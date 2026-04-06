Patty Pravo compie 60 anni: nuovo album Opera presentato nei musei

Patty Pravo celebra sei decenni di carriera lanciando un nuovo capitolo sonoro: un album che unisce voci diverse, produzione internazionale e presentazioni nei luoghi della cultura. Il disco, intitolato Opera, arriva il 6 marzo e promette di riportare la cantante al centro del dibattito musicale.

Il suono e la produzione: Taketo Gohara al timone

Il progetto è curato dal produttore giapponese Taketo Gohara, che costruisce un percorso sonoro moderno attorno alla voce iconica di Patty Pravo. Il disco nasce dall’incontro tra sensibilità differenti e autori provenienti da generazioni e scene variegate.

Giovanni Caccamo — anche art director del concept visivo

— anche art director del concept visivo Giuliano Sangiorgi

Morgan

Serena Brancale

Raphael Gualazzi

Francesco Bianconi

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista)

e (La Rappresentante di Lista) Marianne Mirage , Andrea Bonomo , Federico Dragogna

, , Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà, Saverio Lanza

Tracce, formati e edizioni speciali dell’album

Il nuovo lavoro contiene undici brani pensati per valorizzare l’interprete in scenari diversi. L’uscita avverrà in supporti fisici e digitali, con alcune versioni in tiratura limitata.

Opera Oggi piove Noi due Maledetta verità L’amore impertinente L’equilibrio Foto nella mailbox Ho provato tutto Cosa vuoi che sia Ratatan L’isola

Disponibile in CD maxi con poster, vinile cristallo con poster e in una edizione rossa trasparente con poster (arricchita da un’opera di Giovanni Robustelli). Il vinile rosso avrà una vendita esclusiva durante gli incontri nei musei. Pre-order: https://wmi.lnk.to/opera_album

Sanremo 2026: Patty Pravo torna sul palco con “Opera”

A partire da martedì 24 febbraio Patty Pravo sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Opera, firmato da Giovanni Caccamo. Si tratta dell’undicesima partecipazione dell’artista alla kermesse.

L’orchestra sarà diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Durante la serata cover, prevista per venerdì 27 febbraio, Patty renderà omaggio a Ornella Vanoni eseguendo Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala.

Presentazioni nei musei: dialoghi e firmacopie con Giovanni Caccamo

Per raccontare il dietro le quinte di Opera, sono programmati incontri nei musei in cui l’artista dialogherà con Giovanni Caccamo, seguiti da sessioni di firma. Queste le date annunciate:

25 marzo – Milano, Gallerie d’Italia

– Milano, Gallerie d’Italia 27 marzo – Firenze, Palazzo Medici Riccardi

– Firenze, Palazzo Medici Riccardi 29 marzo – Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

– Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 31 marzo – Napoli, Gallerie d’Italia

Opera Tour 2026: le prime date nei teatri italiani

Dal 8 aprile prende il via l’Opera Tour 2026, prodotto da Antonio Colombi. La tournée toccherà teatri importanti del paese, offrendo uno spettacolo pensato per la voce e l’intimità scenica di Patty Pravo.

08 aprile 2026 – Firenze, Teatro Verdi

– Firenze, Teatro Verdi 10 aprile 2026 – Varese, Teatro Intred

– Varese, Teatro Intred 12 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo

– Torino, Teatro Colosseo 20 aprile 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium

– Bologna, Teatro Europauditorium 06 maggio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi

– Milano, Teatro Arcimboldi 08 maggio 2026 – Cremona, Teatro Infinity 1

– Cremona, Teatro Infinity 1 10 maggio 2026 – Bergamo, Choruslife Arena

– Bergamo, Choruslife Arena 14 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

– Padova, Gran Teatro Geox 17 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

Biglietti e prevendite

Le informazioni per l’acquisto dei biglietti saranno disponibili sui canali ufficiali. Acquistando tramite link affiliati possiamo ricevere una piccola commissione, senza aumenti di prezzo per l’utente.

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