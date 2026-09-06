Val Kilmer riappare sullo schermo grazie all’intelligenza artificiale, scatenando curiosità e dibattito. Un estratto ufficiale di As Deep as the Grave mostra l’attore in un ruolo centrale, frutto di un progetto completato con il consenso della famiglia e nel rispetto delle norme sindacali. Il caso apre nuovi interrogativi su etica e tecnologia nel cinema.

Val Kilmer riporta in vita un sacerdote: cosa mostra il primo estratto

Il breve filmato diffuso dura circa sette minuti. In esso Val Kilmer interpreta un giovane sacerdote cattolico. Il personaggio è diviso tra la missione religiosa e il rispetto delle tradizioni Navajo.

Fonti riportano che il volto digitale di Kilmer appare per circa un terzo della pellicola. La durata complessiva è prevista oltre le tre ore. Il regista e sceneggiatore è Coerte Voorhees, a cui la famiglia ha autorizzato l’uso dell’immagine.

Come è stata ricostruita l’immagine e la voce di Kilmer

La produzione ha combinato fonti diverse per restituire l’attore. Si è lavorato con cura per evitare un risultato artificiale.

La ricostruzione del volto di Kilmer ha combinato archivi familiari, filmati privati e registrazioni vocali

Materiali utilizzati

Archivi familiari e filmati privati.

Riprese della carriera di Kilmer, selezionate per il periodo anni Novanta.

Registrazioni vocali anteriori alla tracheotomia.

Lo staff ha puntato a richiamare l’aspetto degli anni Novanta, ispirandosi a titoli come Batman Forever, Heat e Tombstone. Le operazioni si sono svolte seguendo le linee guida del sindacato SAG.

La posizione della famiglia e dei creatori: consenso e motivazioni

Gli eredi di Kilmer hanno insistito sul fatto che la decisione è stata condivisa. Per loro il progetto rispetta la volontà dell’attore.

Il regista ha ricordato che Kilmer considerava la storia importante e voleva partecipare. La figlia, Mercedes Kilmer, ha sottolineato l’interesse del padre per la dimensione spirituale del racconto.

John Voorhees, produttore e fratello del regista, ha evidenziato tre condizioni imprescindibili: consenso, compenso equo e trasparenza.

Reazioni pubbliche e il dibattito sull’intelligenza artificiale a Hollywood

Il film ha riacceso il confronto su come l’industria userà l’IA per rappresentare volti noti. Le opinioni sono divise tra opportunità creative e rischi etici.

Il dibattito su consenso, compenso e trasparenza nell’uso dell’IA per rappresentare attori

Pro: possibilità di completare progetti interrotti e di sperimentare nuove narrazioni.

Contro: timori su sfruttamento postumo e perdita di controllo sulle immagini.

La famiglia ritiene che regolamentare l’uso con licenze e accordi trasparenti sia la strada migliore per ridurre le controversie. Molti professionisti chiedono invece linee guida più rigide a livello industriale.

Stato della produzione, cast e prossime tappe

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale. Il cast include nomi noti oltre a Kilmer.

Tom Felton

Abigail Breslin

Wes Studi

Abigail Lawrie

La lavorazione ha subito ritardi per pandemia e problemi di salute dell’attore. Dopo la sua scomparsa nel 2025, gli eredi hanno autorizzato il completamento del film. La produzione prosegue con attenzione tecnica e legale.

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