Amadeus lascia Warner Bros. Discovery con due anni d’anticipo: addio a Nove

È finita prima del previsto la collaborazione tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Dopo due anni di sperimentazioni e ascolti deludenti, il conduttore e il gruppo televisivo hanno deciso di interrompere il rapporto che avrebbe dovuto durare quattro anni, lasciando aperte molte domande sul prossimo capitolo della sua carriera.
La separazione ufficiale: cosa è successo
Fonti interne confermano che la risoluzione del contratto è stata concordata da entrambe le parti. La decisione arriva in anticipo rispetto alla scadenza prevista e segna la fine dell’esperienza di Amadeus sul canale Nove.
Il progetto, firmato nel 2024, aveva puntato su un cambio di rotta per il conduttore, chiamato a replicare il successo ottenuto in anni precedenti alla RAI. Tuttavia i risultati non hanno giustificato la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza.
Programmi e ascolti: il bilancio dell’esperimento su Nove
Negli ultimi ventiquattro mesi Amadeus ha guidato diverse proposte sul canale. Alcune non hanno trovato il favore del pubblico, altre hanno ottenuto un riscontro tiepido.
- The Cage e Chissà chi è: esperimenti in access prime time con ascolti sotto le aspettative.
- La Corrida e Like a Star: progetti più apprezzati, ma non sufficienti a invertire la tendenza.
Il risultato complessivo ha portato a una lettura economica e strategica che ha convinto il gruppo a premere l’interruttore prima del termine contrattuale.
Dichiarazioni ufficiali e tono delle relazioni
Nel comunicato con cui si è formalizzato il distacco, la società ha ringraziato Amadeus per l’impegno e la professionalità dimostrata. L’AD per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ha sottolineato la stima reciproca e la volontà di proseguire con nuovi progetti.
Dal canto suo, il conduttore ha espresso gratitudine e ha augurato buon lavoro al gruppo. Le dichiarazioni pubbliche lasciano intendere che il rapporto è rimasto corretto sul piano umano, nonostante la frustrazione per i risultati.
Quali strade per il futuro di Amadeus
Con la fine anticipata del contratto si aprono scenari diversi per il conduttore. I nomi più ricorrenti sono quelli di Mediaset e della RAI, ma la situazione è fluida.
Le opzioni più concrete
- Rientro alla RAI: un’ipotesi gradita ad alcune voci del settore, ma al momento priva di trattative ufficiali.
- Un approdo a Mediaset: la società ha dichiarato prudenza; la collocazione nel palinsesto non è garantita.
- Progetti indipendenti o collaborazioni esterne: format originali o produzioni in co-produzione potrebbero rappresentare una via alternativa.
Tra i fattori da considerare ci sono tempi di programmazione, budget e la disponibilità del conduttore a ripartire da ruoli differenti rispetto al passato.
Impatto sul mercato televisivo e riflessi sulle strategie
La separazione con Amadeus segna anche un momento di riflessione per le reti. Warner Bros. Discovery rivedrà il proprio palinsesto e valuterà nuove figure e format per rafforzare il canale Nove.
- Riallocazione del budget su nuovi contenuti.
- Ricerca di conduttori emergenti o profili più adatti al target del canale.
- Sperimentazione di format più leggeri o digital-first.
Le prossime mosse del gruppo saranno osservate da vicino dagli operatori del settore e dagli investitori, interessati a capire come sarà riorientata la programmazione per riconquistare l’audience.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.