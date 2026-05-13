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Dalla strada al palco special su Rai 1 stasera 2 maggio: ospiti e giuria

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Di : Martina Fabbri

Dalla strada al palco Special stasera su Rai 1: ospiti e giuria del 2 maggio
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Questa sera la trasmissione ideata da Carlo Conti torna in onda con una puntata speciale che promette spettacolo, musica dal vivo e nuove sfide per gli artisti di strada pronti a conquistare la finale. In palio ci sono due posti verso l’atto conclusivo e il titolo di migliore performer di strada d’Italia, con un premio in gettoni d’oro che aggiunge tensione alla gara.

Quando e dove seguire lo show su Rai 1

Lo speciale va in onda questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Rai 1. Il programma, ideato e condotto da Carlo Conti, è eccezionalmente spostato al sabato per questa puntata. La programmazione tornerà al suo consueto appuntamento del venerdì dalla settimana successiva.

Ospiti attesi e momenti musicali della serata

La scaletta include interventi di grandi nomi della canzone e della scena contemporanea. Tra gli ospiti principali troviamo Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo. Le loro esibizioni arricchiranno la serata e offriranno pause musicali tra una performance di strada e l’altra.

Regole della gara e il premio in palio

Nella puntata di oggi verranno decisi due nuovi concorrenti che accederanno direttamente alla finale. Il vincitore finale si aggiudicherà il riconoscimento di miglior artista di strada d’Italia e il premio di 10.000 euro in gettoni d’oro. Le esibizioni sono accompagnate dal vivo da una band guidata dal Maestro Enrico Melozzi, che cura gli arrangiamenti e sostiene gli artisti durante la performance.

Chi valuta le esibizioni: il ruolo della giuria

La valutazione segue il format del programma, che mescola il giudizio del pubblico con quello dei cosiddetti «passanti importanti». Questi ultimi sono personaggi noti chiamati a esprimere un parere immediato e spesso divertente sulle esibizioni.

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Volti noti in giuria

  • Carlo Conti

  • Mara Venier

  • Nino Frassica

  • Bianca Guaccero

  • Enrico Brignano

Accanto ai protagonisti dello spettacolo, la giuria include anche una novità: una tribuna di sei bambini provenienti da diverse regioni italiane. Il loro sguardo spontaneo contribuirà a decidere chi merita di passare il turno.

Giuria popolare e pubblico in studio: come si scelgono i finalisti

La selezione dei migliori avviene tramite una combinazione di voti. Il pubblico presente in sala e i passanti importanti hanno un peso determinante nella scelta dei performer che accederanno alla finale. Questo meccanismo punta a valorizzare l’impatto immediato delle esibizioni sul pubblico.

Artisti già qualificati per la finale: elenco e discipline

Durante le precedenti puntate sono già stati scelti sei protagonisti che hanno conquistato un posto nell’atto conclusivo. Di seguito i nomi con la rispettiva disciplina e la modalità della scelta.

  • Alfio Russo – sassofono (scelto dal pubblico)

  • Famiglia Priolo – canto lirico (preferita dai passanti)

  • Nikolas Bushi – ventriloquo (votato dal pubblico)

  • Raffaele Magliuolo – pianista (scelto dai passanti)

  • Fabio Ingrassia – tecnica di fast painting (votato dal pubblico)

  • Isam Maarouf – beatbox (selezionato dai passanti)

  • Januaria Carito – canto e chitarra (selezionata dai passanti)

Cosa aspettarsi durante la puntata di oggi

La tensione sarà alta: due posti in palio significano performance calibrate e scelte artistiche pensate per colpire il pubblico. Oltre alle esibizioni singole, il confronto con la giuria e gli ospiti renderà la serata imprevedibile.

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