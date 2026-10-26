Aprire la porta di casa con temperature sotto zero non è mai banale. Serve la giusta strategia: caldo, comfort e una scarpa che protegga senza sacrificare lo stile. Per molti, la soluzione arriva dall’Australia, dove la tradizione calzaturiera ha imparato a coniugare robustezza e morbidezza per affrontare ogni clima.
Le radici del marchio e la sua evoluzione
Dietro a ogni paio di scarpe c’è una storia di pelle e lavoro artigianale. EMU Australia nasce nel 1994 a Geelong, nello stato di Victoria. Le sue origini però affondano in una conceria storica aperta nel 1948, che oggi continua a ospitare produzione e quartier generale.
Fin dagli inizi il brand ha anticipato una tendenza: trasformare lo stivale in un rifugio per il piede. La lavorazione della pelle di montone ha segnato i primi passi. Da allora, l’azienda ha unito sapienza tradizionale e ricerca su materiali caldi e duraturi.
BE MORE: la campagna che racconta il paesaggio
Per la stagione Autunno/Inverno 2026 il racconto visivo si fa ampio e cinematografico. La campagna BE MORE gioca sui contrasti del continente australiano.
- Natura selvaggia e città attive.
- Spazi aperti e dettagli urbani.
- Paesaggi aridi e coste umide.
Questo filo conduttore guida la collezione FW26, dove ogni modello è pensato per spostarsi facilmente tra ambienti diversi.
Modelli protagonisti della collezione FW26
La nuova offerta include soluzioni pratiche e look più ricercati. Ogni modello porta con sé una precisa idea di comfort invernale.
Stinger Compact: il boot versatile
Stinger Compact reinterpreta il classico boot del marchio con una silhouette più bassa. È pensato per chi cerca calore e stile in un formato compatto. Facile da abbinare, mantiene la morbidezza tipica dei prodotti EMU.
Hayley PL: linee pulite per il mercato italiano
Hayley PL nasce per soddisfare gusti più essenziali. Fa parte della linea Sharky e si distingue per la suola dentellata ispirata allo squalo bianco. Il risultato è un equilibrio tra carattere e semplicità.
Mocassini invernali: Kirra Nest e Sandrine
Il mocassino non è solo estivo. EMU propone due alternative pensate per il freddo.
- Kirra Nest: focus su praticità e comfort quotidiano.
- Sandrine: costruzione slip-on e fodera extra calda.
Nomad Wanderer: utility con stile
Nomad Wanderer è uno stivaletto stringato che unisce robustezza e dettagli raffinati. Si presta a passare senza sforzo dalla città alla natura.
Materiali, palette colori e ispirazioni naturali
I materiali sono scelti per durare e proteggere. Pelle di montone, fodere morbide e suole studiate per l’aderenza. La palette richiama il territorio australiano.
- Verde profondo, come gli eucalipti.
- Grigio minerale, per un tono urbano e sobrio.
- Toni terrosi, richiamo del suolo e del deserto.
Questi colori sono pensati per integrarsi con l’abbigliamento invernale e resistere allo sporco e all’umidità.
Caratteristiche tecniche e vantaggi pratici
Ogni modello mette al centro tre pilastri:
- Comfort termico, con fodere isolanti.
- Adattabilità, per abbinarsi a diversi outfit.
- Resistenza alle condizioni meteo, grazie a suole e trattamenti specifici.
Stinger Compact e Nomad Wanderer puntano anche su una costruzione che facilita lunghe camminate. I mocassini offrono invece una soluzione più comoda per chi predilige la praticità.
Dove acquistare la collezione Autunno/Inverno 2026
La linea Autunno/Inverno 2026 è già presente online e in punti vendita selezionati. Per l’Italia la distribuzione è curata da NaturalLook.
- Web: emu-australia.it
- Selezione di retailer premium in città e online.
Disponibilità e modelli possono variare. Vale la pena verificare le novità stagionali direttamente sul sito ufficiale o nei negozi autorizzati.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.