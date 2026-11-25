Josh O’Connor sarebbe stato escluso dalla corsa a 007 secondo il tabloid inglese Daily Mail. La notizia ha riacceso le speculazioni sul casting del prossimo James Bond e sulle scelte di carriera dell’attore britannico.

La voce del Daily Mail e l’assenza di conferme ufficiali

Il tabloid ha riportato che Josh avrebbe rifiutato il ruolo. La fonte citata dal giornale descrive la decisione come definitiva. Al momento non c’è alcuna conferma da parte di Amazon MGM Studios né dall’entourage dell’attore.

Il Daily Mail ha riportato la voce che Josh O’Connor avrebbe rifiutato il ruolo.

Le agenzie continuano a trattare la notizia come rumor. La produzione non ha rilasciato comunicati. Anche i portavoce personali non hanno commentato pubblicamente.

Le parole di O’Connor: tra prudenza e impegni futuri

In un’apparizione recente, l’attore ha frenato le aspettative. Ha indicato che nel 2027 intende prendersi una pausa dalle riprese. Ha definito l’eventualità di interpretare Bond come un onore, ma ha suggerito scelte diverse per il prossimo biennio.

Ha inoltre ricordato di avere un impegno a gennaio e la necessità di pianificare il tempo libero dopo una fase intensa di lavoro.

I film recenti e i progetti che spiegano la stanchezza

Negli ultimi anni O’Connor ha accumulato ruoli di rilievo. Ha lavorato con registi importanti e in produzioni ad alto profilo.

I ruoli recenti di O’Connor con registi di alto profilo spiegano la sua possibile stanchezza.

Challengers — presenza in un cast di primo piano.

— presenza in un cast di primo piano. Disclosure Day di Steven Spielberg — partecipazione significativa.

di Steven Spielberg — partecipazione significativa. Wake Up Dead Man (Knives Out) — ha recitato al fianco di Daniel Craig.

(Knives Out) — ha recitato al fianco di Daniel Craig. Prossimo film con Alice Rohrwacher, The Three Incestuous Sisters.

Questa lista rende chiaro perché un periodo di pausa sarebbe comprensibile per l’attore.

Il casting per il nuovo 007: chi era in corsa

I provini si sono svolti il mese scorso. Diverse star britanniche e internazionali sono state valutate.

Candidati segnalati dai media

Callum Turner — attualmente considerato favorito dai bookmaker.

Jack Lowden — uno dei nomi in gara.

Robert Pattinson — entrato nella rosa finale la scorsa settimana.

Nicholas Hoult — aggiunto anch’egli all’ultima fase di selezione.

I quotisti di William Hill danno Turner come primo favorito, mentre Pattinson ha registrato un balzo nelle quote.

Quote, tempistiche e strategie di produzione

Secondo le fonti del settore, Amazon MGM Studios vorrebbe chiudere il casting entro dicembre. L’obiettivo è iniziare le riprese nel 2027.

Turner dato come favorito (11/10).

dato come favorito (11/10). Pattinson in rimonta, passato da 16/1 a 3/1.

in rimonta, passato da 16/1 a 3/1. Altri nomi rimangono a quote variabili.

La strategia punta a definire presto il protagonista per programmare la preproduzione e gli ingaggi tecnici.

Perché il rifiuto o la rinuncia potrebbero essere sensati

Accettare Bond significa impegnarsi per anni. Tra pressioni mediatica e impegni di tournée promozionali, il ruolo assorbe tempo e attenzione.

Per un attore in crescita, fare una scelta diversa può preservare la libertà artistica. Ridurre il lavoro nel 2027 potrebbe aiutare O’Connor a selezionare progetti più personali.

Cosa resta da monitorare nelle prossime settimane

I prossimi giorni saranno decisivi per chiarire la posizione ufficiale di tutti gli attori coinvolti. Le indiscrezioni continuano a fluire e la produzione mantiene il riserbo.

Se Amazon confermerà le tempistiche, entro poche settimane potremmo sapere se la rosa dei candidati subirà nuovi scossoni.

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