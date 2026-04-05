Taratata: scaletta seconda puntata con Annalisa, Amoroso e Luca Carboni

Serata finale all’insegna della musica dal vivo: la seconda puntata di Taratata – Al Centro Della Musica porta su Canale 5 nuove collaborazioni, interpreti di generazioni differenti e performance registrate davanti a un pubblico caloroso alla ChorusLife Arena di Bergamo.
Ospiti principali e line-up della seconda serata
Per l’appuntamento conclusivo il palco ospita artisti che uniscono tradizione e contemporaneità.
Artisti annunciati
- Alessandra Amoroso
- Annalisa
- Luca Carboni
- Gigi D’Alessio
- Fiorella Mannoia
- Negramaro
La serata è stata pensata per valorizzare ciascun repertorio con arrangiamenti originali e momenti di confronto tra artisti.
Format e atmosfera: cosa rende speciale questa edizione
Il programma conferma il suo carattere live. Ogni esibizione è suonata con le band degli artisti. Non ci sono playback.
- Duetti inediti e accoppiamenti sorprendenti.
- Momenti pensati appositamente per il palco bergamasco.
- Registrazione davanti a circa 4.500 spettatori.
Lo spirito rimane quello di una serata-evento, con ampio spazio alla contaminazione musicale.
Dettagli di messa in onda e appuntamenti speciali
La seconda e ultima puntata è andata in onda lunedì 16 febbraio, sempre su Canale 5.
Inoltre, è previsto uno speciale che raccoglie i momenti più significativi: Taratata – Tutto in una notte, in onda martedì 10 marzo 2026 su Canale 5.
Cosa aspettarsi dalla scaletta completa
Oltre ai nomi principali, la scaletta include reinterpretazioni, cover e sequenze costruite per mettere in luce voci e strumenti.
- Performance soliste rinnovate.
- Brevi set acustici ed elettrici.
- Passaggi dedicati alle collaborazioni tra ospiti.
Chi ama le sorprese troverà duetti unici e arrangiamenti pensati per la dimensione live della produzione.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.