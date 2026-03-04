Newsletter

Premi CIAO rassegna Lucio Dalla 2026: annunciati i ballerini vincitori per musica e creatività

Annunciati i Ballerini Dalla 2026: premi di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”
La musica di Lucio Dalla torna sotto i riflettori con uno speciale televisivo che unisce memoria, nuove tendenze e live. Il 3 marzo, in seconda serata su Rai2, va in onda Ci vediamo da Lucio, un progetto che mette al centro l’eredità creativa del cantautore bolognese e le voci emergenti della scena italiana.

Data, canale e conduzione: le informazioni essenziali

La messa in onda è prevista per la sera del 3 marzo su Rai2, in seconda serata. Il programma è condotto da Elenoire Casalegno, volto noto della tv italiana.

La produzione è affidata a iCompany, che cura il format e la regia del programma televisivo.

Un luogo simbolo: la Casa di Lucio Dalla come cuore narrativo

Le riprese sono interamente realizzate nella Casa di Lucio Dalla a Bologna. Lo spazio diventa palcoscenico e racconto.

La scelta mette in evidenza il rapporto tra luogo e memoria. La casa non è solo sfondo, ma protagonista che guida storie e performance.

Live e appuntamento a Bologna: oltre la tv

Il format televisivo si integra con un evento dal vivo. Il 4 marzo è in programma una serata al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Questa integrazione rafforza il legame tra programma e territorio. Musica registrata e performance dal vivo dialogano tra loro.

Visione artistica e direzione: il ruolo di Massimo Bonelli

La direzione artistica è curata da Massimo Bonelli. L’idea è raccontare la musica contemporanea con uno sguardo aperto alla sperimentazione.

Bonelli ha voluto trasformare la memoria in uno spazio vivo. Gli artisti invitati rappresentano il ponte tra tradizione e ricerca sonora.

Come funziona il format e le sezioni del programma

  • Racconti personali tratti dalla casa di Lucio.

  • Performance degli artisti premiati nella rassegna.

  • Premiazioni dedicate a progetti, canzoni e percorsi artistici.

  • Spazio ai nuovi talenti con il CIAO Contest. La musica di domani.

I vincitori della rassegna 2026: nomi e categorie

La giuria ha scelto diversi protagonisti. Di seguito i riconoscimenti principali assegnati nell’edizione 2026.

  • Lucio Corsi: categoria Artista e premio per Colonna Sonora

  • Eddie Brock: categoria Canzone, per il brano Non è mica te

  • Tropico: categoria Producer / Talent scout

  • Francesco Frisari: categoria Progetto, per il documentario Quale allegria

  • Malika Ayane: categoria Percorso Artistico

Premi speciali e riconoscimenti collaterali

  • Lucio Corsi: Targa SIAE

  • Pierdavide Carone: riconoscimento alla Libera Creatività

  • Rocco Hunt: premio della Fondazione Lucio Dalla

  • Ricky Portera: Targa Nuovo IMAIE

I giovani emergenti: i risultati del CIAO Contest

Il concorso dedicato ai nuovi talenti ha selezionato giovani artisti e produttori con proposte originali.

  • Elisa Benetti: vincitrice nella categoria Artista

  • Benvenuti: vincitore nella categoria Producer

Cosa aspettarsi dalla puntata in TV

La serata televisiva alterna interviste, performance e premiazioni. La regia valorizza l’intimità della casa e la forza delle esibizioni.

Il linguaggio è pensato per attrarre il pubblico interessato alle radici della canzone italiana e alle nuove proposte musicali.

