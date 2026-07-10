Amadeus lascia Warner Bros. Discovery con due anni d’anticipo: addio a Nove

È finita prima del previsto la collaborazione tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Dopo due anni di sperimentazioni e ascolti deludenti, il conduttore e il gruppo televisivo hanno deciso di interrompere il rapporto che avrebbe dovuto durare quattro anni, lasciando aperte molte domande sul prossimo capitolo della sua carriera.

La separazione ufficiale: cosa è successo

Fonti interne confermano che la risoluzione del contratto è stata concordata da entrambe le parti. La decisione arriva in anticipo rispetto alla scadenza prevista e segna la fine dell’esperienza di Amadeus sul canale Nove.

Il progetto, firmato nel 2024, aveva puntato su un cambio di rotta per il conduttore, chiamato a replicare il successo ottenuto in anni precedenti alla RAI. Tuttavia i risultati non hanno giustificato la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza.

Programmi e ascolti: il bilancio dell’esperimento su Nove

Negli ultimi ventiquattro mesi Amadeus ha guidato diverse proposte sul canale. Alcune non hanno trovato il favore del pubblico, altre hanno ottenuto un riscontro tiepido.

The Cage e Chissà chi è : esperimenti in access prime time con ascolti sotto le aspettative.

e : esperimenti in access prime time con ascolti sotto le aspettative. La Corrida e Like a Star: progetti più apprezzati, ma non sufficienti a invertire la tendenza.

Il risultato complessivo ha portato a una lettura economica e strategica che ha convinto il gruppo a premere l’interruttore prima del termine contrattuale.

Dichiarazioni ufficiali e tono delle relazioni

Nel comunicato con cui si è formalizzato il distacco, la società ha ringraziato Amadeus per l’impegno e la professionalità dimostrata. L’AD per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ha sottolineato la stima reciproca e la volontà di proseguire con nuovi progetti.

Dal canto suo, il conduttore ha espresso gratitudine e ha augurato buon lavoro al gruppo. Le dichiarazioni pubbliche lasciano intendere che il rapporto è rimasto corretto sul piano umano, nonostante la frustrazione per i risultati.

Quali strade per il futuro di Amadeus

Con la fine anticipata del contratto si aprono scenari diversi per il conduttore. I nomi più ricorrenti sono quelli di Mediaset e della RAI, ma la situazione è fluida.

Le opzioni più concrete

Rientro alla RAI : un’ipotesi gradita ad alcune voci del settore, ma al momento priva di trattative ufficiali.

: un’ipotesi gradita ad alcune voci del settore, ma al momento priva di trattative ufficiali. Un approdo a Mediaset : la società ha dichiarato prudenza; la collocazione nel palinsesto non è garantita.

: la società ha dichiarato prudenza; la collocazione nel palinsesto non è garantita. Progetti indipendenti o collaborazioni esterne: format originali o produzioni in co-produzione potrebbero rappresentare una via alternativa.

Tra i fattori da considerare ci sono tempi di programmazione, budget e la disponibilità del conduttore a ripartire da ruoli differenti rispetto al passato.

Impatto sul mercato televisivo e riflessi sulle strategie

La separazione con Amadeus segna anche un momento di riflessione per le reti. Warner Bros. Discovery rivedrà il proprio palinsesto e valuterà nuove figure e format per rafforzare il canale Nove.

Riallocazione del budget su nuovi contenuti.

Ricerca di conduttori emergenti o profili più adatti al target del canale.

Sperimentazione di format più leggeri o digital-first.

Le prossime mosse del gruppo saranno osservate da vicino dagli operatori del settore e dagli investitori, interessati a capire come sarà riorientata la programmazione per riconquistare l’audience.

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