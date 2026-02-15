Taratata torna: Paolo Bonolis guida lo show musicale cult

Un programma che ha ridefinito la musica live in TV torna sulle scene italiane con una formula pensata per il palco e il pubblico dal vivo. Taratata riapparirà sotto i riflettori insieme a Paolo Bonolis, per due serate evento che vogliono rimettere al centro l’essenza delle performance musicali.

Taratata su Canale 5: il ritorno e la novità produttiva

La storica sigla francese arriva in una nuova veste televisiva. La trasmissione è prevista su Canale 5 nella primavera del 2026. A guidare il progetto è Bonolis, volto noto della TV italiana.

La produzione è affidata a Friends and Partners, che promette di rispettare lo spirito originale del format e di valorizzare tanto il live quanto gli incontri tra artisti.

Date, location e come partecipare alle serate dal vivo

Le due serate evento sono programmate per 8 febbraio e 11 febbraio 2026. L’appuntamento è alla ChorusLife Arena di Bergamo, con un palco centrale che cancella le distanze tra musicisti e pubblico.

Biglietti e dettagli pratici

I biglietti sono disponibili dal 30 dicembre , ore 16:00.

, ore 16:00. La scenografia sarà progettata attorno al palco centrale.

Per regolamenti legati al Festival di Sanremo, i 30 artisti in gara e le 4 nuove proposte potrebbero non essere presenti.

La formula dello show: libertà, duetti e sperimentazione

Il progetto punta a ricreare una dimensione informale e autentica della musica. L’idea è semplice: meno artifici, più suono vero.

Duetti inediti e collaborazioni improvvise.

e collaborazioni improvvise. Arrangiamenti acustici e momenti di sperimentazione.

Interazione ravvicinata tra artisti e platea.

Bonolis ha spiegato di amare il gioco con la musica quando è nelle mani di grandi interpreti. Per lui il palco è uno spazio di libertà creativa e confronto.

Radici e protagonisti: la storia che ha reso celebre il format

Il marchio Taratata ha una storia che risale alla fine degli anni ’90. In Italia lo show ha cambiato pelle più volte, passando per varie edizioni e conduzioni.

Prima stagione con Enrico Silvestrin (1998/1999).

(1998/1999). Successive conduzioni con Vincenzo Mollica e Natasha Stefanenko.

Nel corso degli anni hanno calcato quel palco nomi internazionali e italiani: Vasco Rossi, Lucio Dalla, Madonna, Santana, Sheryl Crow, Ray Charles e Celine Dion. Anche giovani allora emergenti come Elisa e i Tiromancino ebbero un ruolo importante.

Oggi la rinascita firmata da Friends and Partners punta a riportare in primo piano la qualità del racconto musicale live, recuperando l’intimità e la spontaneità che hanno fatto la fortuna del format.

Articoli simili

Vota questo articolo