EroCaddeo scrivimi quando arrivi: il singolo che dà voce a una generazione

Dopo il passaggio a X Factor, eroCaddeo torna con un progetto che parla a chi cresce in bilico tra dubbi e desideri. Il nuovo album esce il 9 gennaio e anticipa il primo tour nei club italiani. Tra testi intimi e atmosfere sospese, l’artista costruisce un paesaggio emotivo che invita all’ascolto.
Un album che racconta una generazione: scrivimi quando arrivi (punto)
Con scrivimi quando arrivi (punto) eroCaddeo offre canzoni fatte di fragile sincerità. Il lavoro esce per Cvlto Music Group / Atlantic Records / Warner Music Italy.
Il disco si racconta come un diario intimo e misurato. Le tracce esplorano stanze troppo grandi, silenzi che pesano e connessioni che tremano.
I temi principali:
- insicurezza di chi non si riconosce nelle proprie certezze;
- amore fragile vissuto tra gesti piccoli e promesse non dette;
- tempo sospeso dopo una rottura, quando tutto è diverso ma continua a muoversi.
Verso la chiusura dell’album emerge un sentimento più profondo. È un amore che resiste alla distanza e alle parole. Un amore che prova a proteggere l’altro, quasi come un progetto di mondo nuovo.
Le tappe dell’instore tour di eroCaddeo
Per incontrare il pubblico prima dei concerti live, l’artista ha programmato una serie di incontri in store. Di seguito le date confermate.
- 9 Gennaio – TORINO, Mondadori Bookstore (Piazza Castello) – ore 17:00
- 10 Gennaio – REGGIO EMILIA, CC I Petali – ore 17:30
- 11 Gennaio – ALBIGNASEGO (PD), CC Ipercity – ore 17:00
- 12 Gennaio – RONCADELLE (BS), CC Elnòs Shopping – ore 18:00
- 13 Gennaio – CAGLIARI, Mondadori Bookstore (Via Roma) – ore 17:00
- 14 Gennaio – MILANO, Mondadori Bookstore Milano Crocetta – ore 17:00
- 15 Gennaio – ROMA, CC RomaEst – ore 17:30
- 16 Gennaio – MOLFETTA (BA), CC Gran Shopping Mongolfiera – ore 17:30
- 18 Gennaio – POMEZIA (RM), CC Sedicipini – ore 17:00
Il primo tour nei club: date, città e biglietti
Per la prima volta eroCaddeo salirà sui palchi dei principali club italiani. Il tour è prodotto da OTR Live.
- 7 Aprile 2026 – BOLOGNA, Locomotiv Club
- 10 Aprile 2026 – NAPOLI, Duel Club
- 13 Aprile 2026 – TORINO, Hiroshima Mon Amour
- 15 Aprile 2026 – RONCADE (TV), New Age Club
- 20 Aprile 2026 – MILANO, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT
- 21 Aprile 2026 – MILANO, Santeria Toscana 31 – NUOVA DATA
- 24 Aprile 2026 – ROMA, Largo Venue
Informazioni sui biglietti
Biglietti disponibili tramite i canali ufficiali. Verifica le disponibilità per ogni data. Acquistare in prevendita è consigliato per le tappe più richieste.
