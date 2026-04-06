Patty Pravo compie 60 anni: nuovo album Opera presentato nei musei

Patty Pravo celebra sei decenni di carriera lanciando un nuovo capitolo sonoro: un album che unisce voci diverse, produzione internazionale e presentazioni nei luoghi della cultura. Il disco, intitolato Opera, arriva il 6 marzo e promette di riportare la cantante al centro del dibattito musicale.
Il suono e la produzione: Taketo Gohara al timone
Il progetto è curato dal produttore giapponese Taketo Gohara, che costruisce un percorso sonoro moderno attorno alla voce iconica di Patty Pravo. Il disco nasce dall’incontro tra sensibilità differenti e autori provenienti da generazioni e scene variegate.
- Giovanni Caccamo — anche art director del concept visivo
- Giuliano Sangiorgi
- Morgan
- Serena Brancale
- Raphael Gualazzi
- Francesco Bianconi
- Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista)
- Marianne Mirage, Andrea Bonomo, Federico Dragogna
- Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà, Saverio Lanza
Tracce, formati e edizioni speciali dell’album
Il nuovo lavoro contiene undici brani pensati per valorizzare l’interprete in scenari diversi. L’uscita avverrà in supporti fisici e digitali, con alcune versioni in tiratura limitata.
- Opera
- Oggi piove
- Noi due
- Maledetta verità
- L’amore impertinente
- L’equilibrio
- Foto nella mailbox
- Ho provato tutto
- Cosa vuoi che sia
- Ratatan
- L’isola
Disponibile in CD maxi con poster, vinile cristallo con poster e in una edizione rossa trasparente con poster (arricchita da un’opera di Giovanni Robustelli). Il vinile rosso avrà una vendita esclusiva durante gli incontri nei musei. Pre-order: https://wmi.lnk.to/opera_album
Sanremo 2026: Patty Pravo torna sul palco con “Opera”
A partire da martedì 24 febbraio Patty Pravo sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Opera, firmato da Giovanni Caccamo. Si tratta dell’undicesima partecipazione dell’artista alla kermesse.
L’orchestra sarà diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Durante la serata cover, prevista per venerdì 27 febbraio, Patty renderà omaggio a Ornella Vanoni eseguendo Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala.
Presentazioni nei musei: dialoghi e firmacopie con Giovanni Caccamo
Per raccontare il dietro le quinte di Opera, sono programmati incontri nei musei in cui l’artista dialogherà con Giovanni Caccamo, seguiti da sessioni di firma. Queste le date annunciate:
- 25 marzo – Milano, Gallerie d’Italia
- 27 marzo – Firenze, Palazzo Medici Riccardi
- 29 marzo – Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
- 31 marzo – Napoli, Gallerie d’Italia
Opera Tour 2026: le prime date nei teatri italiani
Dal 8 aprile prende il via l’Opera Tour 2026, prodotto da Antonio Colombi. La tournée toccherà teatri importanti del paese, offrendo uno spettacolo pensato per la voce e l’intimità scenica di Patty Pravo.
- 08 aprile 2026 – Firenze, Teatro Verdi
- 10 aprile 2026 – Varese, Teatro Intred
- 12 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo
- 20 aprile 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium
- 06 maggio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi
- 08 maggio 2026 – Cremona, Teatro Infinity 1
- 10 maggio 2026 – Bergamo, Choruslife Arena
- 14 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
- 17 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
Biglietti e prevendite
Le informazioni per l’acquisto dei biglietti saranno disponibili sui canali ufficiali. Acquistando tramite link affiliati possiamo ricevere una piccola commissione, senza aumenti di prezzo per l’utente.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.