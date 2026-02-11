Tiromancino: singolo gennaio 2016 anticipa il nuovo album quando meno me lo aspetto

I Tiromancino tornano sotto i riflettori con un nuovo singolo che anticipa il quattordicesimo album e un tour nei teatri italiani. La band propone una ballata intima e cantautorale, pronta a comparire sulle playlist dal 2 gennaio 2026.
Il singolo “Gennaio 2016”: emozione e dettagli
Il brano si chiama Gennaio 2016 ed è disponibile in digitale dal 2 gennaio 2026. È una canzone che punta sull’intensità vocale e su arrangiamenti scarni. Il testo esplora la fine di una stagione emotiva e la lenta risalita verso la luce.
Federico Zampaglione descrive il pezzo come la fotografia di un periodo in cui si trova il coraggio di ricominciare. La scelta sonora rimanda alla tradizione cantautorale italiana.
La collaborazione con Andrea Pesce e influenze musicali
Ancora una volta, al fianco di Zampaglione troviamo il pianista Andrea Pesce. I due hanno già lavorato insieme in passato su brani importanti della band.
- La loro intesa artistica rimane centrale nel suono del singolo.
- Il pianoforte diventa elemento guida della melodia.
- Gli arrangiamenti esaltano la trama narrativa del testo.
Quando meno me lo aspetto: l’album in arrivo
Il singolo anticipa il nuovo album intitolato Quando meno me lo aspetto. La pubblicazione è fissata per il 6 febbraio 2026.
Il disco uscirà per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Si tratta del 14° progetto in studio per i Tiromancino, che confermano un percorso artistico coerente e maturo.
Tour teatrale 2026: prime tappe confermate
Dopo l’uscita del disco, la band salirà sui palchi dei teatri italiani con il Quando meno me lo aspetto tour. La produzione è curata da DM Produzioni.
Date annunciate e sedi
- 10 aprile 2026 – ROMA: Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli
- 11 aprile 2026 – BOLOGNA: Teatro Duse
- 29 aprile 2026 – TARANTO: Teatro Orfeo
- 12 maggio 2026 – MILANO: Teatro Lirico
- 15 maggio 2026 – CATANIA: Teatro Metropolitan
- 16 maggio 2026 – PALERMO: Teatro Golden
- 19 maggio 2026 – PERUGIA: Teatro Morlacchi
- 22 maggio 2026 – FIRENZE: Teatro Cartiere
Il calendario è in aggiornamento. Altre tappe potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.
Biglietti e prevendite: come acquistare
I biglietti per le date già confermate sono in vendita sui canali ufficiali. Il circuito principale per le prevendite è TicketOne.
- Controlla le disponibilità su TicketOne.
- Verifica le eventuali aperture delle nuove date.
- Segui gli annunci della band per le informazioni ufficiali.
Materiale promozionale e credits fotografici
La campagna di lancio comprende il singolo digitale e il programma del tour. La foto utilizzata per la promozione è firmata da Ilaria Ieie.
