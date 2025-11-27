Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37

Settimana 37 ricca di colpi di scena per la scena musicale italiana: premi in tv, nuove uscite, movimenti nelle etichette e concerti che riempiono piazze e arene. Tra annunci ufficiali e date confermate, il calendario si muove veloce e offre spunti per fan e addetti ai lavori.

Premi, produzione televisiva e appuntamenti in chiaro

Il weekend vede l’arrivo dei Tim Music Awards all’Arena di Verona. Le serate del 12 e 13 settembre saranno trasmesse in diretta su Rai1, con ospiti e performance attese da tutto il pubblico pop italiano.

Parallelamente, si accende la nuova stagione di X Factor 2025. Il programma debutta con Giorgia alla conduzione e una giuria completamente rinnovata.

Novità discografiche: uscite e anticipazioni

Renato Zero svela artwork e scaletta del nuovo progetto L’OraZero . Il singolo di lancio è Senza .

svela artwork e scaletta del nuovo progetto . Il singolo di lancio è . Capo Plaza pubblica oggi il disco Larry Hoover e si esibisce in serata al Carroponte .

pubblica oggi il disco e si esibisce in serata al . Senza Cri annuncia l’album Anno del Drago, in uscita il 19 settembre.

Uscite e prime reazioni

I dischi già circolano tra playlist e radio. Fan e critici seguono con attenzione artwork e tracklist. Le prime tracce promettono ampio dibattito sui social.

Etichette e movimenti nel mercato musicale

La Sugar conferma operazioni di rafforzamento. Nuovi ingressi e promozioni indicano una strategia espansiva per i prossimi mesi.

Cronaca e profili: fatti e aggiornamenti

Nel capoverso più delicato della settimana, le forze dell’ordine hanno eseguito un nuovo arresto legato a Baby Gang. Il caso rimane sotto osservazione.

Tour e concerti: le date più interessanti

I palchi tornano a essere il fulcro della scena live. Tra grandi nomi e eventi nelle città, spiccano diverse aggiunte ai calendari 2026 e al cartellone autunnale.

Max Pezzali amplia il suo programma: raddoppiano le date negli stadi previste per il 2026.

amplia il suo programma: raddoppiano le date negli stadi previste per il 2026. Elisa aggiunge nuove tappe nei palasport per la primavera 2026.

Appuntamenti dal vivo oggi

Capo Plaza — Carroponte

— Nino D’Angelo — Piazza del Plebiscito , Napoli

— , Napoli Almamegretta — Arena Flegrea

— Coma_Cose — Equinozio d’Autunno, Scario

Classifiche streaming: Spotify e YouTube, settimana 37

Nelle graduatorie digitali la vetta resta nelle mani di Damiano David. La settimana registra anche nuovi ingressi firmati da Annalisa, Marco Mengoni e Tiziano Ferro.

Aggiornamento: 12 settembre 2025 h 18.50

