare da vicino e da interpretare come un ponte tra storia e futuro.

Origine del progetto e significato della scritta “La proporzione divina”

La nuova divisa si presenta con il nome ufficiale La proporzione divina. L’ispirazione è la famosa spirale aurea, quel rapporto che ha affascinato pittori e architetti fiorentini per secoli. Non si tratta soltanto di estetica: l’idea vuole ricollegare il club al patrimonio culturale della città. Il giglio, simbolo storico della squadra, rimane ben visibile e stabilisce il collegamento con Firenze.

La spirale aurea: origine dell’ispirazione per ‘La proporzione divina’.

Design e palette: un blu che parla d’arte

La maglia, prodotta da Joma, punta su un blu intenso come colore principale. Sul colletto compaiono inserti bianchi e rossi che richiamano dettagli classici. Il pattern frontale non è una stampa vistosa ma una trama tono su tono. Il risultato è sobrio a distanza, ricco di dettagli a pochi passi.

La palette e il colletto: blu intenso con accenti bianchi e rossi.

Elementi distintivi

Trama geometrica : motivi circolari e forme ispirate alla spirale aurea.

: motivi circolari e forme ispirate alla spirale aurea. Colore : blu dominante con accenti bianchi e rossi.

: blu dominante con accenti bianchi e rossi. Giglio: rimane centrale come segno di appartenenza alla città.

Il racconto del lancio: il video che racconta una ricerca di perfezione

Il lancio è supportato da un video narrativo. Protagonista è un intellettuale fiorentino ossessionato dalla forma perfetta. Un incidente interrompe il suo lavoro e lo conduce alla scoperta della spirale aurea. Il cortometraggio porta il tema dalla teoria al tessuto, suggerendo che la bellezza nasce dall’errore e dalla scoperta. Sul capo dei giocatori il motivo si percepisce più nella trama che nella superficie.

Confronto con la stagione precedente e primo segno del nuovo fornitore

Lo scarto rispetto alla stagione passata è netto. La terza maglia 2025-26 firmata Kappa era ispirata all’Arno, di tonalità blu acqua, con le coordinate del Ponte Vecchio sul colletto. Questa versione Joma cambia l’approccio: non parte dal paesaggio, parte da un concetto. È anche la prima divisa che mostra il linguaggio del nuovo partner tecnico per la stagione 2026-27. Per molti tifosi tradizionalisti il blu rappresenta una forte rottura rispetto al passato.

Dettagli tecnici, materiali e lettura ravvicinata

Materiali studiati per comfort e respirabilità.

Motivo tono su tono pensato per emergere in controluce o da vicino.

Personalizzazioni discrete su colletto e fondino.

Il concetto visivo privilegia la scoperta: chi osserva con attenzione trova i riferimenti matematici e artistici.

Impatto simbolico sulla tifoseria e sulla comunicazione del club

Sul fronte comunicativo il club interpreta la maglia come un omaggio alla bellezza fiorentina. La scelta cromatica e il racconto tentano di avvicinare arte e calcio, trasformando una divisa in messaggio. Per la tifoseria, la novità apre dibattiti sulle radici e sull’evoluzione dell’identità viola.

Come sarà percepita la nuova divisa nelle prime apparizioni

La prima uscita sul campo e le immagini promozionali détermineranno il giudizio pubblico. Alcuni applaudiranno l’approccio concettuale; altri preferiranno un ritorno al colore tradizionale. In ogni caso, la maglia si presenta come un tentativo di coniugare estetica e storia, un segnale chiaro del nuovo corso tecnico e comunicativo della società.

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