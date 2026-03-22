Lucio Presta spiega l’allontanamento da Maria De Filippi: cosa c’entrano Sanremo e Amici

Un rapporto professionale e personale tra due protagonisti della televisione italiana si trasforma in capitolo giudiziario e narrativo nel libro L’uragano. Lucio Presta racconta la sua versione dei fatti e ricostruisce i momenti che, a suo avviso, hanno segnato la rottura con Maria De Filippi.

Le tensioni esplose a Sanremo 2009: il contesto e le accuse

Secondo la ricostruzione di Presta, la prima spaccatura avviene durante il Festival di Sanremo 2009, condotto da Paolo Bonolis. Il manager sostiene di aver spinto per l’ingresso dei talenti di Amici, una scelta che avrebbe spostato equilibri e attenzioni sul palco.

Richiesta di informazioni: Presta afferma che a un certo punto gli fu chiesto da De Filippi la posizione in classifica di Marco Carta . Lui rifiutò di rivelarla.

Presta afferma che a un certo punto gli fu chiesto da la posizione in classifica di . Lui rifiutò di rivelarla. Voci e sospetti: dopo la gara circolarono insinuazioni su presunte pressioni sull’orchestra nei confronti dei concorrenti di X Factor .

dopo la gara circolarono insinuazioni su presunte pressioni sull’orchestra nei confronti dei concorrenti di . Il verdetto del televoto: quando Marco Carta vinse, la festa pubblica non disperse però i segnali di tensione privata.

Presta racconta che, nonostante il riconoscimento pubblico, i contatti con De Filippi cominciarono a diradarsi. Una frase su una foto in ufficio — che lui interpreta come riconoscimento — non evitò il progressivo raffreddamento dei rapporti.

Amici 2012: la stagione che porta alla rottura

Il secondo snodo decisivo, sempre secondo la versione di Presta, è l’edizione del 2012 di Amici. La produzione gli avrebbe affidato il regolamento e la direzione artistica del serale.

Le scelte creative e gli elementi di scontro

Introduzione di squadre e partecipazione di artisti “big”.

Organizzazione della finale all’Arena di Verona.

Ascolti molto alti, ma critiche sull’impatto musicale per i giovani emergenti.

Presta riferisce che, dopo la prima puntata, il suo nome scomparve dai titoli di testa. Durante la finale gli venne negato l’accesso al backstage di De Filippi. Da quella notte partì una lettera che, scrive lui, sancì il distacco definitivo.

Le accuse sulla esclusione degli artisti e la pressione nei palinsesti

Nel capitolo dedicato alla ex collega, Presta solleva anche questioni professionali più ampie. Sostiene che alcuni suoi assistiti gli avrebbero segnalato esclusioni dai programmi di De Filippi per il solo fatto di essere rappresentati da lui.

Il caso segnalato: secondo Presta, Lorella Cuccarini fu proposta più volte per ruoli ad Amici quando era nella sua agenzia. La scelta arrivò solo dopo la fine del rapporto professionale.

secondo Presta, fu proposta più volte per ruoli ad quando era nella sua agenzia. La scelta arrivò solo dopo la fine del rapporto professionale. Effetto sui collaboratori: artisti e professionisti avrebbero percepito una minore apertura di opportunità.

Presta evita di usare il termine boicottaggio, ma lascia intendere che il peso di De Filippi in certi palinsesti abbia influito sulle chance di chi era nella sua scuderia.

Corrispondenze e coincidenze: Amadeus e Bonolis

Nella sua narrazione, Presta segnala come due ex assistiti — Amadeus e Paolo Bonolis — siano comparsi nei programmi di De Filippi solo dopo il suo allontanamento. La sequenza temporale solleva interrogativi, secondo lui, sulla natura delle esclusioni e sulle alleanze professionali.

Partecipazioni televisive successive alla rottura.

Relazioni personali e professionali intrecciate da anni.

Elementi documentali e domande aperte

Nel libro L’uragano Presta propone lettere, aneddoti e ricordi per sostenere la sua versione. Restano però zone d’ombra e molte domande senza risposta.

La vicenda mette in luce come rapporti professionali di lunga durata possano rompersi con effetti su carriere e scelte editoriali. Le parti coinvolte non mancano di sostenere le proprie ragioni, lasciando aperto il confronto pubblico sulla gestione del potere mediatico

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