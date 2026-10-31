A Seoul apre una mostra che racconta come lo sportswear italiano di C.P. Company si è intrecciato con la cultura sudcoreana. Tra capi d’archivio, ritratti e materiali d’epoca, 996-026 mette in scena trent’anni di relazioni, scambi e influenze reciproche.

996-026: la mostra che celebra i 30 anni di C.P. Company in Corea del Sud

Allestita nel flagship store di Seoul, 996-026 — Memories of Italian Sportswear in South Korea — riunisce pezzi storici del marchio e testimonianze locali. L’evento non è una semplice retrospettiva. Vuole raccontare un rapporto continuativo tra un brand italiano e una comunità creativa in rapido cambiamento.

Un incontro decisivo: da New York a Seoul

La storia ha inizio prima del 1996. Nel 1993, Choi Jin Won, fondatore di GF Fashion, visita il flagship newyorkese e scopre l’approccio al materiale e alla tintura del brand. Quell’incontro segna il passo per l’apertura del primo negozio a Seoul, tre anni dopo.

1993: il primo contatto con il marchio a New York.

1996: inaugurazione del flagship store a Seoul.

1996-2026: una collaborazione che dura ancora oggi.

Primo piano sugli archivi e lo studio di Massimo Osti

Il piano espositivo ricrea pezzi chiave della produzione e lo spazio creativo del fondatore. Massimo Osti è rappresentato non solo dai capi, ma anche dal metodo di lavoro che ha definito l’identità del brand.

Lo studio e i capi che illustrano il metodo creativo di Massimo Osti.

Capi d’archivio che mostrano sperimentazione materica.

Riproduzione dello studio per comprendere il processo creativo.

Documenti che spiegano tecniche come la tintura in capo.

I protagonisti: trenta ritratti della scena creativa sudcoreana

Racconti personali tramite gli abiti

Il secondo livello dell’esposizione ospita trenta ritratti di figure influenti nella cultura coreana. Ogni soggetto è fotografato con un capo d’archivio o con un pezzo del proprio guardaroba. Questi oggetti diventano chiavi per narrare memorie individuali e collettive.

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Moda

Una pubblicazione editoriale accompagna la mostra e raccoglie ritratti e testimonianze dei partecipanti.

Allestimento e segni distintivi: il linguaggio visivo del brand

L’allestimento mette in scena tecniche e simboli riconoscibili di C.P. Company. Sulla facciata del negozio, una serie di Goggle Jacket tinte gradualmente crea un effetto cromatico d’impatto.

La serie di Goggle Jacket tinte a gradiente sulla facciata del flagship.

All’interno, i capi sono esposti in teche trasparenti per mettere in risalto materiali e costruzioni. Questo sistema richiama un approccio espositivo introdotto da Osti negli anni Ottanta.

Perché questa mostra parla di identità e scambio culturale

996-026 non celebra solo vendite o numeri. Indaga come un linguaggio nato in Italia abbia assunto nuove forme in Corea del Sud. Gli abiti fungono da vettori di memoria.

L’identità del brand emerge attraverso gli incontri, le storie personali e la contaminazione creativa. Ogni capo custodisce una serie di narrazioni che si intrecciano con quelle locali.

Elementi da osservare durante la visita

Selezione di capi d’archivio rappresentativi delle tecniche sartoriali.

Ritratti con capi personali che raccontano biografie creative.

Allestimento con Goggle Jacket a gradiente sulla facciata.

Teche trasparenti che esaltano materiali e finiture.

Il dialogo tra moda italiana e creatività coreana

La mostra documenta un percorso di scambio che trascende il commercio. Mostra come capi e metodi italiani siano stati adottati, reinterpretati e integrati nella scena culturale di Seoul.

In questa prospettiva, il negozio diventa luogo di memoria e di nuova produzione culturale, dove il passato e il presente si intrecciano senza soluzione di continuità.

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