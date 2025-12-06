Aimé Leon Dore pronto per il Natale con nuova collezione festiva

La Holiday Collection di Aimé Leon Dore si presenta come un piccolo universo progettato per chi pensa il guardaroba come parte di un immaginario personale. La proposta non è una semplice capsule stagionale. È piuttosto un racconto visivo che traduce le radici del Queens in oggetti pensati per essere donati e collezionati.

Il concept: un mondo costruito su stile e memoria

Dietro la collezione c’è una precisa idea estetica. Toni profondi, materiali ricercati e riferimenti metropolitani creano un filo narrativo coerente. Teddy Santis porta avanti la visione del brand, mescolando sportwear e sartorialità in chiave moderna.

La Holiday Collection sfrutta il potere delle immagini e degli oggetti per costruire una community che riconosce i codici del marchio. Il risultato è un progetto che parla ai fan più affezionati e a nuovi curiosi.

Unisphere Kids: lo stile ALD per i più piccoli

Un punto chiave della release è l’espansione della linea bimbi. La Unisphere Kids Apparel ricrea le silhouette principali del brand in taglie mini.

Magliette e crewneck con grafiche sobrie.

Sweatpants confortevoli per l’uso quotidiano.

Cappellini che ripropongono i colori iconici.

Questa scelta punta a costruire un rapporto intergenerazionale. Lo stile diventa un ponte tra generazioni, senza forzature.

Accessori di pelle e pezzi pensati per essere regalati

La capsule include piccoli oggetti in pelle lavorata. Le texture croc-embossed dominano la selezione, proposte in tonalità come Espresso e Pine Grove.

Portafogli e cardholder.

Custodie compatte da tasca.

Oggetti con finiture che richiamano il lusso classico.

Accanto agli accessori pratici arrivano prodotti dal sapore collezionistico. Tra questi spiccano il Buddy Bear personalizzato e la Unisphere Snow Globe, evocativa di una New York invernale.

Completano il pacchetto le proposte per il packaging. Una linea di wrapping paper, ispirata alla Porsche Fleet del brand, trasforma il regalo in un elemento scenografico.

Collaborazioni e sneaker: sport ed eredità retrò

La raccolta non lesina sulle partnership. Alcuni pezzi sono espressione di dialoghi tra sport e heritage.

ALD/Olympiacos F.C. Varsity Jacket : un capo che fonde dinamiche sportive e tagli sartoriali.

: un capo che fonde dinamiche sportive e tagli sartoriali. La jersey hockey creata con Mitchell & Ness : un omaggio allo stile rétro, curata come un pezzo da museo.

: un omaggio allo stile rétro, curata come un pezzo da museo. Le New Balance 993 in combinazioni verde e oro: la scelta sneaker del set festivo.

Questi elementi sottolineano la capacità del brand di muoversi tra nostalgia e contemporaneità. Le collaborazioni ampliano il racconto senza tradirne l’identità.

