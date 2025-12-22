Premio Fabrizio De André 2025 verso il gran finale: ospiti e finalisti

Roma si prepara a ospitare la 24ª edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica, due serate che promettono musica, poesia e pittura nel cuore della Magliana. L’evento riunisce nuovi talenti e ospiti consolidati, con l’obiettivo di celebrare creatività e libertà espressiva lontano dalle logiche commerciali.

Date, luogo e format dell’evento

La finale si svolgerà il 13 e 14 settembre in Piazza Fabrizio De André, nel quartiere Magliana di Roma. Il palco ospiterà performance dei finalisti e interventi di artisti invitati. Il premio continua a puntare su contaminazioni tra musica, parola e immagine.

Chi conduce e chi salirà sul palco

Le serate saranno presentate da Paolo Talanca. Tra gli ospiti figurano nomi del teatro e della scena musicale contemporanea.

Flavia Mastrella e Antonio Rezza , protagonisti multidisciplinari.

e , protagonisti multidisciplinari. Andrea Rivera , artista musicale e performer.

, artista musicale e performer. Santoianni , il vincitore della sezione Musica 2024, chiamato a tornare sul palco.

, il vincitore della sezione Musica 2024, chiamato a tornare sul palco. Marcondiro e Nour Eddine, quest’ultimo insignito del Premio Amnesty International.

Riconoscimenti speciali: Targhe e omaggi a De André

Durante la manifestazione saranno consegnate le Targhe Faber e il riconoscimento Quelli che cantano Fabrizio. Questi premi onorano carriere e reinterpretazioni dell’opera di Fabrizio De André. I dettagli ufficiali saranno resi noti nella conferenza stampa del 9 settembre in Campidoglio.

Premio Pittura: l’opera vincitrice e il commento della giuria

Per la sezione Pittura il riconoscimento è andato a Luli con l’opera Il Volo. La giuria, guidata da Roberto Sironi, ha apprezzato la raffinata combinazione di tecniche e la forte carica emotiva dell’opera.

Sezione Poesia: la poesia premiata

Ha trionfato Elena con il testo Nackt und Kleinkind (nuda e infante). Secondo il responsabile della sezione, Vincenzo Costantino Cinaski, l’opera costruisce un microcosmo poetico che gioca tra innocenza e trasgressione.

I finalisti in gara per la sezione Musica

Alla selezione hanno partecipato oltre 1.000 candidati. La giuria, presieduta da Dori Ghezzi, ha scelto i nomi che si esibiranno in piazza.

Elenco dei finalisti musicali

Federico Baldi

Sasà Calabrese

Edoardo Chiesa

Cinus

Claudio Covato

Fabula

Christian Gullone

Giulia Imperato

Le Nora

Carlo Valente

Giuria e criteri di selezione

La commissione è composta da musicisti, scrittori, giornalisti e professionisti. Hanno valutato originalità, libertà espressiva e coerenza artistica. L’intento è premiare proposte fuori dalle logiche di mercato.

Come seguire l’evento e interagire

Per commenti e reazioni il pubblico è invitato a seguire le pagine social dell’iniziativa. È prevista copertura live e aggiornamenti su più piattaforme per non perdere le novità e le esibizioni.

Partecipa alla conversazione su Facebook, X, Threads e Instagram. Iscriviti al canale Telegram per ricevere tutte le news.

Articoli simili

Vota questo articolo