Premi CIAO rassegna Lucio Dalla 2026: annunciati i ballerini vincitori per musica e creatività

La musica di Lucio Dalla torna sotto i riflettori con uno speciale televisivo che unisce memoria, nuove tendenze e live. Il 3 marzo, in seconda serata su Rai2, va in onda Ci vediamo da Lucio, un progetto che mette al centro l’eredità creativa del cantautore bolognese e le voci emergenti della scena italiana.
Data, canale e conduzione: le informazioni essenziali
La messa in onda è prevista per la sera del 3 marzo su Rai2, in seconda serata. Il programma è condotto da Elenoire Casalegno, volto noto della tv italiana.
La produzione è affidata a iCompany, che cura il format e la regia del programma televisivo.
Un luogo simbolo: la Casa di Lucio Dalla come cuore narrativo
Le riprese sono interamente realizzate nella Casa di Lucio Dalla a Bologna. Lo spazio diventa palcoscenico e racconto.
La scelta mette in evidenza il rapporto tra luogo e memoria. La casa non è solo sfondo, ma protagonista che guida storie e performance.
Live e appuntamento a Bologna: oltre la tv
Il format televisivo si integra con un evento dal vivo. Il 4 marzo è in programma una serata al Teatro Arena del Sole di Bologna.
Questa integrazione rafforza il legame tra programma e territorio. Musica registrata e performance dal vivo dialogano tra loro.
Visione artistica e direzione: il ruolo di Massimo Bonelli
La direzione artistica è curata da Massimo Bonelli. L’idea è raccontare la musica contemporanea con uno sguardo aperto alla sperimentazione.
Bonelli ha voluto trasformare la memoria in uno spazio vivo. Gli artisti invitati rappresentano il ponte tra tradizione e ricerca sonora.
Come funziona il format e le sezioni del programma
- Racconti personali tratti dalla casa di Lucio.
- Performance degli artisti premiati nella rassegna.
- Premiazioni dedicate a progetti, canzoni e percorsi artistici.
- Spazio ai nuovi talenti con il CIAO Contest. La musica di domani.
I vincitori della rassegna 2026: nomi e categorie
La giuria ha scelto diversi protagonisti. Di seguito i riconoscimenti principali assegnati nell’edizione 2026.
- Lucio Corsi: categoria Artista e premio per Colonna Sonora
- Eddie Brock: categoria Canzone, per il brano Non è mica te
- Tropico: categoria Producer / Talent scout
- Francesco Frisari: categoria Progetto, per il documentario Quale allegria
- Malika Ayane: categoria Percorso Artistico
Premi speciali e riconoscimenti collaterali
- Lucio Corsi: Targa SIAE
- Pierdavide Carone: riconoscimento alla Libera Creatività
- Rocco Hunt: premio della Fondazione Lucio Dalla
- Ricky Portera: Targa Nuovo IMAIE
I giovani emergenti: i risultati del CIAO Contest
Il concorso dedicato ai nuovi talenti ha selezionato giovani artisti e produttori con proposte originali.
- Elisa Benetti: vincitrice nella categoria Artista
- Benvenuti: vincitore nella categoria Producer
Cosa aspettarsi dalla puntata in TV
La serata televisiva alterna interviste, performance e premiazioni. La regia valorizza l’intimità della casa e la forza delle esibizioni.
Il linguaggio è pensato per attrarre il pubblico interessato alle radici della canzone italiana e alle nuove proposte musicali.
