Timothée Chalamet svela i più grandi attori di tutti i tempi

Timothée Chalamet torna al centro dell’attenzione non solo per il suo nuovo ruolo, ma anche per le dichiarazioni che hanno scosso la comunità del cinema. Tra classifiche personali, messaggi privati di colleghi famosi e un look che fa discutere, l’attore sembra pronto a consolidare il suo status nella corsa agli Academy Awards.

La classifica personale di Chalamet sui più grandi attori

Intervistato per promuovere Marty Supreme, Chalamet ha indicato i suoi tre interpreti preferiti di sempre. Ha scelto nomi che riflettono carriere pluridecennali e versatilità attoriale.

Denzel Washington : definito da Chalamet come “the GOAT”, il più grande di tutti i tempi.

: definito da Chalamet come “the GOAT”, il più grande di tutti i tempi. Christian Bale : piazzato al secondo posto per la sua trasformazione fisica e il rigore interpretativo.

: piazzato al secondo posto per la sua trasformazione fisica e il rigore interpretativo. Joaquin Phoenix: terzo in graduatoria, apprezzato per l’intensità e la profondità dei suoi ruoli.

Questa scelta riflette gusti personali e un’ammirazione per l’arte della trasformazione. Chalamet ha spiegato il suo punto di vista con tono rispettoso e misurato.

Un curioso collegamento con Christian Bale

Un dato curioso: sia Chalamet che Bale figurano nello stesso film del 2017, Hostiles – Ostili. Non è un caso che l’attore nuovo della lista abbia citato chi ha condiviso la scena con lui.

Il messaggio di Leonardo DiCaprio e il taglio di capelli che fa notizia

Dal fronte dei colleghi è arrivato un messaggio speciale. Leonardo DiCaprio avrebbe scritto a Chalamet chiedendo, in modo scherzoso, se davvero si fosse rasato la testa.

Le foto recenti mostrano un Chalamet quasi a zero. Lo stesso look appare nella copertina controversa di Vogue US. Molti ipotizzano che il taglio sia legato alle riprese di Dune – Parte tre.

Il dialogo privato con DiCaprio è diventato pubblico dopo che Chalamet ha raccontato l’aneddoto in conferenza. La battuta sottolinea il clima di complicità tra star di diversa generazione.

Premi, candidature e le quote degli scommettitori

Chalamet arriva alla stagione dei premi con l’attenzione degli Academy in aumento. Il ruolo in Marty Supreme gli ha già valso plauso critico e proiezioni per la cinquina di miglior attore.

Ha vinto il SAG Award per Bob Dylan in A Complete Unknown.

È già stato candidato all’Oscar per Chiamami col tuo nome e per A Complete Unknown.

Ora è tra i favoriti grazie alla sua interpretazione in Marty Supreme.

Tuttavia, i bookmaker non escludono sorprese. Secondo le quote, Leonardo DiCaprio con Una battaglia dopo l’altra ha chance concrete di rubare la statuetta.

Informazioni su Marty Supreme, uscite e aspettative

Marty Supreme esce in Italia il 22 gennaio. La pellicola di Josh Safdie mette in mostra un Chalamet maturo e sfaccettato.

Regia: Josh Safdie.

Data uscita in Italia: 22 gennaio.

Performance: indicata come una delle più convincenti della stagione.

I critici hanno già lodato la capacità di Chalamet di dominare la scena senza eccessi. Il film potrebbe consolidare la sua posizione nella lista dei migliori attori contemporanei.

Tra gossip e strategia promozionale

Il taglio di capelli, il messaggio di DiCaprio e la copertina su Vogue US non sono solo gossip. Sono parti di una strategia che tiene alta l’attenzione del pubblico e delle giurie.

