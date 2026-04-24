Michele Bravi, nuovo album Commedia Musicale: guida all’ascolto, autori e produttori

Michele Bravi torna con un progetto che mescola pop, teatro e orchestrazioni mozzafiato. Il nuovo album gioca con contrasti, ironia e momenti profondi. È un disco pensato per essere ascoltato come uno spettacolo.

Michele Bravi e “Commedia Musicale”: il concept che unisce palcoscenico e pop

In uscita il 17 aprile, Commedia Musicale arriva con una formula inedita. Il lavoro è pubblicato da Daleth con licenza esclusiva a M.A.S.T./Believe. Qui il pop si fonde col linguaggio teatrale.

Le orchestrazioni sono curate dal Maestro Alterisio Paoletti. Il risultato è un sound che alterna momenti psichedelici e passaggi sinfonici. I testi esplorano la vita quotidiana, con una vena comica e una sensibilità profonda.

La produzione vede lo stesso Michele Bravi al fianco di Carlo Di Francesco. Il disco gioca sulle coppie di opposti: goffaggine ed eleganza, leggerezza e introspezione, vita e morte.

La tracklist scena per scena: elenco dei brani

Di seguito la lista completa delle tracce presenti nell’album, presentate come vere e proprie scene teatrali.

Scena 01. Cabaret

Scena 02. Amarsi nel disordine

Scena 03. Prima o poi

Scena 04. Genitore 3

Scena 05. Funerale

Scena 06. Al di là delle canzoni

Scena 07. Popolare (feat. Mida )

(feat. ) Scena 08. L’uomo invisibile

Scena 09. Domani è un altro giorno (feat. Fiorella Mannoia )

(feat. ) Scena 10. Buona la prima

Scena 11. Insuccesso

Ascolto guidato: i momenti chiave dell’album

Ogni traccia è concepita come una scena. Qui spieghiamo il carattere di alcuni brani e le idee che li animano.

Cabaret

Un’apertura suggestiva e ironica. Il pezzo mescola cambi armonici e tempi diversi. L’atmosfera alterna reale e surreale. È la porta d’ingresso allo spettacolo.

Amarsi nel disordine

Racconta un amore imperfetto, tra sogni grandiosi e gesti quotidiani. La canzone crea un contrasto tra romanticismo teatrale e banalità domestica.

Prima o poi

Un racconto sull’imbarazzo e sul sentirsi fuori posto. Immagini spezzate e melodie che cercano una forma. Il brano gioca con tensione e improvvisi cambi armonici.

Genitore 3

Domanda intima sulla genitorialità. Testo e musica si confrontano con la paura e la speranza. È un dialogo immaginario rivolto a un figlio che ancora non c’è.

Funerale

Una traccia dissacrante e comica. Parla di amore passando per il tema del funerale. Ironia e provocazione convivono in un pezzo che sorprende per leggerezza.

Al di là delle canzoni

Brano che mette a fuoco ciò che c’è dietro lo spettacolo. Usa immagini domestiche e semplici per raccontare il mestiere del canto e il sogno che lo sostiene.

Popolare (feat. Mida)

Un pezzo dal respiro folklorico. Ritmi carnali, atmosfere da piazza e riferimenti al rito collettivo. Celebra l’energia popolare come fenomeno primordiale.

L’uomo invisibile

Riflette sull’essere ignorati. L’invisibilità può essere libertà o condanna. Il testo trasforma il tema in una dichiarazione d’affetto potente.

Domani è un altro giorno (feat. Fiorella Mannoia)

Un omaggio al canto d’autore e alla tradizione. La presenza di Fiorella Mannoia rafforza il tono nostalgico e teatrale del brano.

Buona la prima

Parla del confronto con il pubblico e con la critica. È una canzone che indaga rimpianto e responsabilità. Tono dolente e riflessivo.

Insuccesso

Chiude la scena con ironia amara. Racconta teatri vuoti e sogni infranti. Musica retrò e atmosfere disco creano il finale giusto per la commedia.

Chi ha scritto e chi ha arrangiato: il team dietro il disco

Molte canzoni nascono dalla penna di Michele Bravi, spesso in collaborazione con Rondine e altri autori. Gli arrangiamenti uniscono archi, fiati e soluzioni elettroniche.

La produzione vede al centro Michele Bravi e Carlo Di Francesco. Il lavoro orchestrale è frutto della direzione del Maestro Alterisio Paoletti.

Appuntamenti dal vivo: instore e prime tappe del tour

Prima dei grandi teatri, l’artista presenterà l’album in alcuni incontri nei negozi e librerie. Saranno momenti ravvicinati con il pubblico.

17 aprile – Firenze, Galleria del Disco – ore 18:00

20 aprile – Milano, Mondadori Duomo – ore 17:30

21 aprile – Bologna, SEMM – ore 14:30

22 aprile – Roma, Mondadori Galleria Alberto Sordi – ore 17:30

24 aprile – Napoli, Mondadori Galleria Umberto – ore 15:00

Le prime date del Commedia Musicale Tour sono già annunciate. Il tour porterà lo spettacolo nei teatri italiani, fondendo musica e narrazione.

19 maggio – Mestre (VE), Teatro del Parco (Data Zero – Sold Out)

22 maggio – Milano, Auditorium Fondazione Cariplo

24 maggio – Roma, Teatro Olimpico

Info biglietti e acquisto

Per le date live sono disponibili i biglietti sui canali ufficiali. Acquistando tramite link affiliati potremmo ricevere una piccola commissione.

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