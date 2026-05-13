Newsletter

Connettersi

Achille Lauro: comuni immortali, tre inediti e il significato dei nuovi brani

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Achille Lauro: i mortali diventano “Comuni Immortali” con tre inediti: il significato dei nuovi brani
WhatsApp

Il progetto di Achille Lauro si rinnova un anno dopo con una riedizione che amplia il racconto musicale. Comuni Immortali arriva sulle piattaforme con tre tracce inedite scritte tra Italia e Stati Uniti, e annuncia la svolta live verso gli stadi.

La nuova edizione: contenuti e data di uscita

Il disco originale si trasforma in una versione arricchita e disponibile dal 17 aprile 2026. Questa edizione aggiunge tre pezzi inediti e recupera singoli già noti.

  • Titolo: Comuni Immortali.

  • Disponibilità: tutte le piattaforme digitali.

  • Materia prima: brani composti tra Italia e Usa, con tappe creative a Los Angeles e New York.

Il progetto artistico e la visione estetica

La direzione visiva resta affidata al duo Luigi & Iango. L’immaginario punta a fondere elementi di moda e narrazione, creando un’estetica sospesa tra palco e storytelling.

Achille Lauro descrive questa fase come un momento di produzione intensa e di scambio tra contesti diversi, con l’obiettivo di restituire al pubblico nuove canzoni da cantare insieme.

I tre inediti: temi, atmosfere e significato

La riedizione si concentra su tre nuovi brani che ampliano il tema del disco originale, spostando il focus dall’intimo al collettivo.

  1. Comuni Immortali — ballata epica su un amore impossibile e sull’idea di sfidare tutto pur di recuperarlo.

  2. La città degli angeli — traccia nata tra Italia e Los Angeles che racconta una generazione inquieta, in cerca di stabilità e sogni.

  3. La via dei guai — pezzo corale sulle contraddizioni quotidiane di chi ama, si perde e si rialza.

Accanto ai brani nuovi, la tracklist include anche il recupero di Senza una stupida storia e dell’ultimo singolo In viaggio verso il Paradiso.

Live e tour: la transizione verso gli stadi

La nuova uscita fa da ponte per la fase live prodotta da Friends & Partners. I concerti estivi anticipano la tournée negli stadi del 2027.

  • Giugno 2026: tre appuntamenti speciali.

  • 7 giugno — Stadio Romeo Neri, Rimini.

  • 10 giugno — Stadio Olimpico, Roma. (sold out)

  • 15 giugno — Stadio San Siro, Milano. (sold out)

Nel 2027 partirà il tour vero e proprio, intitolato Per sempre noi, che prende il via il 3 giugno dal Bluenergy Stadium di Udine.

Tappe principali del tour 2027

  • Udine (Bluenergy Stadium) — apertura 3 giugno.

  • Bologna.

  • Bari.

  • Milano.

  • Torino.

  • Padova.

  • Roma.

  • Messina.

Comuni Immortali: la lista completa dei brani

  1. Comuni Immortali

  2. In viaggio verso il paradiso

  3. La città degli angeli

  4. La Via dei guai

  5. Perdutamente

  6. AMOR

  7. Dannata San Francisco

  8. Cristina

  9. Senza una stupida storia

  10. Fiori di Papavero

  11. Amore Disperato

  12. Incoscienti Giovani

  13. Walk Of Fame

  14. Dirty Love

  15. Nati Da Una Costola

  16. Happy Birthday Mr. Kennedy

  17. Barabba III

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Elisa: debutto a San Siro con concerto a basso impatto ambientale su Canale 5

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly