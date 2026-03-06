Wu-Tang Clan: come Oliver Power Grant lo ha trasformato in un brand

La scomparsa di Oliver “Power” Grant riapre il dibattito su come il Wu-Tang Clan abbia trasformato il proprio linguaggio culturale in un modello di business. Dietro l’iconico logo “W” c’era un progetto pensato per durare oltre le tracce e i palchi. Questo articolo ricostruisce il ruolo di Grant nella nascita dello streetwear legato al rap e l’eredità che ha lasciato al mondo della moda e dell’imprenditoria musicale.
Oliver “Power” Grant: l’imprenditore che vedeva oltre la musica
Grant non era solo un manager. Era un mediatore tra arte e commercio. Vide il potenziale di un collettivo per diventare un brand riconoscibile.
La sua visione puntava su controllo creativo e proprietà, due concetti che avrebbero cambiato le regole del gioco nel rap.
Wu Wear: quando il guardaroba diventa identità
Nel 1995 nasce Wu Wear, non come semplice merchandising, ma come etichetta autonoma. Il guardaroba del Clan diventa un linguaggio visivo.
- Felpe oversize e varsity jacket come dichiarazione di appartenenza.
- Il logo “W” come simbolo immediatamente riconoscibile.
- Caps, t-shirt e capi sportivi che traducono simboli culturali in prodotti vendibili.
Grant comprende che l’identità non si spiega: si indossa. E controllare la distribuzione significava controllare l’immaginario.
Strategie retail: dal quartiere ai department store
Il salto di Wu Wear fu anche logistico. Entrare nei grandi magazzini americani significava uscire dalla nicchia.
Il brand aprì quattro negozi monomarca e raggiunse una diffusione che pochi collettivi avevano ottenuto a metà anni ’90.
Numeri che raccontano un’epoca
- Punti vendita dedicati negli Stati Uniti.
- Presenza nei department store nazionali.
- Fatturato di picco: circa 25 milioni di dollari annui.
Cultura, controllo creativo e modello di business
Grant dimostrò che la cultura può essere monetizzata restando fedele alle proprie radici. Il modello di Wu Wear ha insegnato tre lezioni chiave:
- Mantenere la proprietà dell’immagine è strategico.
- Un brand può estendere il racconto musicale al guardaroba.
- La distribuzione è tanto importante quanto il design.
Molti dei meccanismi oggi comuni nelle collaborazioni tra musica e moda tracciano una rotta già percorsa da Wu Wear.
Concorrenza, divisioni interne e la crisi del marchio
All’inizio degli anni 2000 il panorama cambiò. Nuovi player come Rocawear e Sean John consolidarono il modello del celebrity brand.
Secondo alcune ricostruzioni, tensioni interne e l’avvio di progetti paralleli hanno complicato il percorso del marchio.
- Differenze di visione all’interno del collettivo.
- Pressione economica per sostenere la distribuzione su larga scala.
- Problemi legati alla contraffazione e alla gestione del marchio.
Il tentativo di rilancio e la dissoluzione
Nel 2008 la contraffazione e le difficoltà di gestione spinsero a una rinominazione del brand. L’operazione non bastò a invertire il declino.
Il marchio si affievolì, ma la sua matrice rimase fondamentale per le generazioni successive di marchi e artisti-imprenditori.
L’impatto sulla moda contemporanea e sui brand successivi
Wu Wear ha contribuito a costruire il modello che oggi vediamo nei brand lanciati da artisti. Tra i nomi influenzati si contano:
- Billionaire Boys Club
- OVO
- Yeezy
La pratica delle capsule collection e l’idea dell’artista-imprenditore devono molto a quell’intuizione iniziale.
Perché resta importante ricordare Grant
La figura di Oliver “Power” Grant mostra l’incontro tra leadership culturale e competenza imprenditoriale. Ha posto le basi per trasformare il rap in una industria connessa alla moda.
Il suo lascito non è solo economico, ma strategico: ha dimostrato che il controllo dell’immaginario è parte integrante del successo commerciale.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.