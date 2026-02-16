Serie tv 2016: le migliori da rivedere ora

Dieci anni fa la televisione in streaming ha cambiato il nostro modo di guardare storie. Tra sperimentazioni, drammi legali, parchi a tema popolati di robot e antieroi sardonici, quelle stagioni sono rimaste impresse. Scorrere questa lista è come riaprire un cassetto di memorie seriali. Continua a leggere per ritrovare i titoli che hanno definito il 2016 e oltre.
The OA (Netflix) — Mistero, fede e una piccola comunità di devoti
Ideata da Brit Marling e Zal Batmanglij, The OA giocava con confini tra vita e morte. Lo stile era audace e il racconto volutamente contorto. Prairie Johnson torna dopo anni di assenza. La serie mescola esperimenti, identità rubate e rituali di gruppo.
- Perché guardarla: sperimentazione narrativa unica.
- Elementi chiave: mistero, spiritualità, cast corale.
- Caveat: cancellata dopo la seconda stagione, lasciando molti interrogativi.
The Good Place (Netflix) — Commedia filosofica sull’etica
Una comedy che parla di paradiso, morale e scelte impossibili. Kristen Bell guida un cast affiatato. La serie è divertente ma lavora anche su temi filosofici seri. Tra risate e colpi di scena, arriva il famoso problema del carrello.
- Cast principale: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper.
- Tono: ironico, intelligente, accessibile.
- Highlight: equilibrio tra commedia e riflessione morale.
Il caso O.J. Simpson — American Crime Story (Disney+) — Processo e America
Ryan Murphy trasforma un processo mediatico in uno specchio della società. La stagione ricostruisce l’omicidio e il successivo processo con grande cura per i dettagli. È una lezione su potere, razza e mezzi di comunicazione.
- Perché è importante: mostra come un fatto di cronaca modella un’epoca.
- Approccio: drama legale con ritmo serrato.
- Consigliata a chi ama le ricostruzioni giudiziarie.
Westworld (HBO Max) — Intelligenza artificiale e libertà
Un parco a tema popolato da androidi diventa teatro di una rivoluzione. Jonathan Nolan e Lisa Joy costruiscono una distopia elegante. La prima stagione è serrata, piena di enigmi sull’identità e la coscienza.
- Cast da notare: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris.
- Temi: etica dell’IA, memoria, controllo.
- Stile: visivo e cerebrale, adatto agli appassionati di fantascienza.
Billions (Paramount+) — Soldi, potere e scontro tra élite
Ambientata nella finanza di New York, racconta il duello tra procuratori e magnati. Damian Lewis e Paul Giamatti interpretano avversari complessi. La serie scava nelle ambizioni, nelle regole non scritte e nella corruzione morale.
- Perché vedere: dialoghi taglienti e conflitti di potere.
- Tone: thriller finanziario con sfumature legali.
- Durata: pluristagioni che esplorano l’evoluzione dei personaggi.
Atlanta (Disney+) — Un ritratto crudo e poetico della scena musicale
Donald Glover firma una serie che è insieme satira, commedia e studio sociale. Atlanta racconta aspirazioni, fallimenti e assurdità del mondo del rap. Il registro cambia spesso, tra episodi surreali e momenti profondi.
- Punti forti: originalità narrativa e performance di LaKeith Stanfield.
- Atmosfera: a tratti corrosiva, a tratti malinconica.
- Per chi: spettatori che cercano rischio artistico e autenticità culturale.
The Crown (Netflix) — Storia, scandali e resa televisiva della monarchia
Un grande affresco sulla famiglia reale britannica. Claire Foy emerge come una regina indimenticabile. La serie intreccia fazioni di potere, gossip e scelte politiche con una cura visiva notevole.
- Elementi distintivi: produzione sontuosa e sceneggiature calibrate.
- Chi la ama: fan di drama storici e biopic seriali.
- Impatto: ha riacceso l’interesse globale per la monarchia.
The Young Pope (NOW) — Bel canto visivo e provocazione sacra
Paolo Sorrentino mette in scena un ponte tra innocenza e potere religioso. Jude Law interpreta un pontefice giovane, intrigante e distante. La serie è tanto estetica quanto provocatoria.
- Carattere: immagini forti, toni provocatori.
- Perché parlarne: ha rinnovato il modo di raccontare la Chiesa in tv.
- Note: ha scatenato dibattiti per la sua audacia stilistica.
Stranger Things (Netflix) — Omaggio agli anni ’80 e mito pop
I fratelli Duffer hanno dato vita a un fenomeno. Un gruppo di ragazzi, una bambina con poteri e un’università di misteri sovrannaturali. La serie unisce nostalgia e tensione in dosi perfette.
- Impatto culturale: meme, riferimenti e ritrovata passione per gli anni ’80.
- Perché rivederla: ritmo, cast giovane e un universo espandibile.
- Tag: avventura, horror leggero, amicizia.
Fleabag (Prime Video) — Ironia tagliente e confessioni a camera
Phoebe Waller-Bridge crea un personaggio che parla direttamente allo spettatore. La protagonista rompe il quarto muro con sarcasmo e vulnerabilità. La serie è un mix di umorismo nero e dolore autentico.
- Vantaggi: scrittura brillante e interpretazione unica.
- Momenti memorabili: relazioni complicate e dialoghi fulminanti.
- Legacy: ha lanciato un’autrice di talento destinata a durare.
