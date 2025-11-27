Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37

Settimana 37 ricca di colpi di scena per la scena musicale italiana: premi in tv, nuove uscite, movimenti nelle etichette e concerti che riempiono piazze e arene. Tra annunci ufficiali e date confermate, il calendario si muove veloce e offre spunti per fan e addetti ai lavori.
Premi, produzione televisiva e appuntamenti in chiaro
Il weekend vede l’arrivo dei Tim Music Awards all’Arena di Verona. Le serate del 12 e 13 settembre saranno trasmesse in diretta su Rai1, con ospiti e performance attese da tutto il pubblico pop italiano.
Parallelamente, si accende la nuova stagione di X Factor 2025. Il programma debutta con Giorgia alla conduzione e una giuria completamente rinnovata.
Novità discografiche: uscite e anticipazioni
- Renato Zero svela artwork e scaletta del nuovo progetto L’OraZero. Il singolo di lancio è Senza.
- Capo Plaza pubblica oggi il disco Larry Hoover e si esibisce in serata al Carroponte.
- Senza Cri annuncia l’album Anno del Drago, in uscita il 19 settembre.
Uscite e prime reazioni
I dischi già circolano tra playlist e radio. Fan e critici seguono con attenzione artwork e tracklist. Le prime tracce promettono ampio dibattito sui social.
Etichette e movimenti nel mercato musicale
La Sugar conferma operazioni di rafforzamento. Nuovi ingressi e promozioni indicano una strategia espansiva per i prossimi mesi.
Cronaca e profili: fatti e aggiornamenti
Nel capoverso più delicato della settimana, le forze dell’ordine hanno eseguito un nuovo arresto legato a Baby Gang. Il caso rimane sotto osservazione.
Tour e concerti: le date più interessanti
I palchi tornano a essere il fulcro della scena live. Tra grandi nomi e eventi nelle città, spiccano diverse aggiunte ai calendari 2026 e al cartellone autunnale.
- Max Pezzali amplia il suo programma: raddoppiano le date negli stadi previste per il 2026.
- Elisa aggiunge nuove tappe nei palasport per la primavera 2026.
Appuntamenti dal vivo oggi
- Capo Plaza — Carroponte
- Nino D’Angelo — Piazza del Plebiscito, Napoli
- Almamegretta — Arena Flegrea
- Coma_Cose — Equinozio d’Autunno, Scario
Classifiche streaming: Spotify e YouTube, settimana 37
Nelle graduatorie digitali la vetta resta nelle mani di Damiano David. La settimana registra anche nuovi ingressi firmati da Annalisa, Marco Mengoni e Tiziano Ferro.
Aggiornamento: 12 settembre 2025 h 18.50
