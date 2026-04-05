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Taratata: scaletta seconda puntata con Annalisa, Amoroso e Luca Carboni

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Di : Enrico Valiani

Taratata, la scaletta della seconda puntata. Sul palco anche Annalisa, Amoroso e Luca Carboni
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Serata finale all’insegna della musica dal vivo: la seconda puntata di Taratata – Al Centro Della Musica porta su Canale 5 nuove collaborazioni, interpreti di generazioni differenti e performance registrate davanti a un pubblico caloroso alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Ospiti principali e line-up della seconda serata

Per l’appuntamento conclusivo il palco ospita artisti che uniscono tradizione e contemporaneità.

Artisti annunciati

  • Alessandra Amoroso

  • Annalisa

  • Luca Carboni

  • Gigi D’Alessio

  • Fiorella Mannoia

  • Negramaro

La serata è stata pensata per valorizzare ciascun repertorio con arrangiamenti originali e momenti di confronto tra artisti.

Format e atmosfera: cosa rende speciale questa edizione

Il programma conferma il suo carattere live. Ogni esibizione è suonata con le band degli artisti. Non ci sono playback.

  • Duetti inediti e accoppiamenti sorprendenti.

  • Momenti pensati appositamente per il palco bergamasco.

  • Registrazione davanti a circa 4.500 spettatori.

Lo spirito rimane quello di una serata-evento, con ampio spazio alla contaminazione musicale.

Dettagli di messa in onda e appuntamenti speciali

La seconda e ultima puntata è andata in onda lunedì 16 febbraio, sempre su Canale 5.

Inoltre, è previsto uno speciale che raccoglie i momenti più significativi: Taratata – Tutto in una notte, in onda martedì 10 marzo 2026 su Canale 5.

Cosa aspettarsi dalla scaletta completa

Oltre ai nomi principali, la scaletta include reinterpretazioni, cover e sequenze costruite per mettere in luce voci e strumenti.

  • Performance soliste rinnovate.

  • Brevi set acustici ed elettrici.

  • Passaggi dedicati alle collaborazioni tra ospiti.

Chi ama le sorprese troverà duetti unici e arrangiamenti pensati per la dimensione live della produzione.

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