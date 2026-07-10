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Amadeus lascia Warner Bros. Discovery con due anni d’anticipo: addio a Nove

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Di : Martina Fabbri

Amadeus, addio a Nove: il conduttore lascia Warner Bros. Discovery con due anni d'anticipo
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È finita prima del previsto la collaborazione tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Dopo due anni di sperimentazioni e ascolti deludenti, il conduttore e il gruppo televisivo hanno deciso di interrompere il rapporto che avrebbe dovuto durare quattro anni, lasciando aperte molte domande sul prossimo capitolo della sua carriera.

La separazione ufficiale: cosa è successo

Fonti interne confermano che la risoluzione del contratto è stata concordata da entrambe le parti. La decisione arriva in anticipo rispetto alla scadenza prevista e segna la fine dell’esperienza di Amadeus sul canale Nove.

Il progetto, firmato nel 2024, aveva puntato su un cambio di rotta per il conduttore, chiamato a replicare il successo ottenuto in anni precedenti alla RAI. Tuttavia i risultati non hanno giustificato la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza.

Programmi e ascolti: il bilancio dell’esperimento su Nove

Negli ultimi ventiquattro mesi Amadeus ha guidato diverse proposte sul canale. Alcune non hanno trovato il favore del pubblico, altre hanno ottenuto un riscontro tiepido.

  • The Cage e Chissà chi è: esperimenti in access prime time con ascolti sotto le aspettative.

  • La Corrida e Like a Star: progetti più apprezzati, ma non sufficienti a invertire la tendenza.

Il risultato complessivo ha portato a una lettura economica e strategica che ha convinto il gruppo a premere l’interruttore prima del termine contrattuale.

Dichiarazioni ufficiali e tono delle relazioni

Nel comunicato con cui si è formalizzato il distacco, la società ha ringraziato Amadeus per l’impegno e la professionalità dimostrata. L’AD per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ha sottolineato la stima reciproca e la volontà di proseguire con nuovi progetti.

Dal canto suo, il conduttore ha espresso gratitudine e ha augurato buon lavoro al gruppo. Le dichiarazioni pubbliche lasciano intendere che il rapporto è rimasto corretto sul piano umano, nonostante la frustrazione per i risultati.

Quali strade per il futuro di Amadeus

Con la fine anticipata del contratto si aprono scenari diversi per il conduttore. I nomi più ricorrenti sono quelli di Mediaset e della RAI, ma la situazione è fluida.

Le opzioni più concrete

  • Rientro alla RAI: un’ipotesi gradita ad alcune voci del settore, ma al momento priva di trattative ufficiali.

  • Un approdo a Mediaset: la società ha dichiarato prudenza; la collocazione nel palinsesto non è garantita.

  • Progetti indipendenti o collaborazioni esterne: format originali o produzioni in co-produzione potrebbero rappresentare una via alternativa.

Tra i fattori da considerare ci sono tempi di programmazione, budget e la disponibilità del conduttore a ripartire da ruoli differenti rispetto al passato.

Impatto sul mercato televisivo e riflessi sulle strategie

La separazione con Amadeus segna anche un momento di riflessione per le reti. Warner Bros. Discovery rivedrà il proprio palinsesto e valuterà nuove figure e format per rafforzare il canale Nove.

  • Riallocazione del budget su nuovi contenuti.

  • Ricerca di conduttori emergenti o profili più adatti al target del canale.

  • Sperimentazione di format più leggeri o digital-first.

Le prossime mosse del gruppo saranno osservate da vicino dagli operatori del settore e dagli investitori, interessati a capire come sarà riorientata la programmazione per riconquistare l’audience.

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