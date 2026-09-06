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Val Kilmer torna al cinema con l’IA: primo filmato di 7 minuti è solo l’inizio

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Di : Martina Fabbri

Val Kilmer torna al cinema con l'IA: primo filmato di 7 minuti è solo l'inizio
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Val Kilmer riappare sullo schermo grazie all’intelligenza artificiale, scatenando curiosità e dibattito. Un estratto ufficiale di As Deep as the Grave mostra l’attore in un ruolo centrale, frutto di un progetto completato con il consenso della famiglia e nel rispetto delle norme sindacali. Il caso apre nuovi interrogativi su etica e tecnologia nel cinema.

Val Kilmer riporta in vita un sacerdote: cosa mostra il primo estratto

Il breve filmato diffuso dura circa sette minuti. In esso Val Kilmer interpreta un giovane sacerdote cattolico. Il personaggio è diviso tra la missione religiosa e il rispetto delle tradizioni Navajo.

Fonti riportano che il volto digitale di Kilmer appare per circa un terzo della pellicola. La durata complessiva è prevista oltre le tre ore. Il regista e sceneggiatore è Coerte Voorhees, a cui la famiglia ha autorizzato l’uso dell’immagine.

Come è stata ricostruita l’immagine e la voce di Kilmer

La produzione ha combinato fonti diverse per restituire l’attore. Si è lavorato con cura per evitare un risultato artificiale.

Processo di ricostruzione digitale di un volto mediante intelligenza artificiale in studio di produzione
La ricostruzione del volto di Kilmer ha combinato archivi familiari, filmati privati e registrazioni vocali

Materiali utilizzati

  • Archivi familiari e filmati privati.

  • Riprese della carriera di Kilmer, selezionate per il periodo anni Novanta.

  • Registrazioni vocali anteriori alla tracheotomia.

Lo staff ha puntato a richiamare l’aspetto degli anni Novanta, ispirandosi a titoli come Batman Forever, Heat e Tombstone. Le operazioni si sono svolte seguendo le linee guida del sindacato SAG.

La posizione della famiglia e dei creatori: consenso e motivazioni

Gli eredi di Kilmer hanno insistito sul fatto che la decisione è stata condivisa. Per loro il progetto rispetta la volontà dell’attore.

Il regista ha ricordato che Kilmer considerava la storia importante e voleva partecipare. La figlia, Mercedes Kilmer, ha sottolineato l’interesse del padre per la dimensione spirituale del racconto.

John Voorhees, produttore e fratello del regista, ha evidenziato tre condizioni imprescindibili: consenso, compenso equo e trasparenza.

Reazioni pubbliche e il dibattito sull’intelligenza artificiale a Hollywood

Il film ha riacceso il confronto su come l’industria userà l’IA per rappresentare volti noti. Le opinioni sono divise tra opportunità creative e rischi etici.

Discussione sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale nell'industria cinematografica
Il dibattito su consenso, compenso e trasparenza nell’uso dell’IA per rappresentare attori

  • Pro: possibilità di completare progetti interrotti e di sperimentare nuove narrazioni.

  • Contro: timori su sfruttamento postumo e perdita di controllo sulle immagini.

La famiglia ritiene che regolamentare l’uso con licenze e accordi trasparenti sia la strada migliore per ridurre le controversie. Molti professionisti chiedono invece linee guida più rigide a livello industriale.

Stato della produzione, cast e prossime tappe

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale. Il cast include nomi noti oltre a Kilmer.

  • Tom Felton

  • Abigail Breslin

  • Wes Studi

  • Abigail Lawrie

La lavorazione ha subito ritardi per pandemia e problemi di salute dell’attore. Dopo la sua scomparsa nel 2025, gli eredi hanno autorizzato il completamento del film. La produzione prosegue con attenzione tecnica e legale.

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