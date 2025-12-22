Premio Fabrizio De André 2025 verso il gran finale: ospiti e finalisti

Roma si prepara a ospitare la 24ª edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica, due serate che promettono musica, poesia e pittura nel cuore della Magliana. L’evento riunisce nuovi talenti e ospiti consolidati, con l’obiettivo di celebrare creatività e libertà espressiva lontano dalle logiche commerciali.
Date, luogo e format dell’evento
La finale si svolgerà il 13 e 14 settembre in Piazza Fabrizio De André, nel quartiere Magliana di Roma. Il palco ospiterà performance dei finalisti e interventi di artisti invitati. Il premio continua a puntare su contaminazioni tra musica, parola e immagine.
Chi conduce e chi salirà sul palco
Le serate saranno presentate da Paolo Talanca. Tra gli ospiti figurano nomi del teatro e della scena musicale contemporanea.
- Flavia Mastrella e Antonio Rezza, protagonisti multidisciplinari.
- Andrea Rivera, artista musicale e performer.
- Santoianni, il vincitore della sezione Musica 2024, chiamato a tornare sul palco.
- Marcondiro e Nour Eddine, quest’ultimo insignito del Premio Amnesty International.
Riconoscimenti speciali: Targhe e omaggi a De André
Durante la manifestazione saranno consegnate le Targhe Faber e il riconoscimento Quelli che cantano Fabrizio. Questi premi onorano carriere e reinterpretazioni dell’opera di Fabrizio De André. I dettagli ufficiali saranno resi noti nella conferenza stampa del 9 settembre in Campidoglio.
Premio Pittura: l’opera vincitrice e il commento della giuria
Per la sezione Pittura il riconoscimento è andato a Luli con l’opera Il Volo. La giuria, guidata da Roberto Sironi, ha apprezzato la raffinata combinazione di tecniche e la forte carica emotiva dell’opera.
Sezione Poesia: la poesia premiata
Ha trionfato Elena con il testo Nackt und Kleinkind (nuda e infante). Secondo il responsabile della sezione, Vincenzo Costantino Cinaski, l’opera costruisce un microcosmo poetico che gioca tra innocenza e trasgressione.
I finalisti in gara per la sezione Musica
Alla selezione hanno partecipato oltre 1.000 candidati. La giuria, presieduta da Dori Ghezzi, ha scelto i nomi che si esibiranno in piazza.
Elenco dei finalisti musicali
- Federico Baldi
- Sasà Calabrese
- Edoardo Chiesa
- Cinus
- Claudio Covato
- Fabula
- Christian Gullone
- Giulia Imperato
- Le Nora
- Carlo Valente
Giuria e criteri di selezione
La commissione è composta da musicisti, scrittori, giornalisti e professionisti. Hanno valutato originalità, libertà espressiva e coerenza artistica. L’intento è premiare proposte fuori dalle logiche di mercato.
Come seguire l’evento e interagire
Per commenti e reazioni il pubblico è invitato a seguire le pagine social dell’iniziativa. È prevista copertura live e aggiornamenti su più piattaforme per non perdere le novità e le esibizioni.
