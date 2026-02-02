XT-Whisper indossata da Dina Ayada: prime foto e dettagli sul nuovo modello

Salomon racconta una storia che somiglia a un set teatrale: una università immaginaria, una discussione di tesi trasformata in performance e una sneaker che parla di identità. Al centro, la cantante belga Dina Ayada guida uno spettacolo di introspezione e stile, volto a presentare la nuova XT-Whisper. Il progetto non è solo pubblicità: è un piccolo manifesto sull’ibridazione tra sport, moda e creatività.
La campagna: Whisper University come palcoscenico creativo
La scelta di ambientare la campagna in una fittizia Whisper University crea un immaginario sospeso tra sogno e realtà. Qui la discussione di tesi diventa pretesto per esplorare il rapporto tra processo creativo e visibilità pubblica.
La narrazione evita il tono accademico freddo. Si preferisce un linguaggio visivo, fatto di sequenze surreali e dettagli che rimandano al percorso personale. Il risultato è una campagna che parla a chi cerca senso oltre il prodotto.
XT-Whisper: come il trail incontra l’estetica urbana
La XT-Whisper nasce dalle radici del running trail e si evolve in una sneaker pensata per la città. È il frutto di un rilancio che mantiene il carattere tecnico ma lo alleggerisce con linee contemporanee.
Materiali, costruzione e cura artigianale
Salomon punta su materiali scelti e una costruzione che rispetta il passato del marchio. L’attenzione all’artigianato è evidente nei dettagli e nella scelta delle finiture.
Versatilità tra outdoor e metropoli
La scarpa è progettata per muoversi senza sforzo tra sentieri e marciapiedi. Questo duplice ruolo la rende adatta a chi vive la città ma non rinuncia a performance tecniche.
Dina Ayada: interprete e specchio della sneaker
La cantante belga non è solo presenza scenica. La sua figura incarna l’idea che un oggetto tecnico possa diventare strumento d’espressione personale.
Dina non indossa la scarpa: la vive. La scelta del suo volto sottolinea il messaggio di una generazione che costruisce il proprio stile per stratificazioni e sperimentazioni.
I temi culturali: autoaffermazione e rifiuto delle etichette
La campagna evidenzia toni che vanno oltre la moda. Si parla di identità, di come si forma e di come si comunica. La XT-Whisper diventa simbolo di questa trasformazione.
- Identità fluida: l’uso della sneaker come estensione creativa.
- Sperimentazione: sovrapposizioni di linguaggi e codici diversi.
- Non conformismo: scelta di abbandonare ruoli e definizioni troppo rigide.
Perché questa campagna parla alle nuove generazioni
Alla base c’è un’idea semplice: il prodotto come catalizzatore di narrazioni personali. Le immagini e le azioni messe in scena cercano di stimolare chi osserva a rivedere la propria relazione con oggetti e marchi.
Salomon sfrutta la storia tecnica del brand per parlare di presente e futuro. In questo modo la XT-Whisper si propone come una proposta di stile e di atteggiamento.
Come seguire la campagna e cosa aspettarsi
La campagna si compone di materiali video, scatti editoriali e contenuti social. Si prevede una distribuzione che privilegia canali visivi e piattaforme che raggiungono un pubblico giovane e creativo.
- Video in stile documentario-performance.
- Servizi fotografici ambientati nella Whisper University.
- Collaborazioni con artisti e creator per interpretazioni personali.
Il linguaggio visivo e il messaggio implicito
Dietro ogni inquadratura c’è un lavoro di regia pensato per suggerire più che spiegare. I simboli accademici si mescolano a gesti quotidiani, creando un ponte tra introspezione e visibilità pubblica.
La XT-Whisper non è solo una scarpa tecnica. È un veicolo per raccontare storie individuali in chiave contemporanea e urbana.
