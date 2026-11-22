Nike e Formula 1 hanno svelato una collaborazione globale che promette di mescolare sport, moda e innovazione. L’intesa prevede abbigliamento, design e nuove esperienze durante i weekend di gara, con un debutto pubblico già programmato a Las Vegas. È l’inizio di un progetto che punta a coinvolgere tifosi, squadre e le nuove generazioni delle corse.

Un accordo globale: cosa prevede la partnership

Le due realtà hanno siglato un’intesa pluriennale. Dal 2027 Nike sarà partner ufficiale della Formula 1 e agirà come fornitore ufficiale di uniformi per lo staff presente agli eventi in tutto il mondo. L’accordo abbraccia più ambiti.

Progettazione e produzione di capi tecnici e lifestyle.

Innovazione sui materiali e design per le esigenze delle corse.

Sviluppo di esperienze dedicate ai weekend di gara.

I dettagli operativi saranno resi noti progressivamente durante la partnership.

Capsule collection: l’anteprima a Las Vegas

Prima del via ufficiale del 2027, la collaborazione offre al pubblico una preview. Durante il Gran Premio di Las Vegas Nike propone una capsule in edizione limitata. La linea è disponibile presso il Nike Store del Caesars Palace e allo F1 Hub del Venetian.

La capsule Nike in edizione limitata esposta durante il Gran Premio di Las Vegas.

Si tratta di un primo assaggio pensato per i fan. La capsule è sia un esercizio di stile sia un test sul mercato in vista di collezioni future.

Uniformi e abbigliamento: il nuovo look dello staff

Uno degli aspetti concreti dell’accordo riguarda i vestiti dello staff F1. Nike si occuperà delle uniformi ufficiali e di altri capi funzionali.

Bozza di design e tessuti pensati per le uniformi dello staff F1.

Progettazione ergonomica per chi lavora in gara.

Materiali performanti ideati per le condizioni dei box e delle paddock.

Estetica coordinata per gli eventi globali.

L’obiettivo è coniugare performance e identità estetica su scala mondiale.

F1 Academy: supporto alle nuove pilota e innovazione di prodotto

Collaborazione dedicata alle donne nel motorsport

La partnership include il sostegno alla F1 Academy, il campionato femminile pensato per formare le future protagoniste delle corse. Nike sarà Official Sporting Apparel Partner della serie.

Il coinvolgimento non è solo commerciale. Le atlete parteciperanno allo sviluppo di capi pensati per le loro esigenze. Questo approccio punta a trasformare il feedback diretto in tecnologie e soluzioni di design.

Le parole dei vertici: visione e motivazioni

I dirigenti di Nike e della Formula 1 hanno sottolineato affinità culturali e ambizioni condivise. La partnership viene descritta come un incontro tra due marchi capaci di influenzare sport e cultura.

Per Nike è un modo di portare il proprio know-how nello sport automobilistico.

Per la Formula 1 è un passo verso nuove forme di coinvolgimento del pubblico.

Secondo i protagonisti, la collaborazione dovrebbe imprimere energia e nuove idee allo spettacolo delle corse.

Cosa possono aspettarsi i tifosi e i mercati

Al momento certe sono alcune tappe iniziali: il ruolo ufficiale di Nike dal 2027, la capsule di Las Vegas e la presenza nella F1 Academy. Molte delle iniziative rimangono però aperte.

Lancio delle uniformi ufficiali per lo staff a partire dal 2027. Disponibilità della capsule esclusiva durante il Gran Premio di Las Vegas. Sviluppo congiunto di prodotti performance per atlete della F1 Academy.

Nuove collezioni, eventi speciali e format esperienziali verranno annunciati in seguito, man mano che il progetto prenderà forma.

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